Буффон: «Доннарумма может получить „Золотой мяч“»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о шансах вратаря ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в будущем выиграть «Золотой мяч».
По мне, он, несомненно, может выиграть «Золотой мяч». За свои качества и выступления. Джанлуиджи должен стремиться к «Золотому мячу».
Вы говорите с тем, кому в 18 лет сказали: «Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина». Я ответил: «А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать самым сильным?»
Когда вы молоды, не нужно довольствоваться малым, надо всегда стремиться к максимуму. Джиджо должен это делать.
Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.
надо учреждать "Золотые ворота " !
надо учреждать "Золотые ворота " !
А пока он чувствует себя достаточно Счастливым !!!)
А пока он чувствует себя достаточно Счастливым !!!)