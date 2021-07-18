Де Зерби: «Не думал, что футболисты „Шахтёра“ поймут меня так быстро»

Главный тренер «Шахтёра» рассказал о первых итогах работы в донецком клубе. Итальянский специалист был назначен на пост наставника команды в конце мая.

У «Шахтёра» отличный тренерский штаб, и все вместе мы одна команда. У нас есть единая цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их. Я даже не думал, что футболисты поймут меня так быстро. Очень доволен тем, насколько готовы все футболисты.