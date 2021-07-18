Куман: «Надеюсь, новый сезон для „Барсы“ будет более успешным, чем прошлый»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет более успешным, чем прошлый. Это будет зависеть от нашего состава.

Клуб работает над многими моментами, но цель стоит всегда максимальная. Мы — клуб, который старается играть хорошо, играть привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, и с помощью болельщиков мы этого добьемся.