Куман: «Месси — фаворит в борьбе за „Золотой мяч“»

Главный тренер «Барселоны» высказался о шансах в борьбе за «Золотой мяч» этого сезона.

Месси очень важен для нас, он капитан команды и пример.

Его эффективность огромна. Он очень хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок в мире, то привык побеждать.

Для меня он главный фаворит на взятие «Золотого мяча».