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Божович: «Решение уволить Черчесова было неправильным, проблема не в нём»

15 июля 2021, 18:47

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил на вопрос об отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.

Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.

Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением.

Недавно Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 08:03
Один футбольный гастарбайтер решил поддержать другого. Похвально.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 22:28
Ещё один деятель такой же как черчесс любитель умничать и крайних искать.
Остапчук 67
Остапчук 67
15 июля в 21:42
Черчесов своим поведением обеспечил увольнение.
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 21:29
Не только в нём.
протон1
протон1
15 июля в 20:57
А что еще было делать? на руках носить ? чм 18 другая история. там и поле свое. и сильная мотивация была. призовые и другие моменты... а на евро сдулись расслабились.
Baggio R.
Baggio R.
15 июля в 20:49
Черчесов является рекордсменом среди тренеров сборной по числу поражений и пропущенных голов. Но проблема не конкретно в нем? Ну-ну
LogvinovSerj
LogvinovSerj
15 июля в 20:14
Вот такое плохо пахнущее и делает наш футбол деградирующих. Этого усатого нужно было выкинуть уже после кубка конфедераций. Но нет, дали ему ещё немного подземных
ssmith589
ssmith589
15 июля в 20:12
>Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес

И я не помню.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 19:40
Обычно тренер отвечает за результат, поэтому всё справедливо
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июля в 19:23
Проблема не в нем ну и решить он ее тоже не в состоянии.
володя трынкин
володя трынкин
15 июля в 19:20
пытаюсь вспомнить,кто с восхищением говорил о чабане,как его любили поднимали до небес, божович соккер не читает
beefs
beefs
15 июля в 19:02
Да зажрался твой Черчесов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 18:57
Божевич то куда....
Черчесова не увольняли....
Кабинетные бонзы в угоду сохранения своих тёплых мест должны были назначить виновного.....ну не самим же уходить....назначили виновным Черчесова....
А дело окончательного развала отечественного футбола и без Черчесова в надёжных руках...
sv_1969
sv_1969
15 июля в 18:51
человек все более падает в моих глазах! Хотя ему пох
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