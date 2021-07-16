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Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»

16 июля 2021, 18:39

Российский тренер Валерий Непомнящий уверен, что капитан сборной России Артём Дзюба не завершит карьеру в национальной команде из-за неудачного выступления на Евро-2020.

Негативный фон вокруг сборной никогда не сломает Дзюбу. Я знаю Артёма, в такой ситуации он ни за что в жизни не завершит карьеру в сборной. Он будет биться до последнего, как настоящий лев.

Артём сам себя воспитал так, что без новых вызовов не может прогрессировать, они его вдохновляют. Он хорош, когда ему приходится доказывать людям свою состоятельность.

Дзюба способен принести пользу новой сборной России. Главное, чтобы тренер и игрок понимали друг друга. Данные Дзюбы позволяют ему претендовать на роль основного нападающего на грядущем чемпионате мира.

Ранее россияне оценили игру Дзюбы на прошедшем чемпионате Европы-2020.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
17 июля в 09:15
А ещё Оздоев, Жирков, Кудряшов, Семенов и далее по списку
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
16 июля в 22:33
Если Дзюба такой уж хороший нападающий почему топ клубы не замечают его
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 22:11
Думаю ему уже отбили желание играть в сборной
minai
minai
16 июля в 21:58, ред.
Такое впечатление, что Непомнящий просто не помнит прошедший ЧЕ и выступление на нём нашей сборной.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
16 июля в 21:31
понять не могу какая польза от старого зюбы не пора ли в нападение отряжать более молодых ,но у этого полена ни скорости ни дриблинга ,эта тактика давно не работает тупые навесы
протон1
протон1
16 июля в 21:15
ну если новый тренер решит. то почему нет? добро пожаловать. лижбы польза была. но уже возраст.
112910415
112910415
16 июля в 21:07
Новый тренер пусть думает.
Он, кстати, заметит, что толку от этого павлина не было.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
16 июля в 20:55
Если только в туалете!
bratskij
bratskij
16 июля в 20:32
Дзюбка только гонять шершавого на камеру и может .... и на этом все, а что вы хотели, звезда - она же белоручка безрукая.
Garrincha58
Garrincha58
16 июля в 20:26
господин Непомнящий я всегда думал что вы адекватный человек но после такого заявления теперь сомневаюсь, Дзюба не только не принесёт пользы от него один только вред
1bear
1bear
16 июля в 20:26
Дхюба не нужен,как собственно 90% той сборной...
Команду нужно строить с нуля
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 19:51
Бегали козлы в Европу,там начистили им попу,
а вернулись-БУдь здоров!,-снова превратились в "львов"...
Legend 6
Legend 6
16 июля в 19:35
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России, только в случае если будет смотреть матчи дома по телевизору»
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
16 июля в 19:10
Ааа! Ну тады ой)))
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
16 июля в 19:10
Пусть сборная для начала попадет на чемпионат мира, а потом уже Дзюба будет на какие-то там роли претендовать
izrafel
izrafel
16 июля в 19:09
Не много было от него пользы...
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
16 июля в 19:04
Да нет, большинство, участвующих в опросе, "проголосовали" - за Дзюбу, это и есть многие....большинство-многие!
Речь ведь идёт не о всех жителях России, а только о тех, кто участвовал в опросе...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 18:59
Опять Дзюба....
Надо как то равномерно распределять позоры от больших турниров....пусть Соболевы-Чаловы и пр...поучаствуют....
Артём свои фишечки уже показал...он один подпрыгнул больше чем все напы Евро вместе взятые...и в оффсайде 7 раз постоял....
Baggio R.
Baggio R.
16 июля в 18:58
Может принести пользу своим отсутствием.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
16 июля в 18:56
На счет многих ты погорячился!
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 18:50, ред.
Ещё бы, по мнению многих россиян А.Дзюба - в тройке лучших игроков Европы!

Из цикла: "Очевидное-невероятное", и только для тех, кто "голосовал" - понятное....
Как, за какие заслуги А.Дзюба - в тройке лучших игроков Европы...

Кевин Де Брюйне, Карим Бензема и т.д. "в сторонке"...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 18:49
Львы были в Камеруне, тот же Оман Бийик..
Не делайте заложником будущего тренера, уважаемый..
Igo0rek
Igo0rek
16 июля в 18:45
Меня поражает оптимизм тех, кто реально считает Дзюбу хорошим футболистом. Дзюба не может создать себе момент, Дзюба плох в дриблинге, Дзюба не обладает хорошим ударом, Дзюба - посредственный футболист, представляющий из себя что-то во второсортной РПЛ.
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