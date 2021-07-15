Божович: «Решение уволить Черчесова было неправильным, проблема не в нём»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос об отставке с поста наставника сборной России.

Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.

Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением.