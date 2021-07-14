Кассано: «Если Доннарумма лучший в мире, почему он не перейдёт в „Реал“?»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал решение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы перейти в ПСЖ.
Если Доннарумма самый лучший вратарь в мире, то почему на него не претендуют «Реал», «Бавария» или «Барселона»? Почему он не может заменить Нойера, которому 36 лет, или Куртуа и тер Штегена? Вместе этого он переходит в ПСЖ.
Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу в серии пенальти в финале Евро-2020.
Не успели пригласить, ПСЖ - "сработали" на опережение, а он, на мой взгляд, поторопился, уровень Лига 1, не тот уровень, чтобы подписывать контракт, который вполне возможно, будет "кабальным" контрактом, как у Мбаппе, который и рад бы, за "Реал", но контракт до 2022 года "не отпускает", и вместо развиваться, прибавлять от игры к игре, идёт деградация, в далеко не самой сильной Лиге, где чемпион заранее известен....
Выдержал бы паузу, играл бы в топ-лиге, в топ-клубе...
Не успели пригласить, ПСЖ - "сработали" на опережение, а он, на мой взгляд, поторопился, уровень Лига 1, не тот уровень, чтобы подписывать контракт, который вполне возможно, будет "кабальным" контрактом, как у Мбаппе, который и рад бы, за "Реал", но контракт до 2022 года "не отпускает", и вместо развиваться, прибавлять от игры к игре, идёт деградация, в далеко не самой сильной Лиге, где чемпион заранее известен....
Выдержал бы паузу, играл бы в топ-лиге, в топ-клубе...