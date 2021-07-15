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Джикия: «Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать»

15 июля 2021, 11:40

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные.

Пришло такое время – все меняется, меняется чемпионат.

Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
15 июля в 17:58
Особенно в Спартаке в 2002-2003 играли очень качественные леги
альсато
альсато
15 июля в 17:22
Приезжали и будут приезжать всякие! (от этого никуда не деться)...твоя же задача (если хочешь остаться в этой отрасли) быть одним из лучших....не встречал еще ..ни одного руководителя , кто бы заменил специалиста , на подмастерью....
dok66
dok66
15 июля в 16:45
Так правильно . Планка зарплат задрана за счет доморощенных "звезд" . Вот и приезжают такие же "звезды" как вы .
Beekeeper
Beekeeper ответ Против ЦСКА (раскрыть)
15 июля в 16:41
угу, 4 хороших футболиста погоду не сделают, остальные 7 будут бревна ( но за то из российского леса)
АлексАлекс
АлексАлекс
15 июля в 16:30
Какие бы не приезжали все равно будут лучше российских
Sergeruss
Sergeruss
15 июля в 16:18, ред.
Те кто приедет, независимо от звёздности, не всегда идут в плюс... тут и мотивация, и травмы возможные, и понимание чего хочет тренер... из недавних Мозес !!! никто не ожидал, что настолько станет своим на поле... возвращение Промеса - пока только свою тень показывает.... Хендрикс? походу он нам "нужен" только лавку полировать... до уровня ЛЧ очень многим из состава хотя бы на полголовы следует стать выше... а состав хороший, когда играют командой любой соперник будет повержен.

может вернётся то время когда про КБ говорили: забьёт сколько нужно, а соперник .... сколько сможет.
Свeтозар
Свeтозар
15 июля в 13:21
Ну да...ну да.... Месси к нам не поедет это точно
Artem Grunis
Artem Grunis
15 июля в 13:00
Не хуже тебя будут)
Мага Шульман
Мага Шульман
15 июля в 12:55
Тут как сказать.... С кем сравнивать. Можно с Бонуччи, а можно и с Джикией.
амурец
амурец
15 июля в 12:54
если будут приезжать такие как Джикия, тогда всё плохо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 июля в 12:49
Если установят лимит 3-4 иностранца, вероятность подписать шлак будет меньше.
particular
particular
15 июля в 12:22
Больше вопрос не по лимиту и не по приезжим, а по пропорциональности сделанного и заработанного...
Пока, деньги не впрок, а результат не по окладу...
beefs
beefs
15 июля в 12:05
выбирают же не для футбола...
STVA 1
STVA 1 ответ YVG (раскрыть)
15 июля в 12:03
И газпром тоже
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ YVG (раскрыть)
15 июля в 12:01
Главное ,чтобы РФС был подальше ! )
Cat01
Cat01
15 июля в 12:00
Это главный вопрос дня?????? Каки футболисты.......
.
Только лучшие.....
Но они дорого стоят??????????? Вот главный ответ!!!!
протон1
протон1
15 июля в 11:56
до чемпионата мира еще как то приезжали может быть. что самое прикольное после чемпионата мира идет один шлак. есть стадионы вроде играйте. но увы везут один шлак. а те кто вырос уезжают поскорей с тухлочемпионата .
YVG
YVG
15 июля в 11:43
Главное, чтобы Симонян подольше был в РФС.
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