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Чалханоглу: «Переход из „Милана“ в „Интер“? Не я первый, не я последний»

15 июля 2021, 02:09

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу в интервью DAZN прокомментировал переход в новый клуб из стана принципиального соперника «нерадзурри» — «Милана».

Переход из «Интера» в «Милан»? Шумиху создают фанаты – это нормально. Это нормально для такого игрока. Но не я первый, не я последний. Многие футболисты переходили из «Милана» в «Интер» и наоборот.

Я просто хочу смотреть в будущее, при всём моём огромном уважении к «Милану». Я много сделал для клуба за эти 4 года и был уважителен с каждым. Те, кто знают меня, знали всё. Но теперь у меня новое приключение в «Интере», и я с нетерпением жду его.

Сказал ли мне что-то Ибрагимович (Прим. — нападающий «Милана») о переходе? Я был на Евро-2020, а он — в отпуске с травмой колена. Мы не говорили о моём переходе, но когда-нибудь это обсудим.

Пиоли (Прим. — главный тренер «Милана») – единственный человек, который сильно хотел видеть меня в «Милане». Я много раз разговаривал с ним, но он с уважением отнёсся к моему решению и пожелал мне удачи.

В скором времени состав «Интера» также может пополнить защитник «Арсенала».

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Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
15 июля в 14:45, ред.
Что верно, то верно, тридваразов в том городе, хоть отбавляй. Аха-ха)
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 06:14
Некоторые умудрялись из "Реала" в "Барсу" и наоборот переходить и оставаться живыми при этом 😂
Valeron112
Valeron112
15 июля в 02:17
Кстати интересные истории Интер-милан , Барса- Реал, Спартак-,ЦСКА....
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