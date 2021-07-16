Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»

Российский тренер уверен, что капитан сборной России не завершит карьеру в национальной команде из-за неудачного выступления на Евро-2020.

Негативный фон вокруг сборной никогда не сломает Дзюбу. Я знаю Артёма, в такой ситуации он ни за что в жизни не завершит карьеру в сборной. Он будет биться до последнего, как настоящий лев.

Артём сам себя воспитал так, что без новых вызовов не может прогрессировать, они его вдохновляют. Он хорош, когда ему приходится доказывать людям свою состоятельность.

Дзюба способен принести пользу новой сборной России. Главное, чтобы тренер и игрок понимали друг друга. Данные Дзюбы позволяют ему претендовать на роль основного нападающего на грядущем чемпионате мира.