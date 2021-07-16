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Валуев: «Не считаю, что Манчини отбывал номер в России»

16 июля 2021, 16:12

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением, почему у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини не получилось проявить себя в «Зените».

Мне, как болельщику «Зенита», приятно, что чемпионат Европы выиграл тренер, имевший отношение к моему любимому клубу. Почему Манчини не удалось реализоваться в России? Это принцип жизни: когда мастер попадает в условия, где он должен всех чему-то учить, заставлять работать, рано или поздно он сам скатывается на уровень учеников. А в условиях высокой конкуренции, где уровень игроков высокий, существует коллективное обучение и соответствие классу. Тогда и результаты выше.

В самом «Зените» состав игроков хороший, мощный, они это демонстрируют в России. Но если взять общую канву российских игроков, то мы такого класса, как в Европе, не увидим. Не считаю, что Манчини отбывал номер в России, не могу его в чем-то обвинять. Здесь вопрос в том, что сами условия не могли спровоцировать отношение и интерес к игре. В европейских клубах большие деньги платят только тем футболистам, кто много работает. Не хочу сказать, что у нас совсем не работают, но, может, делают это не так, как в Европе. Последний Евро показал это в лишний раз.

Ранее форварда «Зенита» Артёма Дзюбу призвали извиниться перед Манчини.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:22
эксперту доверяем, конечно !
sh48rjz2kvnd
sh48rjz2kvnd
16 июля в 20:39
Манчини не отбывал номер, а зарабатывал баснословные деньги.
Gahi
Gahi
16 июля в 17:19, ред.
Когда тренер даёт согласие что возглавит команду то естественно с него требуют результат который от него ожидают. А если мыслить так как уважаемый Валуев, что тренер вообще не отвечает за результат это игроки плохие и с ними не интересно возится и тем более искать и подбирать в состав новых игроков? Раз тренер подписал контракт то должен по истечению его срока выполнить все те пункты соглашения которые были в них указаны и добиться того результата которые были поставлены перед ним. Удачи
drug01
drug01
16 июля в 17:11
Работа в России -результат успеха сборной Италии! Таково моё мнение об этом тренере........ Сколько сил он вложил в Зенит. Чтобы добиться успеха.. Поэтому он тренер думающий и всегда ищет свой подход!!?!
протон1
протон1
16 июля в 17:09
какой то бред валуевский. ясно что с гос . думы. там все такие . не понимаю за какие такие заслуги они сидят там в гос . думе. вчера окончил карьеру боксера где получил ударов . завтра в гос думе. в гос думе должны сидеть те кто умеет думать во благо родины всю жизнь учиться этой политике думать. а эти что? половина гос думы спорт. есенбаева. валуев. газаев. гимнастки кабаева. певцы . шоумены. сейчас сергей зверев туда идет. умные только не идут туда идет пижоны и хапуги. там еще по фигурному катанию тетки сидят. завтра будет загитова еще. еще хватает уголовников
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 16:23
Не отбывал номер, а контракт был составлен так, что ему не надо было особо "напрягаться", чтобы получить то, что ему причитается по контракту...

Надо контракты правильно составлять, тогда и не будет Манчини-"Зенит", Капелло-сборная России...
В контракте должно быть чётко прописано, за что, сколько, а не за то, что ты главный тренер...

Он получил то, что хотел... А всё остальное, его мало волновало....
Ironigor
Ironigor
16 июля в 16:14
Я считаю до пяти, не могу до десяти !!!)
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