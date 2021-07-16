Валуев: «Не считаю, что Манчини отбывал номер в России»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением, почему у главного тренера сборной Италии не получилось проявить себя в «Зените».

Мне, как болельщику «Зенита», приятно, что чемпионат Европы выиграл тренер, имевший отношение к моему любимому клубу. Почему Манчини не удалось реализоваться в России? Это принцип жизни: когда мастер попадает в условия, где он должен всех чему-то учить, заставлять работать, рано или поздно он сам скатывается на уровень учеников. А в условиях высокой конкуренции, где уровень игроков высокий, существует коллективное обучение и соответствие классу. Тогда и результаты выше.

В самом «Зените» состав игроков хороший, мощный, они это демонстрируют в России. Но если взять общую канву российских игроков, то мы такого класса, как в Европе, не увидим. Не считаю, что Манчини отбывал номер в России, не могу его в чем-то обвинять. Здесь вопрос в том, что сами условия не могли спровоцировать отношение и интерес к игре. В европейских клубах большие деньги платят только тем футболистам, кто много работает. Не хочу сказать, что у нас совсем не работают, но, может, делают это не так, как в Европе. Последний Евро показал это в лишний раз.