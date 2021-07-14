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Бенитес: «Фанаты „Ливерпуля“ поддержали моё решение возглавить „Эвертон“»

14 июля 2021, 22:02

Рафаэль Бенитес рассказал, как принял решение возглавить «Эвертон». С 2004 по 2010 год испанский специалист тренировал «Ливерпуль», который является принципиальным соперником «ирисок».

Честно говоря, болельщики «Эвертона» очень счастливы и поддерживают меня. Даже болельщики «Ливерпуля» признали, что для меня это была возможность вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Перед назначением в «Эвертон» фанаты «ирисок» вывесили баннер с угрозами возле дома Бенитеса.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 июля в 20:09
Дважды Ла лигу выигрывал, ЛЧ и ЛЕ брал... неудачник?
Беня вытащит Эвертон в ЛЧ.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 23:43
Один удачный эпизод с Ливером, в остальном карьера неудачника
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 22:52
Эвертону удачи и побед!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 22:49
Удачи Бенитесу отправить эвертон в шип потом можно и мю возглавить
протон1
протон1
14 июля в 22:48
было бы не плохо увидеть в ливерпуле но увы. времена о нравы.
1bear
1bear
14 июля в 22:09
удачное приобретение для Эвертона
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