Чалханоглу: «Переход из „Милана“ в „Интер“? Не я первый, не я последний»

Полузащитник «Интера» в интервью DAZN прокомментировал переход в новый клуб из стана принципиального соперника «нерадзурри» — «Милана».

Переход из «Интера» в «Милан»? Шумиху создают фанаты – это нормально. Это нормально для такого игрока. Но не я первый, не я последний. Многие футболисты переходили из «Милана» в «Интер» и наоборот.

Я просто хочу смотреть в будущее, при всём моём огромном уважении к «Милану». Я много сделал для клуба за эти 4 года и был уважителен с каждым. Те, кто знают меня, знали всё. Но теперь у меня новое приключение в «Интере», и я с нетерпением жду его.

Сказал ли мне что-то Ибрагимович (Прим. — нападающий «Милана») о переходе? Я был на Евро-2020, а он — в отпуске с травмой колена. Мы не говорили о моём переходе, но когда-нибудь это обсудим.

Пиоли (Прим. — главный тренер «Милана») – единственный человек, который сильно хотел видеть меня в «Милане». Я много раз разговаривал с ним, но он с уважением отнёсся к моему решению и пожелал мне удачи.