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Мората: «Наша команда заслуживала гораздо большего»

вчера, 02:26
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората опубликовал пост в инстаграме после поражения от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020.

Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Это была моя мечта, наша мечта, как и всей Испании. Могу сказать только то, что я горжусь быть частью этой команды. Спасибо всем, кто верил в нас. Иногда в футболе бывает очень нелегко. Да здравствует Испания!

Мората отличился голом в матче с Италией и стал лучшим бомбардиром сборной Испании в чемпионатах Европы.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 09:30
А вот Мората не заслужил
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:33
В этот раз в серии пенальти не повезло.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 02:47
Нормального напа в первую очередь
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:41
То что на табло, то и заслужили !!!
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