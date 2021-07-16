Деменко — о победах «Спартака»: «Таких результатов я, конечно, не ожидал»

Экс-игрок «Спартака» поделился впечатлениями от выступления бывшей команды на Кубке Париматч Премьер. В первых двух матчах предсезонного чемпионата «красно-белые» разгромили «Сочи» и «Рубин» с одинаковым счётом 4:0.

Честно сказать, победы одержаны очень уверенно. Желаю «Спартаку» и в дальнейшем играть с такой лёгкостью. Таких результатов я, конечно, не ожидал. Всё-таки «Рубин» — команда бойцовская. Даже Леонид Викторович [Слуцкий] сказал, что ему не понравилось, как команда опустила руки, проигрывая. Это говорит о том, что «Спартак» действительно играл с преимуществом и уверенностью.

Для руководства сейчас такие результаты, однозначно, в радость. Если так и пойдёт в чемпионате, то я скажу, что «Спартак» преобразился, что уж там. В этом году и давление будет на них, ребята это понимают. Очень важно, что «красно-белые» сохранили свой костяк с прошлого сезона, и футболисты стали ещё более сыгранными, пошло доверие и в команде, и в тренерском отношении к игрокам. Руй Витория, видимо, поймал эту волну. Понятно, что потом будут другие игры и разные результаты, но сейчас мы видим, что «Спартак» действует удачно.