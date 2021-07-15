Божович: «Решение уволить Черчесова было неправильным, проблема не в нём»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил на вопрос об отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.
Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением.
Недавно Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России.
И я не помню.
И я не помню.
Черчесова не увольняли....
Кабинетные бонзы в угоду сохранения своих тёплых мест должны были назначить виновного.....ну не самим же уходить....назначили виновным Черчесова....
А дело окончательного развала отечественного футбола и без Черчесова в надёжных руках...
Черчесова не увольняли....
Кабинетные бонзы в угоду сохранения своих тёплых мест должны были назначить виновного.....ну не самим же уходить....назначили виновным Черчесова....
А дело окончательного развала отечественного футбола и без Черчесова в надёжных руках...