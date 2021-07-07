Кьеза: «Посвящаю свою награду и победу над Испанией Спинаццоле»

Форвард «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это был очень сложный матч. Испания — это топ-команда, но и мы доказали, что у нас сильный коллектив.

Я посвящаю свою награду Лучшему игроку матча Леонардо Спинаццоле, да и победу тоже. Он бы пригодился нам сегодняшним вечером, но подобные вещи случаются в футболе. Мы надеемся, что доставим ему радость в финале.

У нас есть всего несколько дней на восстановление, но мы играли каждые три дня в течение этого сезона, так что мы готовы, у нас будет достаточно времени.