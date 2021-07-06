Обляков: «Возраст немаленький, пора добиваться успеха, что-то выигрывать»

Полузащитник ЦСКА , которому 5 июля исполнилось 23 года, отметил, что должен начинать выходить на более высокий уровень.

Как ощущаю себя в 23 года? Старый уже почти (смеётся). Вроде недавно 18 было, а тут 23. Возраст немаленький, уже пора добиваться успеха, что-то выигрывать.

Надо уже показывать взрослую игру. Потихоньку иду к этому, что-то удаётся, но нужно ещё больше прогрессировать. Всё впереди.