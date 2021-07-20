Пономарёв — о Березуцком в ЦСКА: «Рискованное мероприятие»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал назначение на должность главного тренера «армейцев».

Конечно, утверждение Березуцкого — мероприятие рискованное. Не всякий хороший спортсмен может быть хорошим тренером, и наоборот: слабый спортсмен понимает футбол и становится хорошим, а порой даже выдающимся тренером. Например, Анатолий Владимирович Тарасов: он не был самым хорошим хоккеистом, но стал великим тренером. Так что, насколько у Алексея получится в должности главного тренера — большой вопрос.

Другой нюанс — немало футболистов из нынешнего состава играли вместе с Березуцким. Если под руководством главного тренера работают товарищи, с которыми он выходил на поле, процесс становления в новом качестве дается нелегко. Это очень сложные моменты. Как игроки будут его называть: Лехой или Алексеем Владимировичем? По имени-отчеству — нужно, чтобы прошло лет пять.

Где-нибудь постажировался бы в низшей лиге, набрался опыта, а там уже сойдет вся эта плеяда с футбольной арены. Мне рассказывал обо всех этих моментах Никита Павлович Симонян. Когда он стал тренировать «Спартак», в команде еще были люди, вместе с которыми он играл, в том числе Игорь Александрович Нетто. Там так всё сложно было! Не знаю, как у Алексея получится взаимодействовать с коллективом. На равных-то здесь уже нельзя: они должны своего тренера уважать. И это во многом должен показать первый матч сезона. Не дай бог проиграют — тогда всё, будут поливать его…