Кассано: «Если Доннарумма лучший в мире, почему он не перейдёт в „Реал“?»

Бывший нападающий сборной Италии прокомментировал решение голкипера перейти в ПСЖ .

Если Доннарумма самый лучший вратарь в мире, то почему на него не претендуют «Реал», «Бавария» или «Барселона»? Почему он не может заменить Нойера, которому 36 лет, или Куртуа и тер Штегена? Вместе этого он переходит в ПСЖ .