ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Геркус: «Попытался бы для сборной России украсть тренера у Бельгии»

вчера, 00:26

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России.

У нас продолжается отбор. Лучше спешить с тренером. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами. Не попасть на ЧМ-2022 ради строительства команды? Большинство выберет поехать на турнир. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию.

Я склоняюсь к зарубежному тренеру. Тедеско? Я бы сомневался на его счет, потому что он молодой и не работал со сборной. Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство. Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере.

Мартинеса мы рассматривали в «Локомотив», я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца.

Ранее стало известно, когда объявят имя нового главного тренера сборной России.

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 15:40
Вообще за кражу человека предусмотрен хороший срок . Геркус решил отдохнуть на бесплатных харчах ?
pomor45
pomor45
вчера в 14:58
Это всё поиски волшебника, который сможет из выжатого лимона добыть сок. Ничего у вас, господа, не получится. Начинайте всё с начала, с истоков, с детского футбола, а иначе задача попасть на чемпионат будет для вас высшим пределом.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:37
Мартинес с такими звёздами ничего не может добиться а что он сможет с Дзюбой и Оздоевым и Семёновым а??? Геркус вы опять ерунду городите
mr. Krot
mr. Krot
вчера в 12:33
Как-то уже украли у них Адвоката, не особо помогло
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:03, ред.
А вообще, что необходимо, чтобы наша сборная стала конкурентоспособной на европейской арене ? Новый тренер ? Сомневаюсь в этом, так как у руля сборной до С.С.Ч. находились очень авторитетные специалисты, а положительных результатов - пшик и ещё немного с горкой, правда очень-очень маленькой, почти незаметной. Только футболисты могут решить все проблемы, т.к. тренер сборной за кратковременный период работы с ней не сможет научить первых ИГРАТЬ в футбол. А наших ребятишек азам надо учить, правильно бежать, в одно касание обрабатывать мяч и отдавать его партнёру; быть технически и тактически подготовленными... И зачем я изрекаю простые истины, которые понятны любому причастному к футболу ? Надеюсь, что вы поняли мою мысль: пока в сборной будут те же футболисты, на что-либо надеяться не имеет смысла.
d1metras
d1metras
вчера в 12:01
Это все хорошо. Только наших инвалидов ни один тренер играть не научит. Это уже отработанный материал, ленивый и при деньгах, с которыми ничего не слепить. Нужно подгонять голодную молодёжь и давать им шанс. А с этим бездарям и уже все ясно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:16
Илюша бред городит!Что выиграл Мартинес с таким составом? Вот и весь ответ))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 11:16
Мартинес научит наших инвалидов играть? Нужно начинать с детей, может лет через 20 что-то и увидим
CАRLOS
CАRLOS
вчера в 11:03
Лишь бы что украсть...вся сущность Геркуса
1bear
1bear
вчера в 11:01
Мартинес не нужен...с таким составом,как у бельгийцев любой тренер добился бы большего...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:39
Мартинес уже в пути....
Ver
Ver
вчера в 08:44
В сборной закрепиться может только российский тренер, следовательно и искать надо среди своих. Во главу угла поставить игру, а не результат, по крайней мере, на первые три - четыре сезона. Будет игра, и результат придёт. Об этом сотни раз было сказано, но в жизнь ни разу не воплощено, всегда подавай всё и сразу., только так не бывает, у нас ведь всегда "долго запрягают", а получается, что ехать то уже и некогда, уволен нахрен...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:33
Пусть Геркус мозги для себя у кого-нибудь украдёт.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 07:08
А игроков мы тоже у Бельгии своруем?)
Знатог
Знатог
вчера в 06:49
Черчесова бы кто украл.
112910415
112910415
вчера в 06:01
слишком уже яркие фантазии
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 04:59
По газпром тв вчера его слушал - смеялся) от туда слова
Gahi
Gahi ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 02:23
Согласен с Вами что тренер должен быть амбициозным, который не по боится взять на себя такую ответственность как возглавить команду и через полтора месяца, 1 сентября играть официальный матч с финалистом последнего чемпионата мира сборной Хорватией. Согласитесь что не каждый даже молодой решится на такой шаг в своей начавшейся карьере, поэтому и время поджимает а тренера все нет?
Удачи
Верг
Верг
вчера в 02:11
Мартинес так то с сильнейшим в европе составом все про76, что на че дважды, что на чм. Ну ладно бронза это успех. А все пошло с того, что выгнал Наинголана, который дальними ударами кучу побед приносил
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 02:11
От директора, который привёл в Локо Смолова за 10 лямов и потом гордился этим как величайшим достижением. "Похищение физрука".
steelhead
steelhead ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 02:07, ред.
Надо понимать свои возможности и амбиции. Мне кажется, нет смысла приглашать в сборную персонажей вроде Лева и Мартинеса. Капелло выдал результат - выиграл отбор на ЧМ, а игра не нравилась, и провал в турнире привел к его отставке, хотя вроде с чего - он все делал по контракту, с душой и правильно, даже Кокорин выглядел топом в отборе, Португалия плакала вместе с Роном. Может, нам нужен парень без достижений, но с правильным бекграундом, чтобы рассматривал нашу сборную как трамплин, чтобы попасть в топы? Тут уже профи, если они есть в РФС, должны принимать решения, им за это не малые деньги платят. Полно вторых тренеров с амбициями, можно посмотреть же на тренеров молодежных команд, команд их Голландии, Швейцарии, Австрии. Эти ребята за небольшие деньги поедут, и не факт, что они хуже именитых, которые в здравом уме суда не поедут сейчас.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 01:52
С таким составом как у Бельгии даже Черчесов выщел бы в финал ну его этого Мартинеса
протон1
протон1
вчера в 01:47
Тренер, который так ничего не выиграл с золотым поколением,
Gahi
Gahi
вчера в 01:43
Почему когда касается что-то сделать во благо чего-то то нужно обязательно своровать, а потом чтобы всё срослось. Видимо Геркус переоценил свои возможности, что когда разговаривал 6 часов с тренером которого так и не смог украсть для клуба, а для сборной у него тем более не получится для этого нужно быть вором в законе? Вот с таким подходом, результата от сборной мы никогда не дождёмся. Каждого которого упомянул Илья Леонидович из тренеров со своими сборными в составе которых играют добротные футболисты многого не добились, а смогут они с игроками сборной России показать результат лучше тех что были у них в команде? Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 01:14
Из двух названных я за
Петковича...
протон1
протон1
вчера в 00:56
воровать тренеров - такого РФС ещё не практиковал. Лучше им не подсказывать!
протон1
протон1
вчера в 00:51
нашей сборной не поможет сам родосс колосский
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 00:50
Сборная Бельгии своей игрой на Евро-2020 разочаровала, не оправдала ожиданий...
Сборная, которая в рейтинге ФИФА была первой, ничем особым не удивила. В составе сборной играли хорошие игроки, но не было команды в целом... Кто виноват? Главный тренер команды!
В 1/4 финала Роберто Манчини переиграл Роберто Мартинеса...
drug01
drug01
вчера в 00:40
Зачем нам красть когда свои не пределе.....! Просто надо хорошо подумать и решить как действовать дальше........ Все получится надо захотеть!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:40
А игроков ты у кого украдёшь?!🤣🤣🤣
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100