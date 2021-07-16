Карасёв: «Флоренци спрашивал, знаю ли я итальянские ругательства»

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о работе на матчах сборной Италии, которая стала победителем Евро-2020.

Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле — это прекрасно.

Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?» Я отвечал, что и так всё знаю.