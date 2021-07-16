Игнашевич: «Если Черчесов критиковал игроков, то делал это справедливо»

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о работе Станислава Черчесова в национальной команде.
Он — хороший мотиватор. Это вообще тонкий момент. Например, выбирая одну линию поведения, ты можешь положительно повлиять на одну группу, но отрицательно — на другую. Черчесов хорошо влиял на команду. Он лидер. Это проявляется в том, что он никогда не дает в обиду игроков. И если критикует их, то делает это, на мой взгляд, справедливо. Форма подачи может быть разной — кому-то нравится, кому-то нет. Но я, как бывший спортсмен, считаю, что футболисты амбициозные люди — и слова Черчесова пойдут на пользу всем тем молодым игрокам, про которых он часто говорит. Плюс он умеет держать удар и брать на себя ответственность за ошибки. Это все качества, присущие лидеру.
Ранее Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России.
Всегда со стороны кажется что лучше видно, но это ошибочно. Игнашевич не тот человек который просто так что-то говорил и говорит . Он как игрок и как тренер прошёл через всю эту внутреннюю футбольную кухню, и уж точно лучше знает что говорит . Тренерская судьба такова , сегодня ты Кто , а завтра ничто ! Увы такова жизнь !!! Всем Добра !!!
Всегда со стороны кажется что лучше видно, но это ошибочно. Игнашевич не тот человек который просто так что-то говорил и говорит . Он как игрок и как тренер прошёл через всю эту внутреннюю футбольную кухню, и уж точно лучше знает что говорит . Тренерская судьба такова , сегодня ты Кто , а завтра ничто ! Увы такова жизнь !!! Всем Добра !!!
Но при всех положительных качествах С.Черчесова, о которых говорит Игнашевич, у него есть один очень существенный недостаток, он плохой стратег и тактик... И этот недостаток, "перевесит" все остальные достоинства главного тренера сборной, о которых говорит Игнашевич... У него - нет плана на игру, всё - на авось, на везение и т.д. С.Черчесов, как игрок в прошлом, вратарь, поэтому, в общем и не очень удивительно, что ни тактики, ни стратегии, ни плана на игру...Всё-таки, главным тренером сборной страны, по большому счёту, должен быть полевой игрок в прошлом, и желательно, хороший игрок, который много чего добился в своей футбольной карьере...
Хотя, исключение из правил всегда есть, но С.Черчесов не тот случай, чтобы быть исключением из правил... Пять лет сборная играла на "авось", на везение, на счастливый случай....Но на таком багаже далеко "не заедешь"... Вот и приехали, четвёртое место в группе на Евро-2020...
Но при всех положительных качествах С.Черчесова, о которых говорит Игнашевич, у него есть один очень существенный недостаток, он плохой стратег и тактик... И этот недостаток, "перевесит" все остальные достоинства главного тренера сборной, о которых говорит Игнашевич... У него - нет плана на игру, всё - на авось, на везение и т.д. С.Черчесов, как игрок в прошлом, вратарь, поэтому, в общем и не очень удивительно, что ни тактики, ни стратегии, ни плана на игру...Всё-таки, главным тренером сборной страны, по большому счёту, должен быть полевой игрок в прошлом, и желательно, хороший игрок, который много чего добился в своей футбольной карьере...
Хотя, исключение из правил всегда есть, но С.Черчесов не тот случай, чтобы быть исключением из правил... Пять лет сборная играла на "авось", на везение, на счастливый случай....Но на таком багаже далеко "не заедешь"... Вот и приехали, четвёртое место в группе на Евро-2020...