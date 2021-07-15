Дюков: «Оптимальна система, когда лимита нет»

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.

Я являюсь противником лимита на легионеров, давно об этом говорил. Мы в прошлом сезоне лимит донастроили, система 8+17 более эффективна, чем предыдущие: клубы стали более избирательны к качеству легионеров. Сейчас стало проще работать тренерам, выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит изначально имеет свои недостатки, оптимальна система, когда лимита нет. Вопрос об изменении лимита обсуждается с правительством.