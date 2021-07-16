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Деменко — о победах «Спартака»: «Таких результатов я, конечно, не ожидал»

16 июля 2021, 04:46
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от выступления бывшей команды на Кубке Париматч Премьер. В первых двух матчах предсезонного чемпионата «красно-белые» разгромили «Сочи» и «Рубин» с одинаковым счётом 4:0.

Честно сказать, победы одержаны очень уверенно. Желаю «Спартаку» и в дальнейшем играть с такой лёгкостью. Таких результатов я, конечно, не ожидал. Всё-таки «Рубин» — команда бойцовская. Даже Леонид Викторович [Слуцкий] сказал, что ему не понравилось, как команда опустила руки, проигрывая. Это говорит о том, что «Спартак» действительно играл с преимуществом и уверенностью.

Для руководства сейчас такие результаты, однозначно, в радость. Если так и пойдёт в чемпионате, то я скажу, что «Спартак» преобразился, что уж там. В этом году и давление будет на них, ребята это понимают. Очень важно, что «красно-белые» сохранили свой костяк с прошлого сезона, и футболисты стали ещё более сыгранными, пошло доверие и в команде, и в тренерском отношении к игрокам. Руй Витория, видимо, поймал эту волну. Понятно, что потом будут другие игры и разные результаты, но сейчас мы видим, что «Спартак» действует удачно.

Напомним, что голкипер «Спартака» Александр Селихов получил повреждение в матче с «Рубином».

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 17:43
Смешно) Самый титулованный клуб страны..за все историю,а не как не которые любят какие то отрезки выбирать))
antant1
antant1
16 июля в 17:41
Спартаку нужно вспомнить,что есть СПАРТАК и...........остальные(не в обиду им)
makkie
makkie
16 июля в 11:32
Не сказать, что Спартак выпрыгивает из штанов в каждом матче на Кубок.
Но и спустя рукава тоже не играет. Молодёжь старается себя показать перед новым тренером, старички держат уровень - отсюда и такие результаты.

Жаль только, что Саша Селихов травму получил(
за
за
16 июля в 09:36
весной 2022 года будем "цыплят считать".
Супервайзер
Супервайзер
16 июля в 09:16
Спартак научил своих болельщиков быть осторожным в своем оптимизме. Естественно, что в товарняках соперник позволяет больше, чем это будет в официальных матчах.
Тем не менее, нельзя сказать, чтобы Сочи или Рубин играли спустя рукава, результаты матчей же впечатляют. Команда показала, что может играть слаженно и эффективно.
Раз может- значит должна в этот юбилейный для Спартака сезон!
112910415
112910415
16 июля в 09:08
все выводы - потом, потом !
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 07:40
Пик формы пришелся на предсезонку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 06:59
На кубке Тины Спартак всегда рвёт и мечет. Музей то чем-то заполнять надо...
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 06:40
Посмотрим что будет дальше
Strashniy
Strashniy
16 июля в 05:52
Такое возможно только в кубке тины.
ABir
ABir
16 июля в 04:59
Здоровья Селихову, какая-то невезуха у него в последнее время
David Young
David Young
16 июля в 04:54
Удивительно уверенные победы.
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