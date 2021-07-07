Только один игрок «Барселоны», кроме Месси, находится в списке Forbes

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07 июля 2021, 20:45

Только два футболиста «Барселоны» находятся в списке самых богатых спортсменов по версии журнала Forbes.

Первым является капитан каталонского клуба , который всё ещё не договорился о новом контракте с «сине-гранатовыми», а вторым — . Согласно данным журнала, у нападающего сборной Дании есть компания в США , рыночная стоимость которой составляет 250 миллионов долларов. Футболист владеет компанией вместе со своим дядей. Кроме того, у Брейтуэйта вместе с супругой есть собственная линия одежды, которая называется «Trente» (в переводе с французского означает «тридцать») и пользуется популярностью во Франции, а также свой ресторан в Гавре (Франция).

Этим летом у Брейтуэйта есть предложения от четырёх клубов Английской Премьер-Лиги, однако форвард намерен продолжить свои выступления за «Барселону».