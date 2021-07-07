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Альба: «Мы заслуживали большего и должны гордиться тем, что сделали»

07 июля 2021, 05:59
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это тяжёлый удар, мы заслуживали большего. Но такова серия пенальти. Мы гордимся партнёрами по команде и персоналом. У нас сложился потрясающий коллектив. Мы потерпели неудачу, но гордимся проделанной работой.

Очень жаль, что всё так закончилось. Нам противостояла одна из лучших сборных Италии на моей памяти. Мы заслуживали забить ещё один гол.

Я 9 или 10 лет играю за сборную и давно не видел такую сборную Испании. Годы идут, и это ещё одна ускользнувшая возможность. Надеюсь, буду выступать здесь настолько долго, насколько смогу соответствовать уровню сборной.

Сопернику пришлось довести дело до пенальти. Люди могут гордиться этой сборной Испании. Мы отдали все силы. Команда провела великолепный турнир, и мы благодарим всех, кто болел за нас всё это время. Мы должны гордиться тем, что мы сделали. Лично я могу ещё многое дать этой сборной.

Одноклубник Альбы и бывший защитник сборной Испании Жерар Пике после вылета национальной команды раскритиковал формат серии пенальти.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
07 июля в 10:46
В спорте и в футболе в частности, победы не заслуживают, а зарабатывают! И кто на что наработал красноречиво говорит табло по окончании матча!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 10:29
Можно сколько угодно говорить, что Испания по сути проиграла в лотерее - серии пенальти, но данная сборная явно не дотягивает до идеала или того же образца себя десятилетней давности. Со всем уважением, но это не золотое поколение Фурии Рохи. Симона не Касильяс, Мората не Вилья, а Гарсия не дотягивает до Рамоса в лучшие годы. Нет, сборная Испании хороша, ее игроки играют в поздних стадиях Лиги Чемпионов, но она не великая. Она всегда будет ходить в претендентах на титул и может даже возьмет их при определенном стечении обстоятельств, но не будет их уверенно забирать, как та прошлая сборная Испнии. Увы, богатыри не вы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 08:53
С игры надо было забивать,раз пенальти бить не умеете!
shlomo
shlomo
07 июля в 07:16
Посмотрим на вас в финале
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 июля в 06:43
Заткнись, вы проиграли
ДСА
ДСА
07 июля в 06:41
Получили то , что заслужили.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 06:33
Испания была на высоте но не повезло.
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 06:28
С такой реализацией за четыре тайма игры голевых моментов - гордиться нечем.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 06:25
Кто Евро выиграет, тот и будет гордиться, остальным остается только надеяться на будущее.
sv_1969
sv_1969
07 июля в 06:07
Играли хорошо... Но не прошли
swed27
swed27
07 июля в 06:07
все равно респект испанцам за красивый футбол
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