Зарема поддержала канидадатуру Кунца на должность тренера сборной России

Зарема Салихлова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что сборную России может возглавить немецкий специалист .

Я только «за», если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов. С этой точки зрения на назначение Штефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.