Филимонов — о Тедеско в сборной: «Прыганием на бровке игру не поставишь»

Экс-вратарь «Спартака» прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер «красно-белых» может возглавить сборную России.

Одно дело видеть игроков каждый день, а другое – собирать их раз в месяц. Прыганием на бровке это не решить. Эмоциональный фон очень важен, когда ты их видишь каждый день. При работе раз в месяц игроки приезжают в разном состоянии. Здесь надо быть более тонким и копать глубже.

Тедеско видел футболистов каждый день и мог находить путь к сердцу и ментальности футболиста. Представьте: у игрока тренер в клубе Сергей Семак, а в сборную он приезжает к Тедеско. Ему нужно привыкать к тому, что человек себя ведет более эмоционально.