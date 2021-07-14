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Кассано: «Если Доннарумма лучший в мире, почему он не перейдёт в „Реал“?»

14 июля 2021, 22:18

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал решение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы перейти в ПСЖ.

Если Доннарумма самый лучший вратарь в мире, то почему на него не претендуют «Реал», «Бавария» или «Барселона»? Почему он не может заменить Нойера, которому 36 лет, или Куртуа и тер Штегена? Вместе этого он переходит в ПСЖ.

Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу в серии пенальти в финале Евро-2020.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 10:28, ред.
Во-первых, его никто не признавал лучшим вратарем мира. Во-вторых, ему никто не предлагал переходить в Реал, там уже есть один из лучших вратарей мира. Для трансфера нужно не только желание, но и возможность.
Garrincha58
Garrincha58
14 июля в 23:45
он сделал в пользу денег подзаработает и может ещё успеет перейти и в Реал и в Баварию он же ещё совсем юн ему играть ещё лет 15 всё успеет а пока дают надо брать
протон1
протон1
14 июля в 22:46
если дали больше в два раза. чем реал. кто куда перейдет. в 22 года он захотел денег много. вот и перешел. нормально. может у него были проблемы денежные кто знает. может мама болеет кто знает на лечение. дом купить хороший. свадьбу сыграть ... ему только 22 . еще успеет еси не сдуется
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 22:45
Все зависит от циферок в зарплатной ведомости.
dzvinka
dzvinka
14 июля в 22:42
видно что Кассано далек от реальности
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
14 июля в 22:38
Там агент тот ещё три два раз... Он не раз его ещё переподпишет
Жасур Баратов
Жасур Баратов
14 июля в 22:31
По тому что там такое деньги не платят для него первый деньги 💰 как Неймар и Рамос как они говорят они пришли лиги чемпионов выиграть я надеюсь для них будет это мечта на всегда
Q-J-G
Q-J-G
14 июля в 22:28
Кассано: «Если Доннарумма лучший в мире, почему он не перейдёт в „Реал“?»

Не успели пригласить, ПСЖ - "сработали" на опережение, а он, на мой взгляд, поторопился, уровень Лига 1, не тот уровень, чтобы подписывать контракт, который вполне возможно, будет "кабальным" контрактом, как у Мбаппе, который и рад бы, за "Реал", но контракт до 2022 года "не отпускает", и вместо развиваться, прибавлять от игры к игре, идёт деградация, в далеко не самой сильной Лиге, где чемпион заранее известен....

Выдержал бы паузу, играл бы в топ-лиге, в топ-клубе...
dimagas2
dimagas2
14 июля в 22:27
Патамушта там есть Куртуа.Да и Реал не блещет)))
drug01
drug01
14 июля в 22:27
Вратарь хороший но где играть решает сам. Теперь для него будет больше возможности играя за такой могучий клуб где вратари всегда были в почёте. Предстоящие игры покажут каков будет результат. Спасибо за внимание!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 22:21
Потому что Реал не лучший!
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