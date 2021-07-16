Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» поделился мнением о том, как можно зарабатывать на Российской Премьер-Лиге и сделать её более привлекательной.

Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ . По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12.