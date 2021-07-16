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Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»

16 июля 2021, 17:19

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, как можно зарабатывать на Российской Премьер-Лиге и сделать её более привлекательной.

Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12.

Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ

Также недавно Аршавин рассказал, кого считает наиболее приемлемым кандидатом на смену Станиславу Черчесову в сборной России.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Юрий Чернов (раскрыть)
17 июля в 16:53
Если вы про количество болеющих либо сопереживающих сборной России по футболу, то стольо не наберётся, а на матчах клубов и сборной не самая лучшая посещаемость по иной причине - у многих людей слишком ограниченное количество денег, так что экономить приходится, причём на ряде вещей. А если вы про население в том плане сколько можно набрать достойных футболистов для сборной, то в этом плане количество населения действительно не особо влияет, разве что исключая очень малое население, что-то типа менее ста тысяч, тогда трудновато, а так бывает что у страны с многими миллионами населения не особо хорошо с футболом, или даже откровенно плохо.
Юрий Чернов
Юрий Чернов
17 июля в 16:47
Бред сивой кобылы. Не думал, что аршавин такой недалекий. Значит 140 миллионов зрителей мало? А вот в Исландии всего 300 тысяч, и сборная есть классная. А в Дании сколько, миллионов 5-6? А россию , как котят, раздавили. О чем речь, ребята, вы чего-то не догоняете.
gentlewolf
gentlewolf
17 июля в 14:05
Где-то заурчали танковые двигатели, раздались резкие отрывистые команды на русском.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ виктор бочарников (раскрыть)
17 июля в 11:44, ред.
После вооружённой аннексии Крыма уже ничто и никогда не сложится.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Дима Логинов (раскрыть)
17 июля в 09:19
Утопия?..а как же кхл? всё организовали и действительно зрелищность и интерес выше к таким турнирам...
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 июля в 09:17
"Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами,"
ага, скорее наоборот, наше государство каждому клубу по 200 лямов бы накинуло, ЛИШЬ БЫ команду из Украины обыграть, да и у них была бы точно такая же ситуация)
виктор бочарников
виктор бочарников
17 июля в 07:14
Ну да забавно будет,напечатать на футболках 'крымнаш'и рубиться на поле до последнего, сама идея создания лиги интересна,но практически на данный момент нереализуема. Придет свое время все сложится.
Мага Шульман
Мага Шульман
17 июля в 06:18
Бухает втихаря, как я и предполагал. А может курит чего, или нюхает.
ykcyc77
ykcyc77
16 июля в 23:38
Межпланетный шахматный турнир лучше организовывай, Андрюша!!! Мне кажется, что это более реально.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 23:31
в данный момент это просто больная фантазия))
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 22:37
А давайте Газзаева вспомним ? С его Укропом ...
Может Аршавин тоже хочет в Думу ?
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 22:23
Граждане журналюги !
Перестаньте печатать пьяный бред алкаша Аршавина !
протон1
протон1
16 июля в 22:14
Воу-воу! Полегче, Андрей, вентилятор сломаешь!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
16 июля в 21:44
И во времена СССР лучшие игроки из Украины и лучшие клубы Лобановского.
Аршавин,не говори глупости,хотя бы сказал бы объединение с Гондурасом а не Украиной.Героям Слава.
Поц
Поц
16 июля в 21:37
А может объединиться с Германией? Я понимаю, что фантастика, но всё же не до такой степени, как с хохлами.
Absinthe3
Absinthe3
16 июля в 21:25
Укуренный Шава
hoper
hoper
16 июля в 20:51
Задумка хорошая.Но на ближайшие лет70 можно забыть.На Украине всегда умели воспитать хороших футболистов
112910415
112910415
16 июля в 20:50
Не время обсуждать безумные утопии
ARMENIAN
ARMENIAN
16 июля в 20:44
Тогда Зениту не видать Лиги Чемпионов как своих ушей)
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
16 июля в 20:39
Чушь непросветная. Сколько специалистов повылазило. ПЛ оставьте как есть, работайте с детско- юношеским составом, там наше будущее и реформы делайте там.
Kostya P.
Kostya P.
16 июля в 20:02
Какая оригинальная мысль , а , главное , своевременная
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
16 июля в 19:56
вам кому? я из россии , с региона где росгвардия превращается в трусгвардию, Дагестан
Legend 6
Legend 6
16 июля в 19:23
Я бы посмотрел на какой-нибудь кубок СНГ.
По две команды от страны.
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июля в 19:12
Ни за что и ни при каких обстоятельствах! Да, когда-то Валерий Георгиевич Газзаев неоднократно об этом заявлял. Но теперь уже и поздно к этому возвращаться...Иначе футбол превратится в войну прямо на поле!
ziko1975
ziko1975
16 июля в 19:03, ред.
Ха-ха-ха, вот он клоун
ДСА
ДСА
16 июля в 19:03
Газзаев уже давно похоронил эту идею.
particular
particular
16 июля в 19:01
Красивая утопия без обоснований и востребованности...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 18:59
Ты лучше с жёнами своими объеденись!
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответ Сп62 (раскрыть)
16 июля в 18:50
Согласен, при условии, что в будущем Суперлина заработает, этот проект реален
ermak6848
ermak6848 ответ Сп62 (раскрыть)
16 июля в 18:50
он парень глазастый
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