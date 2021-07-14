Бенитес: «Фанаты „Ливерпуля“ поддержали моё решение возглавить „Эвертон“»

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14 июля 2021, 22:02

рассказал, как принял решение возглавить «Эвертон». С 2004 по 2010 год испанский специалист тренировал «Ливерпуль», который является принципиальным соперником «ирисок».

Честно говоря, болельщики «Эвертона» очень счастливы и поддерживают меня. Даже болельщики «Ливерпуля» признали, что для меня это была возможность вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Перед назначением в «Эвертон» фанаты «ирисок» вывесили баннер с угрозами возле дома Бенитеса.