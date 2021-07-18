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Куман: «Надеюсь, новый сезон для „Барсы“ будет более успешным, чем прошлый»

18 июля 2021, 16:42

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет более успешным, чем прошлый. Это будет зависеть от нашего состава.

Клуб работает над многими моментами, но цель стоит всегда максимальная. Мы — клуб, который старается играть хорошо, играть привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, и с помощью болельщиков мы этого добьемся.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается расстаться с тремя игроками этим летом.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
18 июля в 19:36
Не бойся куманёк,Атлетико покажет Барселоне где раки зимуют!
Илья85
Илья85
18 июля в 18:32
Куман ,твои слова идут в разрез с твоим творчеством. Ни интересной игры(даже против аутсайдеров играл с 5 зашитниками и садился глубоко ) ни результатов(думаю ,тут всем вс и иак понятно ). Так что ,не твое это ,тренировать барсу . Тебе бы хорошего середняка ,чтобы ты ставил свою игровую философию,так как она(философия ) не для грандов .
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 18:03
Лишь бы в Лигу Чемпионов пробиться
STVA 1
STVA 1
18 июля в 17:32
Второе место будет успехом_)
beefs
beefs
18 июля в 17:21
прошлый год не удалось, в этом похоже тоже ничего не выйдет...
Q-J-G
Q-J-G
18 июля в 17:21
...Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет более успешным, чем прошлый. Это будет зависеть от нашего состава...

Хочется добавить... И от главного тренера команды...Тем более, что состав команды, трансферы команды во многом зависят и от пожеланий главного тренера команды...

Новый Президент "Барселоны", который зарекомендовал себя очень и очень хорошо в качестве Президента, в своё время, отличный повод для того, чтобы начать возрождение "Барселоны", той "Барселоны", которая радовала своей игрой, трофеями и перспективами ещё к лучшему будущему многочисленных болельщиков, фанатов по всему миру...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 17:07
Посмотрим , что получится .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 июля в 17:04
Барселона должна быть первой.
Cat01
Cat01
18 июля в 17:00
Барса всегда должна быть Первой
drug01
drug01
18 июля в 16:59
Будем ждать былую игру
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 16:54
Лучше бы на себя надеялся тупица рыжая
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 16:54
думаю сезон закончится без тебя)))
112910415
112910415
18 июля в 16:50
ну да !
хуже-то практически некуда
88_DEIVID
88_DEIVID
18 июля в 16:49
Нет, пока там больше половины состава не поменяет Барса, ничего не светит.
Nеmesis
Nеmesis
18 июля в 16:45
Пока там гомик вы ЛЧ не выиграете!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 16:43
Я тоже надеюсь на успех
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