Куман: «Надеюсь, новый сезон для „Барсы“ будет более успешным, чем прошлый»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет более успешным, чем прошлый. Это будет зависеть от нашего состава.
Клуб работает над многими моментами, но цель стоит всегда максимальная. Мы — клуб, который старается играть хорошо, играть привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, и с помощью болельщиков мы этого добьемся.
Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается расстаться с тремя игроками этим летом.
Хочется добавить... И от главного тренера команды...Тем более, что состав команды, трансферы команды во многом зависят и от пожеланий главного тренера команды...
Новый Президент "Барселоны", который зарекомендовал себя очень и очень хорошо в качестве Президента, в своё время, отличный повод для того, чтобы начать возрождение "Барселоны", той "Барселоны", которая радовала своей игрой, трофеями и перспективами ещё к лучшему будущему многочисленных болельщиков, фанатов по всему миру...
Хочется добавить... И от главного тренера команды...Тем более, что состав команды, трансферы команды во многом зависят и от пожеланий главного тренера команды...
Новый Президент "Барселоны", который зарекомендовал себя очень и очень хорошо в качестве Президента, в своё время, отличный повод для того, чтобы начать возрождение "Барселоны", той "Барселоны", которая радовала своей игрой, трофеями и перспективами ещё к лучшему будущему многочисленных болельщиков, фанатов по всему миру...
хуже-то практически некуда
хуже-то практически некуда