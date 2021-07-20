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Зарема поддержала канидадатуру Кунца на должность тренера сборной России

20 июля 2021, 23:26

Зарема Салихлова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что сборную России может возглавить немецкий специалист Штефан Кунц.

Я только «за», если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов. С этой точки зрения на назначение Штефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.

Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована. Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.

Ранее стали известный имена ещё двух кандидатов, которые могут возглавить сборную России.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:05
Может поэтому и недолго музыка играла. 2008 г. начало 2010 бесславный конец. И после этого нигде не задержался, даже в Анжи. А сколько "европейцев" прошло через Спартак и ЦСКА? Скала, Лаудруп, Якин , Эмери, Зико,Рамос.... А в сборной труднее, там за неделю сборов надо в душу влезть. Но я отвлекся. Возможно с учетом уровня кто то и справился бы, кто в теме, т.е. постояннно за нашим футболом следит, но только не этот герр. Кстати, я совершенно уверен, что Игнашевич к нему в подмастерья не пойдет. Равно как и иной из наших. Я не имею в виду типа Бородюка, или Таханова. Тем более приличные тререры любят бригадой работать своей, а не набирать на месте.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:56
А где тогда наши палки, почему наши палки не стреляют ??? И что-то и не видно даже патронов !!!)))
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:54
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:50
У меня два объяснения. Раз в год и палка стреляет , или нет правил без исключений. А второе. Время было немного другое 2008 г, а кончилось все закономерно 2010 год.... Марибор и ариведерчи Гус Иванович.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:04
А о Хиддинге ничего не хочешь рассказать? У него тоже ничего не получилось ??? А кто без денег работает ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
Отвечу коротко двумя словами. Деньги. Абрамович. И добавлю. Адвокат три года работал в РПЛ, а капелло лучше бы не брался. При нем дублер Чернов играл ЦЗ, не сыграв ни одной игры в основе. Круто!?!?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:58
А как же Хиддинк тренировал сборную , Адвокат, Капелло ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:33
Отвечу. 13 лет назад жил и работал в Германии. В Европе совсем другие коммуникации. 2-3 часа на машине и ты в Италии, Голландии, Швейцарии, Франции. Они давно живут как одна страна по размерам в несколько раз меньше России. Поэтому там весь футбольный бомонд постоянно общается и все про всех чемпионаты знают досконально и про игроков тоже. Мы, во-первых Европе не интересны, а во-вторых варимся в собственном соку и наш футбол никто толком в Европе не знает
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:05
А те иностранные тренера которые переходят тренировать в другие страны, каже они работают ???
Для этого есть помошники , и как помошника я даже предложил кандидатуру Игнашевича, который всё и всех знает и даже лично знаком !!! Так что как-то так !!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:00
а кто она такая чтобы мы её мнение тут слушали и обсуждали
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:48
Я все прекрасно понял. Считаю пример неудачным, т.к. в качестве аргумента, что Кунц - это авантюра , я привел то, что он совершенно незнаком с российским футболом и нашими игроками. У Алексея такой проблемы нет. Так что в этом случае аналогия в качестве доказательства не может быть использована. Спасибо за внимание и терпение.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:35
Если вы не поняли, то это как пример . Насчёт авантюры , поставить на пост главного тренера Кунца.
Спасибо за понимание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:29
А зачем прыгать на другую тему.? Я вроде про тренера сборной сказал. И при чем здесь Березуцкий. Будет тема про тренера ЦСКА с удовольствием пообсуждаю. Предлагаю дискуссию вести достойно и строго по темам.
galem72
galem72
вчера в 10:47
Всяко из трёх предложенных кандидатов самый подходящий для сборки это Кунц.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 08:56
Любое новое дело ,и есть авантюра !!!
А Березуцкий это не авантюра, ещё какая , да ещё и заведомо со знаком минус ???)))
Брулин
Брулин
вчера в 08:14
Надо её в тренеры, играть лучше не станем, но видосы не только с Дзюбой будут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 08:04
Остаётся надеяться на то, что он дай бог к Новому году посмотрит на всех кандидатов и запомнит их имена. Человек совершенно не знаком с РПЛ. Я считаю это ававнтюрой
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 06:59
Ее стало слишком много в последнее время, но не согласиться с ней, хотя бы в этом конкретном случае, нельзя.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 06:53
Ладно когда Зарема про Спартак что то говорила было смешно но про сборную лучше б молчала.Есть одна пословица послушай женщину и сделай все наоборот,сейчас такой случай только Бердыева в тренера
9bkjymqpz4h4
9bkjymqpz4h4 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 06:37
Малютка Оздоев
tnmdwhx5g25u
tnmdwhx5g25u ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 06:36
Складывается такое впечатление,что Зарема гражданская подруга не только Федуна,но и всей верхушки РФС.Теперь я догадался,что значит выражение г,,гражданская позиция".А то в ,,Камасутре" про эту позицию нет ни слова )
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 06:17
А можно хотя бы тренера сборной без Заремы назначить?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:17
Кунц привык работать с молодежью. Так кто же станет его любимчиком в сборной России - малютка Кудряшов, малютка Жирков или малютка Дзюба?
allemz
allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 02:46, ред.
Да она в интервью наоборот опровергала, что она эскортница и типо больше учебой занималась, а уж потом в Хорватии познакомилась с ним, правда, много чего недоговаривала, все смазанно преподносила. И эти фотосессии в обнажённом виде, мол Федун показывал ей своих бывших содержанок в журнале Плей-Бой и указал, что у них есть грудь и они шикарны, Зареме надо равняться на них, отсюда из мести она типо пошла и снялась в фотосессии, и всего-то, ахахаха
RBA
RBA
вчера в 01:32
Зарема в каждой бочке затычка. Без Заремы и её мнения никуда.
протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 00:39
мне не нравится её бюст. висиит
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 00:38
Зареме бы поменьше публичности.

Она как-то забывает, что единственное, за что ее все знают, что она вип-эскортница и любовница (причем даже сейчас, Федун не разводился с женой, Зарема сама в интервью признала) престарелого олигарха.

Стас пусть и не образец для подражания, но он тренер, который добивался успехов, и футболист. Он всю жизнь проработал в своей профессии и ему уж точно должно быть фиолетово до высказываний содержанки.
antant1
antant1
вчера в 00:25
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 00:07
    Зарема : "Федун назначил меня любимой женой, теперь вы мне рот не заткнете".
    Ironigor
    Ironigor
    20 июля в 23:55, ред.
    Ну а сейчас я с Заремханом совершенно согласен, нужен вне системный тренер , который будет далёк от внутренней кухни РФС. Тем более немец , которому по контракту должен будет дан весь карт бланш действий, чтобы он не был зависем от чиновничьего аппарата РФС. А помошником к нему бы пошёл такой человек как Игнашевич, молодой с амбициями, который бы работая с Кунцом думал и о своей карьере, для своего опыта и дальнейшей карьере. Как раз Игнашевич тот у кого есть дисциплина с кем не забалуешь . Я думаю этот тандем был бы идеальным на данном этапе для нашей сборной. Ну а я просто высказал своё субъективное мнение. Всем Добра !!!
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