Пике раскритиковал формат серии пенальти после вылета Испании с Евро

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике в своем твиттере прокомментировал поражение испанской команды от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020.
Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!
Неслучайно в четырёх сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех. Мне не кажется справедливым, что жеребьёвка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение.
Отметим, что сборная Испании впервые проиграла в полуфинальном раунде на крупном турнире.
Кто помешал Олмо забить после первого промаха Локателли.
Кто помешал Олмо забить после первого промаха Локателли.
Стандартная серия пенальти состоит из пяти пар бьющих соперников.
В каждой паре , начинающий --отвечающий , результат сильно зависит от психологии , от степени ответственности за результат. Бьющему первым легче психологически ровно в два раза , если он промахнётся , есть надежда , что и соперник тоже промахнётся , отвечающему же не на что надеяться , особенно если соперник забил , и даже если соперник промахнулся ответственность отвечающего в два раза выше . В каждой микродуэли начинающая сторона имеет психологическое преимущество .
Если собрать статистику из большого числа серии пенальти я уверен, начинающая сторона выигрывает в на треть большем количестве случаев.
Чтобы уравнять шансы , установить психологическое равновесие надо начинать попеременно , по схеме например , Дания-Д , Англия -А
Д-А ,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ...и бить чётное количество раз. Поняли ?
Пике -профессионал .
,
Стандартная серия пенальти состоит из пяти пар бьющих соперников.
В каждой паре , начинающий --отвечающий , результат сильно зависит от психологии , от степени ответственности за результат. Бьющему первым легче психологически ровно в два раза , если он промахнётся , есть надежда , что и соперник тоже промахнётся , отвечающему же не на что надеяться , особенно если соперник забил , и даже если соперник промахнулся ответственность отвечающего в два раза выше . В каждой микродуэли начинающая сторона имеет психологическое преимущество .
Если собрать статистику из большого числа серии пенальти я уверен, начинающая сторона выигрывает в на треть большем количестве случаев.
Чтобы уравнять шансы , установить психологическое равновесие надо начинать попеременно , по схеме например , Дания-Д , Англия -А
Д-А ,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ...и бить чётное количество раз. Поняли ?
Пике -профессионал .
,
Серия пенальти расчитана не на время, а на равное для обеих сторон количество ударов⚽🥅.
Понятно, что обидно, но ерунду зачем говорить☝️
Серия пенальти расчитана не на время, а на равное для обеих сторон количество ударов⚽🥅.
Понятно, что обидно, но ерунду зачем говорить☝️