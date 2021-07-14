Моуриньо: «Франция была лучшей на Евро, но её наказали за высокомерие»

Главный тренер «Ромы» поделился мнением о выступлении сборной Франции на Евро-2020. Французская команда вышла в 1/8 финала с первого места в «группе смерти», где сразу же уступила Швейцарии (3:3, 4:5 — пенальти).

У Франции невероятный потенциал, без каких-либо сравнений с любой другой командой. Они лучше Италии и Англии, но были наказаны за высокомерие, и это было заслуженное наказание.

Их высокомерие было заметно по тому, как они вошли в игру со Швейцарией. Заменить Гризманна на Сиссоко может только тот, кто даже не думает о возможности дополнительного времени. Франция может винить только себя, потому что это была лучшая команда на турнире.