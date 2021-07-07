Альба: «Мы заслуживали большего и должны гордиться тем, что сделали»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это тяжёлый удар, мы заслуживали большего. Но такова серия пенальти. Мы гордимся партнёрами по команде и персоналом. У нас сложился потрясающий коллектив. Мы потерпели неудачу, но гордимся проделанной работой.

Очень жаль, что всё так закончилось. Нам противостояла одна из лучших сборных Италии на моей памяти. Мы заслуживали забить ещё один гол.

Я 9 или 10 лет играю за сборную и давно не видел такую сборную Испании. Годы идут, и это ещё одна ускользнувшая возможность. Надеюсь, буду выступать здесь настолько долго, насколько смогу соответствовать уровню сборной.

Сопернику пришлось довести дело до пенальти. Люди могут гордиться этой сборной Испании. Мы отдали все силы. Команда провела великолепный турнир, и мы благодарим всех, кто болел за нас всё это время. Мы должны гордиться тем, что мы сделали. Лично я могу ещё многое дать этой сборной.