ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Федун: «Лимит — это плохо? Совершенно не согласен»

05 июля 2021, 17:18

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

Лимит — это плохо? Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему.

А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?

Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной.

Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

Возьмите Швейцарию: там 10 команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас ее нет.

У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс.

Накануне наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что у клуба нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого.

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 июля в 16:00, ред.
Ну давай пожалеем труженика Федуна и защитим его деньги полученные непосильным трудом. Партийная принадлежность отсутствует.... Ну и к комментарию по поводу профессиональных клубов. У нас их фактически нет, как и рыночной экономики. А те что себя позиционируют как профессиональные живут за счёт спонсоров в виде различных ОАО с гос.участием. Газпром, Россети, РЖД, и.т.д. И если их отодвинуть, то футбола у нас вообще не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 июля в 15:05
Эта "странность" объясняется элементарно. Дзюба ПОЛУЧАЕТ деньги из госбюджета, а остальные деньги ЗАРАБАТЫВАЮТ и им не государство платит. Пока не отодвинем государство от профессиональных клубов , никакой лимит не поможет, ни нулевой , ни полный. Экономика (рыночная) не терпит госфинансирования. Единственная страна в Европе с госфинансированием профессионального футбола.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
06 июля в 03:51
Я не понимаю как так нужно тратить по полмиллиарда рублей в год и не найти при этом ни одного талантливого футболиста в такой огромной стране. Федуну нужно с этим разобраться, по мойму его деньги уходят не по назначению. И каких он нормальных игроков возьмет за 7 лямов $ мне тоже непонятно. Когда отменят лимит русские подешевеют, и найти талантливого российского игрока станет куда проще и дешевле, чем покупать всякий иностранный шлак. А нормальные игроки в рпл все равно не поедут.
ABir
ABir
06 июля в 00:54
В Советском Союзе не было не легионеров, не агентов, а детский футбол и массовый спорт был. Миллионных зарплат у спортсменов не было, а советские спортсмены почти всегда боролись за самые высокие места. Большие деньги портят спортсменов, для достижения высоких целей, они всегда должны быть не лоснящимися и сытыми, а немного голодными
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 июля в 00:33
Я ни "за" ни "против" лимита....
А кто заметит "странность" в списке сезонных зарплат ниже - тот молодец...


Малиновский - 1 млн
Калабриа - 2 млн
Влахович - 0,8 млн
Иличич - 1,8 млн
Кьяер - 1,8 млн
Дзюба - 3,7 млн
Раноккиа - 1,8 млн
Заппакоста - 1,3 млн...
311
311
06 июля в 00:15
Лимит это самообман! Если нет достойных в России футболистов, лимит ничем не поможет!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 3ton (раскрыть)
05 июля в 23:45
Это рассуждения человека, не привыкшего зарабатывать деньги, а брать их из бюджета. Футбол - это экономическое зеркало страны. Пока в стране не будет реальной рыночной экономики, футбола в этой стране не будет никогда. Законы экономики не обмануть и не обойти. Это элементарно.
Shafterhopf
Shafterhopf
05 июля в 23:31
Почему все наши футбольные боссы и чиновники считают, что если можно привезти легионера, то не надо вкладываться в школы? Почему условные Ювентус или Реал имеют школы по всему миру, а у нас не считают необходимым вкладываться хотя бы в одну в своем городе?
3ton
3ton ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 23:09
Надо от этого отучать , но никто не будет так делать
Все привыкли и Всем нравится .
В бланк бизнеса футбол в странах СНГ сильно отстаёт , только единицы клубов зарабатывают.
В той же АПЛ клубы проданы и есть владельцы .
Они зарабатывают деньги на футболе .
В РПЛ надо поднимать уровень легионерами и интерес станет выше .
За счёт этого поднимется зрительский интерес и спонсоры заходят вкладывать деньги .
А пока смотришь РПЛ матчи 6 команд и то между собой
3ton
3ton ответ KotMaks (раскрыть)
05 июля в 23:03
Лимит на игроков без паспорта Евросоюза
Игроки из Африки и Америки
В некоторых чемпионатах в заявке должно быть количество своих воспитанников и игроков с паспортом этой страны , но это не значит , что они могут играть . Будут просто числится.
Alex Larchenko
Alex Larchenko
05 июля в 22:08
Он не понимает двух вещей:
1. Давайте придумаем что-то очень простое (причем почему-то это простое всегда был лимит, после каждого промаха), и у нас "появятся русские игроки". Не появятся. Во-первых, не появились, во-вторых вы сделали чемпионат условного Ирана. И такой же коррумпиованный. Поэтому они не приглашают немцев создавать систему российского футбола. А ведь изначально-то ее создали в России французы и шотландцы и ничего. Потому что это деньги, и лимит - тоже деньги, и я ждал, когда же очередной лоббист начнет снова проповедовать лимит как решение всех проблем.

2. "Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером". Именно так сейчас, потому что играют фактически Газпром с Лукойлом. Впрочем, так в большинстве других чемпионатов, но по спортивным причинам.
alexamit
alexamit ответ Димон Булыкин (раскрыть)
05 июля в 22:08
Дно-это наш чемпионат.А в Дании пусть и мало команд,но всё лучше наших.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
05 июля в 21:06
А тебе, уважаемый член КПРФ, известно, что природные ресурсы сами по себе в бензоколонки не попадают? Нефть надо добыть, транспортировать, переработать и только потом обратить в деньги. А за природные ресурсы ( их использование) Федун, как и Михельсон и другие бизнесмены платят в наш бюджет очень приличную ренту (налог за использование природных ресурсов). Так, что читай книги по экономике - это очень интересно и полезно. Договорились?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 3ton (раскрыть)
05 июля в 21:02
Странный, однако бизнес, когда профессиональные клубы не зарабатывают деньги, а получают из бюджета. Назови еще хоть одни такой" бизнес". который присосался к бюджету так же сильно, как футбол в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
05 июля в 20:59
Ты, как и большинство на этом сайте , не учитываешь законы экономики. Отмена лимита - это путь к конкуренции? Соглашусь. Но какая может быть конкуренция, при госфинансировании профессионального футбола в РПЛ ? Нигде в Европе, и в Англии тоже, нет государственных футбольных клубов, как у нас, которые деньги ПОЛУЧАЮТ из бюджета. Именно ПРЛОУЧАЮТ а не зарабатывают. Лимит можно и нужно отменять , или ослаблять, но только после отмены госфинансирования клубов. А кормить из бюджета легионеров - это неправильно в корне.
d_fincher
d_fincher ответ Димон Булыкин (раскрыть)
05 июля в 20:53, ред.
Лимит нужно полностью отменить и забыть про это!

- а дальше вы описываете идеальную ситуацию свободной конкуренции. чем-то это напоминает уверения Чубайса и Гайдара: нужно раздать ваучеры и забыть об этом!

поясню: ни вы, ни я абсолютно не в курсе, что в итоге будет. вы не позиционируете вариант отмены лимита как альтернативу, вы абсолютно, на 100% уверены, что уровень чемпионата резко скачнет вверх, а сборная наполнится русскими игроками высокого уровня. но для этой уверенности просто нет оснований.
dzvinka
dzvinka
05 июля в 20:29
это очень большой специалист в футбольных делах, этот федун, примерно такой же как я в ракетостроении))) ахахаха
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 20:19
Ну если Федун заговорил о сокращении лимита, значит кто-то его научил правильно говорить.
Неужели Зарема ?
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 20:08
Забирать нужно не с дивана, а государственной политикой в области спорта. А сидеть у ПК и рассуждать про свои деньги Федуна можно долго и бесперспективно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Бен Зопилой (раскрыть)
05 июля в 19:49
.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
05 июля в 19:45
"Они поют. Но где Зарема,
Звезда любви, краса гарема? -
Увы! печальна и бледна,
Похвал не слушает она.
Как пальма, смятая грозою
Поникла юной головою!"
(АСПушкин. Купание морпехов в фонтане)
Бен Зопилой
Бен Зопилой
05 июля в 19:41
Единственное выигрышное вложение Федуна в Спартак - это продвижение Заремы!
Учитесь совмещать приятное со ... спартаком!
KotMaks
KotMaks ответ 3ton (раскрыть)
05 июля в 19:32
Практически нет - означает, что есть. Ну и какой смысл убирать лимит ?
3ton
3ton ответ KotMaks (раскрыть)
05 июля в 19:28
В топ 5 лигах практически нет лимита
Существую школы , при чем с именами
Сборные добиваются успеха )))
Бубнин
Бубнин
05 июля в 19:28
"...выиграть что-то" никому не нужно, главное, что бы футбол был "российским"!
3ton
3ton
05 июля в 19:23
Лимит надо убрать для РПЛ , а в ФНЛ он должен быть и ниже
В клубах РПЛ должна быть конкуренция .
Большинство клубов страдает из-за низкого уровня игроков с российским паспортом , которые и получают высокие зарплаты. За эти деньги можно пригласить сильного легионера.
Школы были , есть и будут . Своего дешевле воспитать и ещё заработать на его продаже.
Федун несёт бред .
Реал и Барселона тратят сотни млн. на трансферы , но от школ не отказались и от туда появляются звёзды .
И вообще , футбол давно стал бизнесом и клубы должны зарабатывать , а не должны сборной .
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
05 июля в 19:17
Ну так пойдите и заберите у Федуна СВОИ деньги! В чем проблема? Может с дивана лень встать?
KotMaks
KotMaks ответ Димон Булыкин (раскрыть)
05 июля в 19:03
Какой смысл убирать лимит ? Федун ведь честно ответил, что это единственное, что еще сохраняет футбольные школы и позволяет растить молодежь. Уберешь лимит, Сборную будем собирать по дворам. Россияне, которые захотят реально играть, будут играть именно там.
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 19:02
Деньги у него не свои собственные, а полученные за счёт природных ресурсов т.е. наши с вами. По большому счёту у него и ему подобных бизнесменов нужно забрать народные источники обогащения и развивать спортивные школы и футбольные клубы за счёт гос. обеспечения.
zooveterinar
zooveterinar
05 июля в 19:00
Казнить!!!! Неубедил!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100