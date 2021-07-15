Джикия: «Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные.
Пришло такое время – все меняется, меняется чемпионат.
Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.
может вернётся то время когда про КБ говорили: забьёт сколько нужно, а соперник .... сколько сможет.
может вернётся то время когда про КБ говорили: забьёт сколько нужно, а соперник .... сколько сможет.
Пока, деньги не впрок, а результат не по окладу...
Пока, деньги не впрок, а результат не по окладу...
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Только лучшие.....
Но они дорого стоят??????????? Вот главный ответ!!!!
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Только лучшие.....
Но они дорого стоят??????????? Вот главный ответ!!!!