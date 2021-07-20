Зарема поддержала канидадатуру Кунца на должность тренера сборной России

Зарема Салихлова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что сборную России может возглавить немецкий специалист Штефан Кунц.
Я только «за», если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов. С этой точки зрения на назначение Штефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.
Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована. Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.
Ранее стали известный имена ещё двух кандидатов, которые могут возглавить сборную России.