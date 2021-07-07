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Кьеза: «Посвящаю свою награду и победу над Испанией Спинаццоле»

07 июля 2021, 05:29
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Форвард «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это был очень сложный матч. Испания — это топ-команда, но и мы доказали, что у нас сильный коллектив.

Я посвящаю свою награду Лучшему игроку матча Леонардо Спинаццоле, да и победу тоже. Он бы пригодился нам сегодняшним вечером, но подобные вещи случаются в футболе. Мы надеемся, что доставим ему радость в финале.

У нас есть всего несколько дней на восстановление, но мы играли каждые три дня в течение этого сезона, так что мы готовы, у нас будет достаточно времени.

Напомним, защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола получил тяжёлую травму в матче с Бельгией (2:1) и выбыл из строя на долгий срок. 5 июля игрок успешно перенёс операцию. Ранее стало известно, сколько пропустит футболист.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 06:42
И победу в финале тоже ему посвятят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 05:30
Спинацола наверное в шоке от такого поступка!
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