ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Сакки: «Англия Саутгейта подражала классической Италии в финале Евро»

14 июля 2021, 06:14
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением об игре сборной Англии в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пенальти).

Англичане подражали нам: они забили гол, а затем все вместе сели в оборону, как те команды, которые до сих пор верны Раппану — изобретателю Катеначчо.

Возможно, Саутгейт (Прим. — главный тренер сборной Англии) думал, что играет против итальянской команды, которая умеет только обороняться и контратаковать.

Выход в старте защитника Кирана Триппьера вместо Бакайо Сака уже очень многое сказал о тактике Саутгейта. Очевидно, что он мало что знал об идеях своего коллеги Роберто Манчини (Прим. — наставник сборной Италии).

Мы опасались, что англичане скопируют игру Австрии и Испании, сделав ставку на прессинг, что доставило бы проблемы сборной Италии.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт недавно высказался о своём будущем в национальной команде.

Все новости
«Я начинаю новое путешествие». Жиру попрощался с «Челси»
Вчера, 23:42 ФотоКомментарии8
«Никогда не видел Месси таким счастливым». Паредес о победе в Кубке Америки
Вчера, 22:58 Комментарии10
Синклер: «Левандовски идеально подошёл бы „Манчестер Сити“»
Вчера, 13:54 Комментарии4
Кассано критически высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
15 июля Комментарии10
«Это был удивительный год». Флоренци попрощался с ПСЖ
15 июля ФотоКомментарии5
Агент Шкурина: «Белорусов в РФ всегда хотят по голове погладить, как кота»
15 июля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BagioR
BagioR
14 июля в 08:58
Нельзя играть катеначчо против итальянцев. Это все знают.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 07:09
Итальянцы сильнее англичан на любой позиции.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 06:35
Короче Манчини перехитрил англичанина.
sv_1969
sv_1969
14 июля в 06:16
Наверное так и есть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100