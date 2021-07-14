Сакки: «Англия Саутгейта подражала классической Италии в финале Евро»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии поделился мнением об игре сборной Англии в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пенальти).

Англичане подражали нам: они забили гол, а затем все вместе сели в оборону, как те команды, которые до сих пор верны Раппану — изобретателю Катеначчо.

Возможно, Саутгейт (Прим. — главный тренер сборной Англии) думал, что играет против итальянской команды, которая умеет только обороняться и контратаковать.

Выход в старте защитника Кирана Триппьера вместо Бакайо Сака уже очень многое сказал о тактике Саутгейта. Очевидно, что он мало что знал об идеях своего коллеги Роберто Манчини (Прим. — наставник сборной Италии).

Мы опасались, что англичане скопируют игру Австрии и Испании, сделав ставку на прессинг, что доставило бы проблемы сборной Италии.