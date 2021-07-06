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Р. Билялетдинов: «Тедеско не заработал авторитет у игроков сборной России»

06 июля 2021, 04:22

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную России.

Тедеско понял менталитет, но не заработал авторитет для игроков сборной. Тут и возраст, и тот факт, что больше года он в России не задержался. У нас либо резко возносят до небес, либо сильно опускают на землю. Давайте Карреру вспомним. Или давайте про Черчесова поговорим, который вчера был нашим всем, хотя обыграл на контратаках только Саудовскую Аравию и Египет, а стал ничем.

Здесь вопрос к тем людям, которые будут принимать решение. Будет ли этот иностранец лучше Черчесова? Чем? России нужно отобраться на чемпионат мира, нам сейчас нужны резкие перемены или стабильность? Если есть уверенность, что с новым тренером мы попадём в Катар — давайте менять. Нет такой уверенности — значит, Черчесов должен доработать с командой отборочный цикл.

Ранее сообщалось, что Тедеско готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в сборной России.

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Все комментарии
galem72
galem72
06 июля в 12:30
"...который вчера был нашим всем..."

А когда это черчес был нашим всем? При нём постоянно уныние на траве было.
cska1948
cska1948
06 июля в 10:42
"...России нужно отобраться на чемпионат мира, нам сейчас нужны резкие перемены или стабильность?..."
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Нам нужны стабильные перемены...
stavr74
stavr74
06 июля в 09:39
зато у тебя видимо авторитет такой , что ты на.у никому не нужен
а какой авторитет у твоего сынка , это вообще песня .
особенно у нас болельщиков спартака
Legend 6
Legend 6
06 июля в 09:09
А кто может быть авторитетом у таких игроков например как Кокорин?Дзюба?Денисов?Быстров?Смолов?

Я бы хотел видеть Хабиба главным тренером сборной.
mihaluch
mihaluch
06 июля в 07:38
Россию не может тренировать тренер не владеющей языком.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 06:38
Это конечно не вариант
Землянин
Землянин
06 июля в 05:14
Попрыгунчику рано в сборную
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 04:31
А у тебя он есть?
Василий 50
Василий 50
06 июля в 04:26
У них самих нет авторитета
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