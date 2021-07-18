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Куман: «Месси — фаворит в борьбе за „Золотой мяч“»

18 июля 2021, 14:24

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о шансах Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» этого сезона.

Месси очень важен для нас, он капитан команды и пример.

Его эффективность огромна. Он очень хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок в мире, то привык побеждать.

Для меня он главный фаворит на взятие «Золотого мяча».

Ранее о работе над продлением контракта с Месси высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 09:14, ред.
Модрич отыграл шикарно на своей позиции. Я в живую видел игру хорвата. Это реально восхитительно. Индивидуальные действия, выбор вектора атак, пасы. А Жоржиньо чем выделялся? По мне, ни чем не выделяющийся игрок. Ориунди только из-за выигрыша важных трофеев включают в число претендентов.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 07:27
А Модричу за что тогда дали, выиграл ЛЧ и хорошо сыграл на ЧМ, по той же логике чем Жоржиньо хуже. То что хорват играл за Реал и Перес явно помог выиграть может быть. Но объективно ни Месси ни Роналду не тянут на ЗМ и будет вопиюще если дадут одному из них. Если не Жоржиньо то Левандовски должны дать за прошлый год.
myst5
myst5
18 июля в 21:46
А что ещё должен был сказать Куман. Левандовскому стоит дать ц Месси нет стоящих титулов
Nеmesis
Nеmesis
18 июля в 21:29
Гомику не дадут,Левандовски возьмет.
Roman73
Roman73
18 июля в 21:05
Словосочетание Месси + Золотой Мяч просто уже надоело .
Формально Месси неплохой претендент, но больший объёём качественной работы за сезон проделал Левандовски
. Учитывается ещё осень , посмотрим.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
18 июля в 20:58
Донарумма! Опять тянут вперед Месси,новых идей(!?) нет; Холанд и Мбаппе подвели, а как их раскручивали....
Донарумма!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 июля в 20:50, ред.
Для меня говорит Куман,я убежден,что именно Месси заслужил 7й ЗМ,так как Аргентина чемпион сильной южной Америки, из за 9 голов который сделал именно Месси,еще лучший бомбардир Испании и к тому имеет 3х сыновей,жену и виллу.
Per4ick
Per4ick ответ Beka_byaka (раскрыть)
18 июля в 20:44
ни Роналду ни Месси не были лучшими игроками своих чемпионатов (что толку с их голов пасов обводок если толку 0?) в ЛЧ оба вылетели рано, со сборными они оба набили стату в группах. в сильными соперниками они ничего не показали. так за что ЗМ? я просто уверен Месси сейчас лидирует а второй Роналду или точно в тройке. ну и как воспринимать должны эту награду серьезно? это я еще не говорю о том что даже нейтральным болельщикам надоели ОБА
88_DEIVID
88_DEIVID
18 июля в 20:14
Аха-ха

В списке только ЗБ и голы в разных соревнованиях.
Т.е. такие игроки как Де Брюйне не достойны быть в числе главных претендентов на ЗМ, т.к. он отдаёт в АПЛ 16 голевух, а не забивает 30 мячей вместо них??? Круто!!!

И кстати Роналду не лучший игрок Серии А по итогам сезона 2020-21.
Beka_byaka
Beka_byaka
18 июля в 20:02
Ответ Nemesis: не понятно почему добавил меня в ЧС.

То что не дали ему в прошлом году да, это позор организаторам. В этом году всё ещё впереди. До конца года может все что угодно произойти.
Nеmesis
Nеmesis
18 июля в 19:48, ред.
Так дело в том,что и месси и роналду давали ЗМ за то,что сделал Левандовски.Он 2 года подряд выигрывает Чемпионат,ЛЧ,Кубки,забивает больше всех,еще и ЗБ.Так чем он не заслужил? Почему обоим давали ЗМ за такие сезоны,а Поляку нельзя дать? Он ведь объективно полный сезон провел сильнее месси и Рона.Он вест сезон играл без спада и забивал везде.
Beka_byaka
Beka_byaka
18 июля в 19:44, ред.
Позор не в том что Месси претендент на 7 ЗМ, а в том что молодое поколение вундеркиндов не могут отобрать у него ЗМ. В начале турнира претендентов было много в конце один Месси. Бред.

Так ему самому что сломать себе ноги и перестать играть что-ли?? Есть человек, бегает в свои 35 лет имея огромные деньги и славу, бегает не устаёт, умудряется обводить, забивать, отдавать голевые пасы.... Так что перестать ему это делать?

Не пойму ненавистников, которым просто сложно порадоваться чужим успехам. Начинают деньги (чужие) считать, грязью обливать... От этого вам легче чтоль?

Хорошо, давайте представим что и Роналду и Месси завершили карьеру. Вопрос, кому давать ЗМ??
Левондовски?? ЧЕ показал, что Мюллер не Мюллер без него, и он не Левондовски без Мюллера. Согласны? Кто ещё??
Nеmesis
Nеmesis
18 июля в 19:29
1)Левандовски-БЛ,Суперкубок,ЗБ,рекорд Герда,5 голов в ЛЧ в 6 матчах,3 гола Евро.
2)Канте-ЛЧ, 4 место в АПЛ, индивидуально сильный сезон,когда нет травм.
3)Жоржиньо-ЛЧ и Европа.
4)Месси-Кубок,КА,30 голов, провал и позор в ЛЧ 6 год подряд,0 голов в 7 класико, лучший бомбардир КА
5)Роналду-2 кубка с Ювентусом, 29 голов, вылет в ЛЧ, позор в Серии А (4 место), лучший игрок в Серии А, лучший бомбардир ЧЕ(и это он до финала не дошел,а там голов было бы больше,рекорд по голам на ЧЕ, рекорд по голам за сборную. Итого: Нет одного игрока,который опережает всех других.Поэтому до декабря многое изменится!
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Per4ick (раскрыть)
18 июля в 19:21, ред.
Не только Робиньо благодаря КА попадал в претенденты на ЗМ, занимая в итоге приличное 9 место, но и Суарес с Форланом попадали в претенденты в 2011 и заняли в итоговом голосовании 6 и 7 место соответственно.
А тот же Неймар в том же году был включён в номинанты и занял 10 место за победу в кубке Либертадорес.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ abramjan (раскрыть)
18 июля в 19:17
Аха-ха), согласен. К тому же Чиферин не даст гному мячик, барса ведь из супер лиги не выходит😜
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ 88_DEIVID (раскрыть)
18 июля в 19:15
Вот тут согласен. Продать его по курсу золотого лома и вырученные деньги пустить на борьбу с расизмом. Ахаха)
3ton
3ton
18 июля в 19:06
ЗМ по моему дают за индивидуально проведённый сезон , а не за трофеи .
Можно ничего не выиграть , но показать феноменальный уровень игры.
Но по логике многих ЗМ должен получить Жоржиньо
Мёртвый сезон в Челси , но победа в ЛЧ
Отличное выступление на ЧЕ и победа
протон1
протон1
18 июля в 19:04
Месси с Роналду уже скоро бутсы повесят (не хотелось бы) , а достойной замены не видно к сожалению.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
18 июля в 18:55
Месси в рейтинге поднялся после того как выиграл КА. Если бы не выиграл, то следом идут криш, который выиграл кубок Италии и Лева, который провалил ЛЧ и Евро. А индивидуально и Месси забил 38 голов.
Лео не виноват, что ковид вмешался в ситуацию. Все понимают, что Лева и есть обладатель ЗМ - 2020.
Канте мог бы получить, если бы выиграл евро.
Nеmesis
Nеmesis
18 июля в 18:24
Кубок Америки за 5 лет провели 4 раза,чтобы никчемный гомик наконец-то его выиграл,и повезло тому,кто не забивает и не отдаёт гп в 7 класико подряд,что есть Ди Мария,который вытащит финал))))))
Санчо Панса
Санчо Панса
18 июля в 18:11
Еще бы) В этом мало кто сомневался! Клубная этика и суровый президент Барселоны не могли ему позволить думать о другом:)
ermak6848
ermak6848
18 июля в 18:09
шанс у всех есть , да вот только россиян не видно и не слышно...
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 июля в 18:07, ред.
Канте слетает с Евро и откатывается , Месси если слетает то на него это не действует. я же говорю тут имя работает на человека уже давно что не есть правильно, хотя воспринимать награду которую не дают игроку под предлогом "чемпионат франции не доиграли" это воспринимать серьезно невозможно
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Per4ick (раскрыть)
18 июля в 18:06
Польша прежде всего никакая, что Левандовски там редко хорошее, что-то делает. Словаков надо было обязательно выигрывать.
Все это сейчас неважно. Главное это победа Аргентины в КА. Никто не будет из голосующих сравнивать силу турнира с ЕВРО. Это никого не интересует.
В итоге да, у поляка стата выше Месси, но у него нет успеха со сборной, а у Месси и стата приличная, как в клубе, так и в сборной на КА и плюс главное в этом споре сам континентальный трофей.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
18 июля в 18:03
Долларума не в тройке, а в ПСЖ. Лева свой получил в прошлом году.
Per4ick
Per4ick ответ 88_DEIVID (раскрыть)
18 июля в 18:02, ред.
Левандовски забил 3 гола , это нормальный перфоманс. такой польше ничего бы не светило даже в плей офф она никакая. Месси слетал в 2019 с копы и это никак не помешало ему выиграть ЗМ. Левандовски лучший игрок сезона по гол + пас и в году он сыграл на 10 матчей меньше чем Месси и уступает 8 баллов по этому показателю, но еще играть осень. это двойные стандарты
Agamaga........
Agamaga........
18 июля в 18:01
Глоры Кристины место себе не находят?)
Кубок Америки не настолько крутой турнир как лига наций, но все же 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
18 июля в 17:57
Так я тебе и говорю, что Канте и был лидером, но после вылета сдал позицию. Что не ясно?
Канте проиграл турнир, а Месси свой выиграл, поэтому он и лидер гонки.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
18 июля в 17:54
Кто такой Жоржиньо? Опорник без изюминки, с плохими дальними ударами, не обладающий пасами а-ля Пирло, Хави. Не умеющий так читать игру и не обладающий шикарным отбором как например Канте. За что давать ему ЗМ? Только за то, что он выиграл значимые турниры в этом году?
Повторяю, это просто издевательство будет над гениями как Пирло, Хави и над тем же Скоулзом.
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 17:41
Отдайте Мяч Шику или Ибре...)
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