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Обляков: «Возраст немаленький, пора добиваться успеха, что-то выигрывать»

06 июля 2021, 02:46

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, которому 5 июля исполнилось 23 года, отметил, что должен начинать выходить на более высокий уровень.

Как ощущаю себя в 23 года? Старый уже почти (смеётся). Вроде недавно 18 было, а тут 23. Возраст немаленький, уже пора добиваться успеха, что-то выигрывать.

Надо уже показывать взрослую игру. Потихоньку иду к этому, что-то удаётся, но нужно ещё больше прогрессировать. Всё впереди.

Вчера ЦСКА в товарищеском матче уступил «Копенгагену». Обляков провёл на поле 62 минуты.

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Все комментарии
galem72
galem72
06 июля в 12:17
Скорее всего, через пару лет о нём уже никто и не вспомнит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 11:28
Дуй назад в Уфу и учись играть в футбол ! А потом видно будет .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 июля в 09:33
Тогда ему лучше играть в карты. Может хоть там повезет
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 08:41
Успехов в дальнейшем.
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 07:39
К 23 некоторые чемпионами мира становятся 😃😄😁
RamonCSKA
RamonCSKA
06 июля в 07:20
Обляков к сожалению только для лавки пока годится, но с текущим низким по уровню подбором игроков , благодаря во многом лимиту, играют такие как обляков и Ахметов и получают солидные деньги, как по настоящему стоящие игроки
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 07:07
Надо брать пример с Мбаппе.
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 06:01
Ни о чем
YVG
YVG
06 июля в 05:31
Одни пустые слова.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 05:18
С такими как Обляков только в ПФЛ играть.
Comentarios
Comentarios
06 июля в 03:09
Работать работать и работать над собой. Тем более склонный к полноте
Ironigor
Ironigor
06 июля в 02:56
С Днём Рождения, ну конечно Успехов тебе вместе с ЦСКА !!!
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