Бонуччи: «Матч с Испанией — самый сложный в моей карьере»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это самый сложный матч, в котором я когда-либо играл. Я поздравляю Испанию с тем, что они показали сегодня. Но эта команда Италии вновь проявила свою страсть, решимость и способность преодолевать трудные моменты. Лотерея в серии пенальти вознаградила нас. Победа, которую приходится выстрадать, всегда самая приятная.

Остался ещё один сантиметр. Всего один сантиметр... То, что мы делаем, невероятно, но мы не должны останавливаться на этом. Мы в финале, который состоится через 5 дней, и нам нужен тот же голод и стремление к самопожертвованию, чтобы после стольких лет привезти этот трофей домой.