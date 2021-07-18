Куман: «Месси — фаворит в борьбе за „Золотой мяч“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о шансах Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» этого сезона.
Месси очень важен для нас, он капитан команды и пример.
Его эффективность огромна. Он очень хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок в мире, то привык побеждать.
Для меня он главный фаворит на взятие «Золотого мяча».
Ранее о работе над продлением контракта с Месси высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
В противостоянии этих двух победа останется за Месси, что, наверное, правильно, ибо аргентинец значительно более одарён от природы. Хотя пять золотых мячей Роналду тоже прекрасный показатель как тренировками над собой можно нивелировать изначальную разницу в классе.
В противостоянии этих двух победа останется за Месси, что, наверное, правильно, ибо аргентинец значительно более одарён от природы. Хотя пять золотых мячей Роналду тоже прекрасный показатель как тренировками над собой можно нивелировать изначальную разницу в классе.
И тогда возникает вопрос: Кто, если не Месси?!
Пожалуй, хотя всё ещё может случится, Л.Месси - конкурент №1 на Золотой мяч!
И тогда возникает вопрос: Кто, если не Месси?!
Пожалуй, хотя всё ещё может случится, Л.Месси - конкурент №1 на Золотой мяч!