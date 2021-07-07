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Пике раскритиковал формат серии пенальти после вылета Испании с Евро

вчера, 02:46
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике в своем твиттере прокомментировал поражение испанской команды от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020.

Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырёх сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех. Мне не кажется справедливым, что жеребьёвка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение.

Отметим, что сборная Испании впервые проиграла в полуфинальном раунде на крупном турнире.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
вчера в 19:31
я вообще не понял суть претензии
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
вчера в 14:31
Каталонский нытик😂😂😂😂
Action
Action ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 14:01
Пике не заставл, когда СССР не прошла в финал Евро-1968 из-за монетки.

Кто помешал Олмо забить после первого промаха Локателли.
Roman73
Roman73
вчера в 11:41
Объясняю.
Стандартная серия пенальти состоит из пяти пар бьющих соперников.
В каждой паре , начинающий --отвечающий , результат сильно зависит от психологии , от степени ответственности за результат. Бьющему первым легче психологически ровно в два раза , если он промахнётся , есть надежда , что и соперник тоже промахнётся , отвечающему же не на что надеяться , особенно если соперник забил , и даже если соперник промахнулся ответственность отвечающего в два раза выше . В каждой микродуэли начинающая сторона имеет психологическое преимущество .
Если собрать статистику из большого числа серии пенальти я уверен, начинающая сторона выигрывает в на треть большем количестве случаев.
Чтобы уравнять шансы , установить психологическое равновесие надо начинать попеременно , по схеме например , Дания-Д , Англия -А
Д-А ,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ...и бить чётное количество раз. Поняли ?
Пике -профессионал .
,
David Young
David Young ответ Murat Faizullayev (раскрыть)
вчера в 11:07
Вероятнее всего она его и возьмёт.
ЧиП
ЧиП
вчера в 10:54
Бред! Какая разница бить первым или вторым 😁
Серия пенальти расчитана не на время, а на равное для обеих сторон количество ударов⚽🥅.
Понятно, что обидно, но ерунду зачем говорить☝️
cska1948
cska1948 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 10:52
Как сейчас принято говорить в подобных ситуациях: "Это другое..."
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:28
плохому пике всегда мешают что то между ног можете и дальше тики такировать так уже никто не играет кроме вашей Барсы и сборной да нет ещё Пеп всё никак не угомонится в Ман Сити но ему ещё купят трех четырёх европейских звёзд и может быть он когда-нибудь выиграет ЛЧ
протон1
протон1
вчера в 10:14
испанцы в своем репертуаре. вечно они любят после поражения ныть
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 06:45
Итальянцы не заслужили выход в финал. Убогий примитивный футбол они показывали. Но кто мешал испанцам побеждать в игровое время? Были же моменты!
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 06:18
Италия должен брать кубок
mensk
mensk
вчера в 06:18
Вроде бы взрослые люди, а чушь несут.
ABir
ABir
вчера в 05:53
Тогда только монетка
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 03:13
жалуются Испанцы, которые до этого выбили с Евро по пенальти Швейцарию
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