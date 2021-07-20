Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с ЦСКА (1:2).

В первом тайме, к сожалению, было много невынужденных потерь мяча, вследствие чего нам приходилось много обороняться, а вот моментов у ворот соперника до перерыва создать практически не удалось. Вторым таймом в целом доволен. До 75-й минуты мы выглядели очень неплохо, контролировали мяч. Очень жаль, что упустили тот момент, когда армейцы перехватили инициативу.

Но если сравнивать сегодняшнюю игру со спаррингами с «Рубином», есть поступательное движение в правильном направлении. Впереди у нас ещё неделя до старта чемпионата, и она будет посвящена подготовке к домашнему матчу с «Сочи». Мы должны в оптимальном состоянии подойти к этой игре.