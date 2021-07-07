Пике раскритиковал формат серии пенальти после вылета Испании с Евро

Бывший защитник сборной Испании в своем твиттере прокомментировал поражение испанской команды от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020.

Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырёх сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех. Мне не кажется справедливым, что жеребьёвка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение.