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ПСЖ — лидер Франции по убыткам за сезон 2019/20

07 июля 2021, 11:46

DNCG опубликовала финансовый отчет по убыткам французских клубов за сезон 2019/20. DNCG — Nationale du Contrôle de Gestion — это организация, отвечающая за мониторинг и контроль счетов профессиональных футбольных клубов во Франции.

По итогам мониторинга стало известно, что больше остальных понес убытки ПСЖ — 124 млн евро. На втором месте «Марсель» — 98 млн, на третьем «Лион» — 36 млн, далее — «Бордо» 35 млн и «Ницца» 15 млн.

Ранее стало известно, что «Рома» понесла рекордные убытки из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
07 июля в 17:07
Да им и раньше пофиг было. Придумывали как будто игрок сам выкупил свой контракт или аренду с обязательным выкупом при условии что ПСЖ не вылетит из Лиги 1. Юристы у них хитрые работают.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ h8you (раскрыть)
07 июля в 16:10
Им теперь пофиг на ффп ,Чеферин теперь пятую точку целовать будет после того как шейх не поддержал супер лигу.
Вoлхв
Вoлхв
07 июля в 13:13
Денег много вот и не считают их
h8you
h8you
07 июля в 13:09
что там по ффп?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 12:45
Да пофиг, еще состав с деньгами придет.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 12:12
Что-то будет после сезона 21/22
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
07 июля в 12:07
Хорошо потратились!!!! Где деньги, Зин?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 июля в 12:06
Да и черт с ним
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 12:05
Осталось только ещё контракт с Месси заключить, с его-то запросами)
ДСА
ДСА
07 июля в 11:49
Тратить научились, а зарабатывать нет.
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
07 июля в 11:49
Исправили!
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