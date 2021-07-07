ПСЖ — лидер Франции по убыткам за сезон 2019/20

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07 июля 2021, 11:46

DNCG опубликовала финансовый отчет по убыткам французских клубов за сезон 2019/20. DNCG — Nationale du Contrôle de Gestion — это организация, отвечающая за мониторинг и контроль счетов профессиональных футбольных клубов во Франции.

По итогам мониторинга стало известно, что больше остальных понес убытки ПСЖ — 124 млн евро. На втором месте «Марсель» — 98 млн, на третьем «Лион» — 36 млн, далее — «Бордо» 35 млн и «Ницца» 15 млн.

Ранее стало известно, что «Рома» понесла рекордные убытки из-за пандемии коронавируса.