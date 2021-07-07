Ляпорт: «Энрике доказал, что является выдающимся тренером»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Мы доказали, что очень сильны и играем в очень красивый футбол. Мы показываем зрелищную игру, довольны своими усилиями и всем, чего мы достигли, несмотря на то, что мы не победили сегодня. Мы прошли далеко и видели, как более сильные команды вылетели раньше. Мы хотели пройти весь путь до конца. Мы перепробовали всё, но этому было не суждено случиться.

Я многим обязан Луису Энрике. Он подтвердил, что является выдающимся тренером, который вёл команду к совершенству. В команде многое изменилось и стало лучше, это касается и моего прогресса. Энрике великолепным образом руководил командой.