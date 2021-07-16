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Игнашевич: «Если Черчесов критиковал игроков, то делал это справедливо»

16 июля 2021, 11:03

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о работе Станислава Черчесова в национальной команде.

Он — хороший мотиватор. Это вообще тонкий момент. Например, выбирая одну линию поведения, ты можешь положительно повлиять на одну группу, но отрицательно — на другую. Черчесов хорошо влиял на команду. Он лидер. Это проявляется в том, что он никогда не дает в обиду игроков. И если критикует их, то делает это, на мой взгляд, справедливо. Форма подачи может быть разной — кому-то нравится, кому-то нет. Но я, как бывший спортсмен, считаю, что футболисты амбициозные люди — и слова Черчесова пойдут на пользу всем тем молодым игрокам, про которых он часто говорит. Плюс он умеет держать удар и брать на себя ответственность за ошибки. Это все качества, присущие лидеру.

Ранее Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России.

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Все комментарии
Рулон Обоев
Рулон Обоев
16 июля в 21:47
Командой правил физрук - к сожалению, это факт:(
lobsterdam
lobsterdam
16 июля в 19:55
Чтой-то вдруг Игнашевич проснулся, когда волна уже прошла? Теперь можно?
particular
particular
16 июля в 19:40
Неуместное проявление корпоративной этики...
13 RUS
13 RUS
16 июля в 18:15
Судя по его интервью игроки были так мотивированы, что вообще не знали что надо делать на поле
протон1
протон1
16 июля в 17:01
видим какой он хороший мотиватор . . пусть с манчини пример берет
dok66
dok66
16 июля в 16:23
Черчесов на себя ответственность не брал никогда . А его известная фраза о "золотых мальчика" - это что , мотивация ??? . Он в обиду не давал игроков , а их разве кто-то обижал ? Что-то здесь я Игнаша совсем не пойму , зачем все это ?
1bear
1bear
16 июля в 16:10, ред.
как хорошо,что наконец усабря выперли,хоть и с трудом
pomor45
pomor45
16 июля в 16:04
Тут нужен не МОТтиватор, а МАТиватор. Вроде Алекно и Трефилова.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 15:04
Черчесов не воспринимает критику адекватно. Одна из ошибок его. Как бы не начал теперь сводить счёты.
Комплекс Наполеона.
berda2003
berda2003
16 июля в 14:29
теперь понятно почему этого демагога выкинули из торпедо - демагог и болтун...
лизал стасу зад и решил, что план не выполнил...
112910415
112910415
16 июля в 14:11
по своим причинам Сергей несколько идеализирует этого яркого персонажа ...
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 14:10
Теперь уже всё равно.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 14:08
тренерская солидарность))не более)))
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 14:05
Пожалуй, Игнашевич прав, за исключением одного: брать на себя ответственность за ошибки...

Но при всех положительных качествах С.Черчесова, о которых говорит Игнашевич, у него есть один очень существенный недостаток, он плохой стратег и тактик... И этот недостаток, "перевесит" все остальные достоинства главного тренера сборной, о которых говорит Игнашевич... У него - нет плана на игру, всё - на авось, на везение и т.д. С.Черчесов, как игрок в прошлом, вратарь, поэтому, в общем и не очень удивительно, что ни тактики, ни стратегии, ни плана на игру...Всё-таки, главным тренером сборной страны, по большому счёту, должен быть полевой игрок в прошлом, и желательно, хороший игрок, который много чего добился в своей футбольной карьере...
Хотя, исключение из правил всегда есть, но С.Черчесов не тот случай, чтобы быть исключением из правил... Пять лет сборная играла на "авось", на везение, на счастливый случай....Но на таком багаже далеко "не заедешь"... Вот и приехали, четвёртое место в группе на Евро-2020...
Шуnя771
Шуnя771
16 июля в 14:03
В будущем сборной наверное лучше быть без Игнашевича.
Project Pandora
Project Pandora
16 июля в 13:30
Игнашевич всё больше даёт дуба.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
16 июля в 13:27
Критиковать игроков на людях самое последнее и если Игнаш так считает то его ждет судьба усатого "мотиватора"! Сольют((
Сп62
Сп62
16 июля в 13:06
Профессиональная солидарность и больше ничего. Сергей смотрит в своё будущее.
gavryushabuk
gavryushabuk
16 июля в 12:49
Критика в целом не всегда справедлива, кто бы ни был её автором. Черчесов себя "прекрасно" показал на большей части своих интервью и особенно финальной пресс-конференции, что с головой у него очень бо-бо. Поэтому кого он там за что критиковал, нужно рассматривать детально и очень внимательно. Его слова в целом стоят немногого.
dadrail
dadrail
16 июля в 12:27
Ну что Игнашевич у него будет учиться...
Мага Шульман
Мага Шульман
16 июля в 12:11
Я смотрю, из Игнашевича получится такой же тренер, как и из Черчесова.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 11:32
Надо быть внутри команды и быть близким к ситуации.
Всегда со стороны кажется что лучше видно, но это ошибочно. Игнашевич не тот человек который просто так что-то говорил и говорит . Он как игрок и как тренер прошёл через всю эту внутреннюю футбольную кухню, и уж точно лучше знает что говорит . Тренерская судьба такова , сегодня ты Кто , а завтра ничто ! Увы такова жизнь !!! Всем Добра !!!
Cat01
Cat01
16 июля в 11:17
Трудная доля тренера он не всегда прав и его часто ругают за результат........... Поэтому эта должность всегда под вопросом???????????
RamonCSKA
RamonCSKA
16 июля в 11:04
Видимо тогда Игнашевич знал другого Черчесова, теперь он противоположность тому что сказал Игнашевич
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