Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»

Российский тренер Валерий Непомнящий уверен, что капитан сборной России Артём Дзюба не завершит карьеру в национальной команде из-за неудачного выступления на Евро-2020.
Негативный фон вокруг сборной никогда не сломает Дзюбу. Я знаю Артёма, в такой ситуации он ни за что в жизни не завершит карьеру в сборной. Он будет биться до последнего, как настоящий лев.
Артём сам себя воспитал так, что без новых вызовов не может прогрессировать, они его вдохновляют. Он хорош, когда ему приходится доказывать людям свою состоятельность.
Дзюба способен принести пользу новой сборной России. Главное, чтобы тренер и игрок понимали друг друга. Данные Дзюбы позволяют ему претендовать на роль основного нападающего на грядущем чемпионате мира.
Ранее россияне оценили игру Дзюбы на прошедшем чемпионате Европы-2020.
Он, кстати, заметит, что толку от этого павлина не было.
Он, кстати, заметит, что толку от этого павлина не было.
Команду нужно строить с нуля
Команду нужно строить с нуля
а вернулись-БУдь здоров!,-снова превратились в "львов"...
а вернулись-БУдь здоров!,-снова превратились в "львов"...
Речь ведь идёт не о всех жителях России, а только о тех, кто участвовал в опросе...
Речь ведь идёт не о всех жителях России, а только о тех, кто участвовал в опросе...
Надо как то равномерно распределять позоры от больших турниров....пусть Соболевы-Чаловы и пр...поучаствуют....
Артём свои фишечки уже показал...он один подпрыгнул больше чем все напы Евро вместе взятые...и в оффсайде 7 раз постоял....
Надо как то равномерно распределять позоры от больших турниров....пусть Соболевы-Чаловы и пр...поучаствуют....
Артём свои фишечки уже показал...он один подпрыгнул больше чем все напы Евро вместе взятые...и в оффсайде 7 раз постоял....
Из цикла: "Очевидное-невероятное", и только для тех, кто "голосовал" - понятное....
Как, за какие заслуги А.Дзюба - в тройке лучших игроков Европы...
Кевин Де Брюйне, Карим Бензема и т.д. "в сторонке"...
Из цикла: "Очевидное-невероятное", и только для тех, кто "голосовал" - понятное....
Как, за какие заслуги А.Дзюба - в тройке лучших игроков Европы...
Кевин Де Брюйне, Карим Бензема и т.д. "в сторонке"...
Не делайте заложником будущего тренера, уважаемый..
Не делайте заложником будущего тренера, уважаемый..