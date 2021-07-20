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Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»

20 июля 2021, 03:27

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о шансах «Сочи» преодолеть квалификацию Лиги конференций.

Во 2-м отборочном раунде российский клуб сыграет против азербайджанской «Кешли» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Партизан» — ДАК 1904.

Трудно оценивать словацкий клуб [ДАК 1904], но очевидно, что с «Партизаном», в случае попадания на него, будет очень жёсткая битва. Особенно это касается игры в Белграде, где совершенно сумасшедшая атмосфера на трибунах, и, если там ковидные ограничения не запрещают присутствие зрителей, даже не полное, можно представить, с чем столкнётся «Сочи».

Но сначала команде надо сосредоточиться на проходе соперника из Азербайджана. Сочинцы там фавориты, но на таких стадиях часто бывают неприятные неожиданности. Один вылет тульского «Арсенала» от бакинского «Нефтчи» из Лиги Европы два года назад чего стоит.

Своих возможных соперников по третьему отборочному раунду ЛК также узнал казанский «Рубин».

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 14:07
У Сочи маловато шансов, к сожалению. Будет очень тяжело.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
20 июля в 13:10
Будут смотреть и даже ты будешь смотреть и писать нечто подобное.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
20 июля в 07:15
И зачем эта Лига нужна? Никто и не будет смотреть матчи Сочи Партизан
ДСА
ДСА
20 июля в 06:01
Ещё первого соперника не прошли.
Аксинья
Аксинья
20 июля в 05:02
Чем дальше в лес тем толще партизаны))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 июля в 05:01
Да тульский Арсенал ещё ладно, они с Нефтчи примерно одного уровня, а вот как московское Динамо год назад об..... вот это да.
swed27
swed27
20 июля в 03:38
Удачи сочинцам в еврокубках
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