Р. Билялетдинов: «Тедеско не заработал авторитет у игроков сборной России»

Экс-наставник «Рубина» прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака» может возглавить сборную России.

Тедеско понял менталитет, но не заработал авторитет для игроков сборной. Тут и возраст, и тот факт, что больше года он в России не задержался. У нас либо резко возносят до небес, либо сильно опускают на землю. Давайте Карреру вспомним. Или давайте про Черчесова поговорим, который вчера был нашим всем, хотя обыграл на контратаках только Саудовскую Аравию и Египет, а стал ничем.

Здесь вопрос к тем людям, которые будут принимать решение. Будет ли этот иностранец лучше Черчесова? Чем? России нужно отобраться на чемпионат мира, нам сейчас нужны резкие перемены или стабильность? Если есть уверенность, что с новым тренером мы попадём в Катар — давайте менять. Нет такой уверенности — значит, Черчесов должен доработать с командой отборочный цикл.