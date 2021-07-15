Дюков: «Оптимальна система, когда лимита нет»

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.
Я являюсь противником лимита на легионеров, давно об этом говорил. Мы в прошлом сезоне лимит донастроили, система 8+17 более эффективна, чем предыдущие: клубы стали более избирательны к качеству легионеров. Сейчас стало проще работать тренерам, выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит изначально имеет свои недостатки, оптимальна система, когда лимита нет. Вопрос об изменении лимита обсуждается с правительством.
Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.
И не поставило в стартовый состав ни одного россиянина.
До этого 11 легионеров выставила как раз «Москва» (тогда еще – «Торпедо-Металлург»)
Сборные тоже бывают разные.
Сборная Сан-Марино , например.
Все лучшие Сборники уже играют, и не в РПЛ.
Я одно понять не могу, для чего вы хотите сделать из чемпионата России
какой-то иностранный чемпионат ?
Ну смотрите АПЛ или серию А.
В чем радость наблюдать 11 негров под вывеской ЦСКА или Локомотив ?
И не поставило в стартовый состав ни одного россиянина.
До этого 11 легионеров выставила как раз «Москва» (тогда еще – «Торпедо-Металлург»)
Сборные тоже бывают разные.
Сборная Сан-Марино , например.
Все лучшие Сборники уже играют, и не в РПЛ.
Я одно понять не могу, для чего вы хотите сделать из чемпионата России
какой-то иностранный чемпионат ?
Ну смотрите АПЛ или серию А.
В чем радость наблюдать 11 негров под вывеской ЦСКА или Локомотив ?
Аршавин и прочие взялись, когда иностранцев привозили по штуке, а не охапками.
Сборная на дне уже 30 лет, с 1988 года,
потому что после СССР руководители РФС думают только о своих деньгах,
и всячески лоббируют интересы клубов,
а на интересы Сборной им наплевать.
Аршавин и прочие взялись, когда иностранцев привозили по штуке, а не охапками.
Сборная на дне уже 30 лет, с 1988 года,
потому что после СССР руководители РФС думают только о своих деньгах,
и всячески лоббируют интересы клубов,
а на интересы Сборной им наплевать.
Появились бабки, да зачем нам школа, как и лимит
Появились бабки, да зачем нам школа, как и лимит
то он либо полный идиот, либо лоббирует интересы клубов .
Зачем нам базовое соревнование для подготовки игроков Сборной,
если в этом соревновании не будет этих игроков ?
Зачем клубам вкладывать огромные деньги в развитие клубных академий ?
(Федун ведь честно сказал. что он тратит полмиллиарда в год на академию,
и если отменят лимит, то он сможет просто купить 3-4 легионеров)
Как лимит мешает конкуренции среди наших игроков ?
Что, любой, у кого российский паспорт,
может подписать контракт со Спартаком или с Зенитом ?
РПЛ далеко не самый сильный чемпионат, но если вы хотите.
чтобы наши футболисты играли в сильных чемпионатах,
то примите решение, которое заставит их уехать, введите потолок зарплат,
но не убивайте последнюю мотивацию клубов сохранять футбольные школы.
Лимит - это принципиальный вопрос развития отечественного футбола.
Отмена лимита - это катастрофа, после которой
мы будем восстанавливаться не одно десятилетие
то он либо полный идиот, либо лоббирует интересы клубов .
Зачем нам базовое соревнование для подготовки игроков Сборной,
если в этом соревновании не будет этих игроков ?
Зачем клубам вкладывать огромные деньги в развитие клубных академий ?
(Федун ведь честно сказал. что он тратит полмиллиарда в год на академию,
и если отменят лимит, то он сможет просто купить 3-4 легионеров)
Как лимит мешает конкуренции среди наших игроков ?
Что, любой, у кого российский паспорт,
может подписать контракт со Спартаком или с Зенитом ?
РПЛ далеко не самый сильный чемпионат, но если вы хотите.
чтобы наши футболисты играли в сильных чемпионатах,
то примите решение, которое заставит их уехать, введите потолок зарплат,
но не убивайте последнюю мотивацию клубов сохранять футбольные школы.
Лимит - это принципиальный вопрос развития отечественного футбола.
Отмена лимита - это катастрофа, после которой
мы будем восстанавливаться не одно десятилетие
обсудили с правительством проведение Олимпиады в Сочи - и нам ее дали, обсудили ЧМ2018 - и получили ЧМ. так что не надо тут.
обсудили с правительством проведение Олимпиады в Сочи - и нам ее дали, обсудили ЧМ2018 - и получили ЧМ. так что не надо тут.
накажут ведь за " вмешательство государства в дела футбольной федерации "
накажут ведь за " вмешательство государства в дела футбольной федерации "