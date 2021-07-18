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Филимонов — о Тедеско в сборной: «Прыганием на бровке игру не поставишь»

18 июля 2021, 21:08

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско может возглавить сборную России.

Одно дело видеть игроков каждый день, а другое – собирать их раз в месяц. Прыганием на бровке это не решить. Эмоциональный фон очень важен, когда ты их видишь каждый день. При работе раз в месяц игроки приезжают в разном состоянии. Здесь надо быть более тонким и копать глубже.

Тедеско видел футболистов каждый день и мог находить путь к сердцу и ментальности футболиста. Представьте: у игрока тренер в клубе Сергей Семак, а в сборную он приезжает к Тедеско. Ему нужно привыкать к тому, что человек себя ведет более эмоционально.

Ранее появлялась информация, что РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным тренером.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:09
Федун за него активно топит!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:14
я был бы даже рад чтобы Тыдэску возглавил эту сборную чтобы ещё раз убедиться в никчёмности наших игрочишек
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:49
И мяч вратарю за шиворот не закинешь)))
Cat01
Cat01
18 июля в 22:00
Настрой хороший... Посмотрим что будет дальше????
Predator94
Predator94
18 июля в 21:52
начинается... давайте еще зад им вытирать. что за детский сад?миллионы получают, а им еще эмоциональный фон нужен?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 июля в 21:49
Не нужен этот клоун в сборной.
Борислaв
Борислaв
18 июля в 21:18
Только еще не хватает клоуна на бровке
Вoлхв
Вoлхв
18 июля в 21:16
Какой на....этот Тедеско.... пусть валит к себе
протон1
протон1
18 июля в 21:11
Прыганье в воротах тоже не помогло от гола Шевы))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 21:10
Федун продвигает своих бывших...
idres
idres
18 июля в 21:10
Ну это даже уже не обсуждаемо...
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