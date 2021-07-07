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Только один игрок «Барселоны», кроме Месси, находится в списке Forbes

07 июля 2021, 20:45

Только два футболиста «Барселоны» находятся в списке самых богатых спортсменов по версии журнала Forbes.

Первым является капитан каталонского клуба Лионель Месси, который всё ещё не договорился о новом контракте с «сине-гранатовыми», а вторым — Мартин Брейтуэйт. Согласно данным журнала, у нападающего сборной Дании есть компания в США, рыночная стоимость которой составляет 250 миллионов долларов. Футболист владеет компанией вместе со своим дядей. Кроме того, у Брейтуэйта вместе с супругой есть собственная линия одежды, которая называется «Trente» (в переводе с французского означает «тридцать») и пользуется популярностью во Франции, а также свой ресторан в Гавре (Франция).

Этим летом у Брейтуэйта есть предложения от четырёх клубов Английской Премьер-Лиги, однако форвард намерен продолжить свои выступления за «Барселону».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 22:55
Золотые слова
Johnes
Johnes
07 июля в 22:48
Кто бы мог подумать.
dok66
dok66
07 июля в 21:38
Мартин молодец ! Не в кубышку складывает , делает бизнес . Респект однако
David Young
David Young ответ 4vcmxvuv63hu (раскрыть)
07 июля в 21:22
Как думаете, всё ли будет как прежде между ними в случае если Брейтуэйт обгонит Месси в этом рейтинге?
4vcmxvuv63hu
4vcmxvuv63hu
07 июля в 21:19
теперь понятно, почему Месси одобрил его трансфер
STVA 1
STVA 1
07 июля в 21:05
Это хобби для него значит!(футбол)
волгодон 2
волгодон 2
07 июля в 21:02, ред.
Так Датский Мартын оказывается подпольный миллионер.
Аки Корейко.
LAISMEN
LAISMEN
07 июля в 21:01
У нас тоже есть богатые футболеры только о них в других журналах пишут...))
Ironigor
Ironigor
07 июля в 20:58
Да и дай бог удачи!!!
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 20:53
Так Месси все деньги из Барселоны и высосал.
Elliada
Elliada
07 июля в 20:53
Вот это неожиданность. Думал вторым будет Пике
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 июля в 20:53, ред.
Англ сегодня поставят датчан на место!
Дима Логинов
Дима Логинов
07 июля в 20:51
А я-то всё думал, почему он постоянно в старте у датчан, с постоянным запарыванием моментов, с неточными пасами, с бестолковой бегатнёй по полю...
А он купил, похоже, место в основе. Если сегодня Брейтуэйт будет в основе опять, то Дания начнёт игру в меньшинстве.
BBK33
BBK33
07 июля в 20:51
Лео у всех себе на зп наотжимал))
shlomo
shlomo
07 июля в 20:47
Ну да..... хоть кто то еще попал...
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