Агуэро: «Кубок Америки — это то, в чём Месси нуждался больше всего»

Нападающий сборной Аргентины рассказал о важности победы в Кубке Америки для .

Лео был очень взволнован. Кубок Америки — это то, в чём он нуждался больше всего. Он уже выиграл много титулов, но он знал, что победа за сборную — это огромный плюс для него. Месси может быть более расслабленным и спокойным, потому что он получил то, чего хотел. Он очень счастлив, и мы поняли, что его счастье — это наше счастье.