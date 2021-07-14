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Моуриньо: «Франция была лучшей на Евро, но её наказали за высокомерие»

14 июля 2021, 05:09

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о выступлении сборной Франции на Евро-2020. Французская команда вышла в 1/8 финала с первого места в «группе смерти», где сразу же уступила Швейцарии (3:3, 4:5 — пенальти).

У Франции невероятный потенциал, без каких-либо сравнений с любой другой командой. Они лучше Италии и Англии, но были наказаны за высокомерие, и это было заслуженное наказание.

Их высокомерие было заметно по тому, как они вошли в игру со Швейцарией. Заменить Гризманна на Сиссоко может только тот, кто даже не думает о возможности дополнительного времени. Франция может винить только себя, потому что это была лучшая команда на турнире.

Ранее стало известно о том, кто сменит Дидье Дешама у руля сборной Франции после ЧМ-2022.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:18
разложил по полкам .
Action
Action ответ BagioR (раскрыть)
14 июля в 11:58
Джордж Веа стал, даже президентом своей страны, а Месси и Рональду не стали президентами
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 09:48
Самая дорогая по составу возможно, а насчет лучшей - игра показала, что это не так
112910415
112910415
14 июля в 09:45
великий зря не скажет
BagioR
BagioR
14 июля в 09:05
Негры любят понты. Им нужен блеск, шик, красота. Что бы все выложить в инсту и похвастаться. Ни один негр не сможет стать кем то вроде Месси и Роналду. Потому что надо работать. Надо выкладываться по полной на тренировках и остоваться после тренировок.
Но если станут пахать то добъются хороших результатов.
Baggio R.
Baggio R.
14 июля в 08:49
Лучшие за старые заслуги? По игре у них результат был. Все закономерно.
beefs
beefs
14 июля в 08:34
В его словах есть доля правды...
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 06:22
Там черные считали себя самыми великими футболистами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 06:08
Поддержу Жозика.
Comentarios
Comentarios
14 июля в 05:42
Доказывать надо было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 05:41
Где чёрные, там понты и высокомерие. Англия тоже поплатилась, и я рад этому...
mihaluch
mihaluch
14 июля в 05:34
Может быть Моур и прав.
sv_1969
sv_1969
14 июля в 05:13
Значит не была лучшей
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