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Агуэро: «Кубок Америки — это то, в чём Месси нуждался больше всего»

14 июля 2021, 00:46

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о важности победы в Кубке Америки для Лионеля Месси.

Лео был очень взволнован. Кубок Америки — это то, в чём он нуждался больше всего. Он уже выиграл много титулов, но он знал, что победа за сборную — это огромный плюс для него. Месси может быть более расслабленным и спокойным, потому что он получил то, чего хотел. Он очень счастлив, и мы поняли, что его счастье — это наше счастье.

Ранее стало известно, как продвигаются переговоры по новому контракту Месси с «Барселоной».

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice ответ Nеmesis (раскрыть)
14 июля в 12:24
Да... Турнир дискредитировал себя, когда стал проводиться каждый год ради победы в нём одного человека. Теперь это не важнее дворового кубка.
Nеmesis
Nеmesis
14 июля в 11:13
Поэтому за последние 5 лет он играл в нем 4 раза)))) Чили,Чили,Бразилия,Бразилия.))) Предыдущие 3 провалил сам,промазал пенки,опозорился,устроил скандал.))
Владимир Анохин
Владимир Анохин
14 июля в 10:31, ред.
Вот уже какой день читая новости про Кубок Америки, всё больше убеждаюсь, что это не победа аргентинской сборной для своих 45 376 763 человек населяющих страну, нет! Эта победа ради одного капризного ребёнка, чтобы он не плакал!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 07:20
Для месси был важен чемпионат мира а не кубок америки
Cympak-05
Cympak-05
14 июля в 07:16
За Агуэро рад не меньше чем за Месси. Хотя возможно в этот раз он попал из за дружбы с Месси. ( На это место явного претендента не было , но можно было бы взять более физически готового нападающего но зелёного )
112910415
112910415
14 июля в 06:56
сбылась большая мечта, это круто !
Comentarios
Comentarios
14 июля в 03:01, ред.
Если честно рад за него . Хоть и нелюбимый мой игрок
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 июля в 01:25
Если бы не смог выиграть в этот раз, срочно пришлось бы собраться и решить проводить его раз в пару месяцев, чтобы до конца карьеры точно хоть один кубок турнира двух команд косметическому инопланетянину достался.
протон1
протон1
14 июля в 01:13
ну по слезам его видно было что он счастлив. думаю не врет. плюс!
David Young
David Young ответ iri13 (раскрыть)
14 июля в 01:12
Здравствуйте. Троллинга ФК Зенит нет, это личное отрицательное мнение пользователя. Зенитовцем был назван не Черчесов, им был назван Дюков - человек имевший прямую связь с Зенитом в прошлом.
Belgie2020
Belgie2020
14 июля в 01:02
Нуждался, сделали ему каждый год его, пусть щас выигрывает.. Турнир двух команд)
David Young
David Young
14 июля в 00:52
Возможно это и так.
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