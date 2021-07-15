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Дюков: «Оптимальна система, когда лимита нет»

15 июля 2021, 15:08

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.

Я являюсь противником лимита на легионеров, давно об этом говорил. Мы в прошлом сезоне лимит донастроили, система 8+17 более эффективна, чем предыдущие: клубы стали более избирательны к качеству легионеров. Сейчас стало проще работать тренерам, выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит изначально имеет свои недостатки, оптимальна система, когда лимита нет. Вопрос об изменении лимита обсуждается с правительством.

Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.

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Все комментарии
KotMaks
KotMaks ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 18:18
27 августа 2005 года «Динамо» играло в гостях с «Москвой» .
И не поставило в стартовый состав ни одного россиянина.
До этого 11 легионеров выставила как раз «Москва» (тогда еще – «Торпедо-Металлург»)
Сборные тоже бывают разные.
Сборная Сан-Марино , например.
Все лучшие Сборники уже играют, и не в РПЛ.
Я одно понять не могу, для чего вы хотите сделать из чемпионата России
какой-то иностранный чемпионат ?
Ну смотрите АПЛ или серию А.
В чем радость наблюдать 11 негров под вывеской ЦСКА или Локомотив ?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:51
Действительно, Дюков к спорту какое отношение вообще имеет? И вот так же у нас везде в стране, руководят люди, которые вообще не разбираются.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ KotMaks (раскрыть)
вчера в 17:45
А с чего вы взяли, что иностранцев теперь будут привозить пачками? Опять же , можно сделать определенные критерии, например, чтобы иностранец играл за сборную своей страны(т.е.не абы кто, а футболисты определенного уровня)
KotMaks
KotMaks ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 16:49
Все ответы в 1-ом посте.
Аршавин и прочие взялись, когда иностранцев привозили по штуке, а не охапками.
Сборная на дне уже 30 лет, с 1988 года,
потому что после СССР руководители РФС думают только о своих деньгах,
и всячески лоббируют интересы клубов,
а на интересы Сборной им наплевать.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ KotMaks (раскрыть)
вчера в 16:22
Чем же так лимит полезен? Сборная на дне, еврокубки на дне, а вам все божья роса этот лимит. Когда лимита не было, разве одни иностранцы играли? И футболистов у нас хороших не было? Откуда тогда взялись Аршавин, Павлюченко, Жирков и т.д? Сильный футболист всегда в основу пробьется. А остальные, если нет места ,пускай едут в другие чемпионаты.
pomor45
pomor45 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 14:47
Не будет иностранцев - не будет и повода попусту трепаться о лимите.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 01:17
Все успехи наших клубов были во времена, когда не было лимита, и нашим приходилось уезжать за границу.
протон1
протон1
вчера в 01:07
Если не хотите скатиться в таблице коэффициентов еще ниже, то убирать его нужно уже сейчас
Casey Ryback
Casey Ryback
15 июля в 23:10
Вопрос обсуждается с Правительством??? Т. е. с Царём?
Artem Grunis
Artem Grunis
15 июля в 22:58
Прикольно. Он же и ужесточили 2 года назад этот лимит, а тут вдруг переметнклся)
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 22:30
Наконец-то до футбольных начальников дошло, что лимит – это зло.
Рулон Обоев
Рулон Обоев
15 июля в 22:21
Оптимальная система - когда Дюкова нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 22:06
Привился и привил нашему футболу корупцию
armeec_
armeec_ ответ KotMaks (раскрыть)
15 июля в 21:34
В том и вопрос, а разве не при Фурсе и Дюкове, школа Зенита загнулась ? Да при них "любимых". Сейчас налетят зенитоны и начнут мне тут цифры воспитанников зенита выписывать уже при Газпроме. Только кто из них в Зените заиграл? один-два? остальные посредственные даже при донной РПЛ в других клубах.
Появились бабки, да зачем нам школа, как и лимит
KotMaks
KotMaks
15 июля в 20:54
Если руководитель РФС всерьёз говорит об отмене лимита в чемпионате России,
то он либо полный идиот, либо лоббирует интересы клубов .
Зачем нам базовое соревнование для подготовки игроков Сборной,
если в этом соревновании не будет этих игроков ?
Зачем клубам вкладывать огромные деньги в развитие клубных академий ?
(Федун ведь честно сказал. что он тратит полмиллиарда в год на академию,
и если отменят лимит, то он сможет просто купить 3-4 легионеров)
Как лимит мешает конкуренции среди наших игроков ?
Что, любой, у кого российский паспорт,
может подписать контракт со Спартаком или с Зенитом ?
РПЛ далеко не самый сильный чемпионат, но если вы хотите.
чтобы наши футболисты играли в сильных чемпионатах,
то примите решение, которое заставит их уехать, введите потолок зарплат,
но не убивайте последнюю мотивацию клубов сохранять футбольные школы.
Лимит - это принципиальный вопрос развития отечественного футбола.
Отмена лимита - это катастрофа, после которой
мы будем восстанавливаться не одно десятилетие
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ pomor45 (раскрыть)
15 июля в 20:00
Не понял шутки юмора. Отменить лимит и выгнать иностранцев???
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
15 июля в 19:50
Причём здесь правительство? А я что говорил о зарплатах и при чём госбюджет??? Все вопросы к руководству клуба а не к правительству страны.
pomor45
pomor45 ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
15 июля в 19:41
Только вместе с финансированием профессиональных клубов из государственных и региональных бюджетов всех уровней. Вы все так любите приводить забугорные примеры, а разве там профессиональный футбол финансируется из бюджетных средств? Вот, зарабатывайте всё до копейки сами, тогда тогда и вопроса о лимите не будет. Тратьте, как хотите. Никто же не пытается регулировать трату вашей зарплаты. Так и тут. Что касается запрета ФИФА вмешиваться правительству в дела профессиональных клубов, то это опять же из этой же оперы. ФИФА не предполагает финансирование правительством поффутбола. Если уважаемое ФИФА допускает такое финансирование, то и запретить правительству вмешиваться в дела футбольные не может. По крайней мере, в части трудового законодательства и формирования бюджета, а своего ничего в наших клубах и нет. Если ФИФА так привержен своим принципам, то ему следовало бы проффутбол в России запретить, т.к. его, в сущности, и нет, как такового. Он, по сути, любительский - таковы и результаты. Таким и останется, если будет сидеть на госбюджете. В этой реформе главное - остальное только изменение формы без изменения сути.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ d_fincher (раскрыть)
15 июля в 19:24
И поднятие пенсионного возраста
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
15 июля в 19:23
С правительством надо решить вопросы трудового законодательства. Ты, что же, считаешь, что рабочие места иностранцам должен оплачивать госбюджет наравне с нашими? Я считаю, что госбюджет не имеет права содержать профессиональных футболистов, ни наших, а уж, тем более, иностранных. То, что так происходит сейчас - преступление.
1bear
1bear
15 июля в 19:23
опаньки - президент РФС против лимита,а он есть и есть ???????
pomor45
pomor45
15 июля в 19:17
Конечно, надо отменить лимит. Выгнать всех иностранцев и больше их никогда не пускать. Свои пусть играют за рубли и на полном хозрасчёте. Все госденьги только на любительский и детско-юношеский футбол. Если иностранцу так нравится РПЛ, то пусть принимает гражданство и тоже играет за рубли, а то приедут эдакими пузырями с миллионными инвалютными контрактами, а потом быстрёхонько сдуваются и становятся такими же россиянами, только без гражданства, но с прежними амбициями. Вот такого решения и жду от правительства - никаких иностранцев за государственные деньги. Если вот этим клубным россиянам нужен иностранец - сами не тянут - так пусть покупают и содержат его на свои. Полный хозрасчёт.
Обезжиренный
Обезжиренный
15 июля в 18:47
Оптимально, когда не жирно
13 RUS
13 RUS
15 июля в 18:39
Мдаааа, приехали...
BDA8181
BDA8181
15 июля в 18:35
Хм, а при чём тут футбол и правительство?! По моему в ФИФА прописано что любое вмешательство правительство в футбол наказываеться. Или я что то не правильно понял.
d_fincher
d_fincher ответ particular (раскрыть)
15 июля в 17:42, ред.
"Там, где начинаются обсуждения в правительстве, - добра не жди..."

обсудили с правительством проведение Олимпиады в Сочи - и нам ее дали, обсудили ЧМ2018 - и получили ЧМ. так что не надо тут.
particular
particular
15 июля в 17:19
Там, где начинаются обсуждения в правительстве, - добра не жди...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
15 июля в 17:10
Давно пора отменить лимит.
альсато
альсато
15 июля в 17:09
Саша Дюков!..Оптимальная система-когда тебя в ней нет!...никаких легионеров!...пущай играют за минимальную оплату труда!... достигнет уровня (будут предложения из за бугра) вот тогда и индексируйте....Родина ищет героев, меховое изделие поставляет Дюковых....
112910415
112910415
15 июля в 16:57
обсуждается с правительством - это самое то !
накажут ведь за " вмешательство государства в дела футбольной федерации "
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