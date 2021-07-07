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Бонуччи: «Матч с Испанией — самый сложный в моей карьере»

07 июля 2021, 03:12
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 — пен.) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это самый сложный матч, в котором я когда-либо играл. Я поздравляю Испанию с тем, что они показали сегодня. Но эта команда Италии вновь проявила свою страсть, решимость и способность преодолевать трудные моменты. Лотерея в серии пенальти вознаградила нас. Победа, которую приходится выстрадать, всегда самая приятная.

Остался ещё один сантиметр. Всего один сантиметр... То, что мы делаем, невероятно, но мы не должны останавливаться на этом. Мы в финале, который состоится через 5 дней, и нам нужен тот же голод и стремление к самопожертвованию, чтобы после стольких лет привезти этот трофей домой.

Бонуччи в этом матче повторил рекорд Джанлуиджи Буффона в сборной Италии.

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
07 июля в 11:17
Да, выход в финал с ложкой дегтя. Отскочили знатно
Ислам0926
Ислам0926
07 июля в 07:39
Вчера вас повозили знатно,но Италии повезло а везет сильнейшим
ОПС
ОПС
07 июля в 03:18
Будем ждать финал.
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