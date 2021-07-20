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Пономарёв — о Березуцком в ЦСКА: «Рискованное мероприятие»

20 июля 2021, 21:49

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на должность главного тренера «армейцев».

Конечно, утверждение Березуцкого — мероприятие рискованное. Не всякий хороший спортсмен может быть хорошим тренером, и наоборот: слабый спортсмен понимает футбол и становится хорошим, а порой даже выдающимся тренером. Например, Анатолий Владимирович Тарасов: он не был самым хорошим хоккеистом, но стал великим тренером. Так что, насколько у Алексея получится в должности главного тренера — большой вопрос.

Другой нюанс — немало футболистов из нынешнего состава играли вместе с Березуцким. Если под руководством главного тренера работают товарищи, с которыми он выходил на поле, процесс становления в новом качестве дается нелегко. Это очень сложные моменты. Как игроки будут его называть: Лехой или Алексеем Владимировичем? По имени-отчеству — нужно, чтобы прошло лет пять.

Где-нибудь постажировался бы в низшей лиге, набрался опыта, а там уже сойдет вся эта плеяда с футбольной арены. Мне рассказывал обо всех этих моментах Никита Павлович Симонян. Когда он стал тренировать «Спартак», в команде еще были люди, вместе с которыми он играл, в том числе Игорь Александрович Нетто. Там так всё сложно было! Не знаю, как у Алексея получится взаимодействовать с коллективом. На равных-то здесь уже нельзя: они должны своего тренера уважать. И это во многом должен показать первый матч сезона. Не дай бог проиграют — тогда всё, будут поливать его…

Ранее стало известно, кто может стать помощником Алексея Березуцкого в ЦСКА.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 10:22
Алексей значительно меньше Василия играл за основу. В основном сидел на лавке и выходил на замены. Быть может и набрался опыта управления игрой от Газаева и Слуцкого. Посмотрим по ходу чемпионата. Удачи ему!
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:03
Назначение любого тренера, даже самого опытного, в команду является экспериментом или риском (как вам больше нравится) Я за риск/эксперимент со своим, чем с иностранцем, как в клубе, так и в сборной!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:01
видать лучшего варианта не нашли. хотя игнашевич на мой взгляд был бы лучше))) а там посмотрим)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:59
Главная проблема ЦСКА не в мастерстве и не в тактике. Главная их проблема - в головах игроков. Правильно сказал Акинфеев, что когда в их головах переключится тумблер и они поверят в свои силы, в то, что они способны выиграть титул - вот тогда придет и результат. Чтобы стать победителем нужно сначала самому поверить в то, что ты на это способен. Чтобы выработать это нужен сильный мотиватор и хороший психолог. Годится ли на эту роль Березуцкий? Не знаю, но очень сомнительно. Тут нужен более сильный тренерский авторитет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:51
ЦСКА ни для кого не должен становиться испытательным полигоном - ни для иностранцев, ни для русских. Для этого есть команды попроще
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 09:49
Проиграть "Уфе" даже на своем поле - запросто!
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 09:48
При всём моём уважении к Оличу, считаю, что лучше дать шанс своему, российскому, начинающему тренеру, чем иностранцу. Почему российский клуб должен быть испытательным полигоном для иностранца?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Стасодзюб (раскрыть)
вчера в 09:17
Не дождетесь!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:15, ред.
Поливать его в любом случае будут и к этому нужно быть морально готовым. Странное конечно решение. Сначала задвинули Василия в пользу Олича, потом задвинули Олича в пользу Лёши. Больше похоже на какой-то хаос, чем на продуманную политику клуба. Для начала карьеры главного тренера ЦСКА не самый подходящий клуб. Молодым игрокам и так не хватает уверенности, а тут эта неуверенность в себе подпитывается еще и неуверенностью в тренере. На словах то они все в него верят, но подсознательно то понимают какой из Березуцкого главный тренер. Думаю, уже скоро можно будет делать какие-то выводы о перспективах. Лично я думаю, что это переходный этап, а Лёша - временщик. Рад буду ошибиться.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 07:00
Интересно, до зимней паузы доработает ?
112910415
112910415
вчера в 06:39
а что, а вдруг ...
oFANATo
oFANATo
20 июля в 23:17
Даже Акинфеев в интервью называет Березуцкого Алексей Владимирович. А как уж будут называть друг друга один на один это личное дело.
RBA
RBA
20 июля в 22:49
Как говорится" Не боги горшки обжигают". Лёше удачи.
mihaluch
mihaluch
20 июля в 22:31
А всё-таки надо начинать с детских команд.
За адекватность
За адекватность
20 июля в 22:27
"И это во многом должен показать первый матч сезона. Не дай бог проиграют — тогда всё, будут поливать его…" Да ничего не покажет первый матч сезона на мой сугубо субъективный взгляд, да и проиграть на своем поле "Уфе" нужно постараться, хотя и всё возможно. Олич вон с побед начал, благо соперники были подходящие, и? Ну а по поводу "поливать", так такова тренерская доля. Ты с клубом побеждаешь, ты со щитом, болельщики считают тебя чуть ли не гением тренерского цеха и условно признаются в любви. Начинаешь проигрывать, и вот ты уже физрук, ты на щите, и те, кто признавался вчера в любви, костерят тебя на чем свет стоит. А по поводу "рискованное мероприятие", то как по мне, не в бровь, а в глаз, а дальше время все расставит по своим местам. Как всегда личное субъективное мнение.
Caniggia
Caniggia
20 июля в 22:22, ред.
Всё зависит от самого Березуцкого, как он себя поставит перед игроками. Великий Лобановский говорил, что если ты хочешь стать хорошим тренером, то прежде всего ты должен убить в себе игрока!
Союзник противников
Союзник противников
20 июля в 22:16
А что вы хотели от обанкротившегося министра,а ныне столь же "успешного" советника императора республики -Орешкина??? Ещё много сюрпризов ожидает нас.
Стасодзюб
Стасодзюб
20 июля в 22:08
Окончательный развал коней?
протон1
протон1
20 июля в 22:07
недавно дядя Игорь пинал его за его ошибки у ворот. теперь вот будет подчиняться? не уверен. быть гл. тренером одной из ведущих команд в россии нужен авторитет человека. я говорил и буду говорить что ошибочное решение рук. о наз. гл. тренером его
STVA 1
STVA 1
20 июля в 21:59
Ну не Усатого же брать
Mangur
Mangur
20 июля в 21:51
Кто не рискует тот не пьёт шампанское
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