Мората: «Наша команда заслуживала гораздо большего»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании опубликовал пост в инстаграме после поражения от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020.

Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Это была моя мечта, наша мечта, как и всей Испании. Могу сказать только то, что я горжусь быть частью этой команды. Спасибо всем, кто верил в нас. Иногда в футболе бывает очень нелегко. Да здравствует Испания!