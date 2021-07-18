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Буффон: «Доннарумма может получить „Золотой мяч“»

18 июля 2021, 12:59

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о шансах вратаря ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в будущем выиграть «Золотой мяч».

По мне, он, несомненно, может выиграть «Золотой мяч». За свои качества и выступления. Джанлуиджи должен стремиться к «Золотому мячу».

Вы говорите с тем, кому в 18 лет сказали: «Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина». Я ответил: «А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать самым сильным?»

Когда вы молоды, не нужно довольствоваться малым, надо всегда стремиться к максимуму. Джиджо должен это делать.

Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.

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амурец
амурец
вчера в 10:16
ну сказанул не хочет быть вторым после Яшина, да он и десятым после него никогда не был
112910415
112910415
вчера в 08:06
нет, тому не быть !
надо учреждать "Золотые ворота " !
Q-J-G
Q-J-G
18 июля в 18:45
"Могут" все, но получают единицы...
протон1
протон1
18 июля в 16:29
Не заслужил пока- взять некакое евро и сразу лучший
Сидор новый
Сидор новый
18 июля в 15:32
Теоретически может, а вот практически
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 15:12
он пошутил))) более значимые вратари не получали))))
berda2003
berda2003
18 июля в 15:03
после Яшина никому ещё не давали... и не дадут...
juvenale
juvenale
18 июля в 14:31, ред.
какой зм)))зм давать за две серии пенальти,это как давать месси за сезон без лч и чи с одним второсортным титулом в сборной)))тот же Буффон больше в 2006 заслуживал
BagioR
BagioR
18 июля в 13:53, ред.
ЗМ когда нибудь вновь начнут давать по заслугам а не потому что ты Меська или Кристина.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 13:32
Доннарумма конечно хороший молодой вратарь, который доказал своей игрой на Чемпионате Европы своё мастерство и класс !!! Но для того чтобы вратарь заслужил признание и приз "Золотой мяч " нужны более весомые аргументы и достижения. Я думаю для Доннаруммы этот сезон и без этого стал выдающимся !!! Он стал Чемпионом Европы и ещё признан лучшим вратарём этого первенства !!! Мало того получил хороший контракт с отличной зарплатой 💰💰💰 в ПСЖ !!! И это огромный бонус для молодого игрока !!!
А пока он чувствует себя достаточно Счастливым !!!)
dimagas2
dimagas2
18 июля в 13:29
Маловероятно.Гном будет много ныть)))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 13:25
Там желающих много,гном первый после Копа Америка
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 13:16
Это очень сомнительно.
володя трынкин
володя трынкин
18 июля в 13:10
гуфон накурен
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 июля в 13:08
Вряд ли. Вратарей обычно недооценивают.
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