Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» высказался о шансах «Сочи» преодолеть квалификацию Лиги конференций.

Во 2-м отборочном раунде российский клуб сыграет против азербайджанской «Кешли» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Партизан» — ДАК 1904.

Трудно оценивать словацкий клуб [ДАК 1904], но очевидно, что с «Партизаном», в случае попадания на него, будет очень жёсткая битва. Особенно это касается игры в Белграде, где совершенно сумасшедшая атмосфера на трибунах, и, если там ковидные ограничения не запрещают присутствие зрителей, даже не полное, можно представить, с чем столкнётся «Сочи».

Но сначала команде надо сосредоточиться на проходе соперника из Азербайджана. Сочинцы там фавориты, но на таких стадиях часто бывают неприятные неожиданности. Один вылет тульского «Арсенала» от бакинского «Нефтчи» из Лиги Европы два года назад чего стоит.