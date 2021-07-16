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Карасёв: «Флоренци спрашивал, знаю ли я итальянские ругательства»

16 июля 2021, 08:21

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о работе на матчах сборной Италии, которая стала победителем Евро-2020.

Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле — это прекрасно.

Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?» Я отвечал, что и так всё знаю.

Карасёв может получить назначение на один из самых ожидаемых матчей начала нового сезона.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:58
в европе зауважали карасева
Слайш
Слайш
16 июля в 13:12
бедноватый у итальянцев язык ругательств, если все их можно просто перечислить перед игрой ))) представьте сколько русские можно перечислять ) Но Карасёву респект однозначно
112910415
112910415
16 июля в 09:04
человек на своём месте
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 08:41
Карась в Европе - авторитет!
drug01
drug01
16 июля в 08:40
Карасев войдёт в число лучших арбитров в историю нашего футбола! Мне нравится. Что он признаёт свои ошибки и своевременно на них реагирует!!!!!!!!! Это признак высокого мастерства....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 08:27
Карасёва не праведёшь!
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