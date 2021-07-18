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Де Зерби: «Не думал, что футболисты „Шахтёра“ поймут меня так быстро»

18 июля 2021, 14:40

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Зерби рассказал о первых итогах работы в донецком клубе. Итальянский специалист был назначен на пост наставника команды в конце мая.

У «Шахтёра» отличный тренерский штаб, и все вместе мы одна команда. У нас есть единая цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их. Я даже не думал, что футболисты поймут меня так быстро. Очень доволен тем, насколько готовы все футболисты.

Ранее «Шахтёр» представил новую домашнюю форму.

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Все комментарии
mx6bs4pag86k
mx6bs4pag86k
18 июля в 19:23
Смышленые ребята в Шахтере.
Q-J-G
Q-J-G
18 июля в 16:08
Р.Ахметов -отличный Президент "Шахтёра"
человек на своём месте, поэтому у "Шахтёра"
многое намного лучше, чем у других командах
постсоветского пространства...
А Трансферы "Шахтёра", образец для подражания,
покупая игрока за минимальную цену, со временем,
продают за максимальную в топ-лиги, в топ-команды,
и всё тихо-мирно, по взаимному согласию, без претензий
друг к другу, с уважением и пониманием.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 15:52
Шахтер умеет подбирать кадры
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 15:24
Посмотрим на игру с новым тренером.
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 15:18
а возглавил бы зенит, дзюба бы тебя уже как-нибудь назвал))
STVA 1
STVA 1
18 июля в 15:10
Игры покажут как поняли
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 15:08
посмотрим чем ты поможешь клубу)))))
Mekail
Mekail
18 июля в 14:48
Пусть все звезды сойдутся
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
18 июля в 14:42, ред.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 14:41
Удачи тебе с Шахтёром .
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