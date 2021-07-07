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Ляпорт: «Энрике доказал, что является выдающимся тренером»

07 июля 2021, 06:36
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Мы доказали, что очень сильны и играем в очень красивый футбол. Мы показываем зрелищную игру, довольны своими усилиями и всем, чего мы достигли, несмотря на то, что мы не победили сегодня. Мы прошли далеко и видели, как более сильные команды вылетели раньше. Мы хотели пройти весь путь до конца. Мы перепробовали всё, но этому было не суждено случиться.

Я многим обязан Луису Энрике. Он подтвердил, что является выдающимся тренером, который вёл команду к совершенству. В команде многое изменилось и стало лучше, это касается и моего прогресса. Энрике великолепным образом руководил командой.

Наставник сборной Испании Луис Энрике был восхищен уровнем футбола в этом матче и дал ему очень лестную характеристику.

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Все комментарии
112910415
112910415
07 июля в 10:55
сильный, но не великий
3ton
3ton ответ Рaтмир (раскрыть)
07 июля в 09:34
Гугл в помощь . Он с Барселоной выигрывал турниры
3ton
3ton ответ ЮЗИК (раскрыть)
07 июля в 09:34
У него с Барселоной требл )))
Рaтмир
Рaтмир
07 июля в 09:00
Ну не судьба пока ему что то выиграть...
swed27
swed27
07 июля в 07:12
Энрике заметно прогрессирует
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 06:39
По мне так опять неудача.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 06:38
Неплохой тренер, пока без титулов
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