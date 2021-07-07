Только один игрок «Барселоны», кроме Месси, находится в списке Forbes

Только два футболиста «Барселоны» находятся в списке самых богатых спортсменов по версии журнала Forbes.
Первым является капитан каталонского клуба Лионель Месси, который всё ещё не договорился о новом контракте с «сине-гранатовыми», а вторым — Мартин Брейтуэйт. Согласно данным журнала, у нападающего сборной Дании есть компания в США, рыночная стоимость которой составляет 250 миллионов долларов. Футболист владеет компанией вместе со своим дядей. Кроме того, у Брейтуэйта вместе с супругой есть собственная линия одежды, которая называется «Trente» (в переводе с французского означает «тридцать») и пользуется популярностью во Франции, а также свой ресторан в Гавре (Франция).
Этим летом у Брейтуэйта есть предложения от четырёх клубов Английской Премьер-Лиги, однако форвард намерен продолжить свои выступления за «Барселону».
Аки Корейко.
Аки Корейко.
А он купил, похоже, место в основе. Если сегодня Брейтуэйт будет в основе опять, то Дания начнёт игру в меньшинстве.
А он купил, похоже, место в основе. Если сегодня Брейтуэйт будет в основе опять, то Дания начнёт игру в меньшинстве.