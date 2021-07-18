Буффон: «Доннарумма может получить „Золотой мяч“»

Голкипер «Пармы» поделился мнением о шансах вратаря ПСЖ и сборной Италии в будущем выиграть «Золотой мяч».

По мне, он, несомненно, может выиграть «Золотой мяч». За свои качества и выступления. Джанлуиджи должен стремиться к «Золотому мячу».

Вы говорите с тем, кому в 18 лет сказали: «Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина». Я ответил: «А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать самым сильным?»

Когда вы молоды, не нужно довольствоваться малым, надо всегда стремиться к максимуму. Джиджо должен это делать.