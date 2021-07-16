Игнашевич: «Если Черчесов критиковал игроков, то делал это справедливо»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о работе в национальной команде.

Он — хороший мотиватор. Это вообще тонкий момент. Например, выбирая одну линию поведения, ты можешь положительно повлиять на одну группу, но отрицательно — на другую. Черчесов хорошо влиял на команду. Он лидер. Это проявляется в том, что он никогда не дает в обиду игроков. И если критикует их, то делает это, на мой взгляд, справедливо. Форма подачи может быть разной — кому-то нравится, кому-то нет. Но я, как бывший спортсмен, считаю, что футболисты амбициозные люди — и слова Черчесова пойдут на пользу всем тем молодым игрокам, про которых он часто говорит. Плюс он умеет держать удар и брать на себя ответственность за ошибки. Это все качества, присущие лидеру.