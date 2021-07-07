Энрике: «Это был один из лучших матчей чемпионатов Европы»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Я доволен тем, что увидел. Обе команды продемонстрировали невероятный уровень и пытались играть в хороший футбол. Думаю, это было настоящее зрелище для поклонников этого вида спорта.

Я поздравляю Италию и надеюсь, что в финале они смогут показать ещё одно качественное выступление, чтобы попытаться выиграть трофей.

Я ни о чём не жалею. Каждый должен делать свою работу и всё, что в его силах. Италия невероятно интенсивно начала этот матч, как и мы. Мы были словно два спорткара, которые бок о бок держались на треке. И по качеству игры это был один из лучших матчей, что мы видели на чемпионатах Европы.