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Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА

20 июля 2021, 06:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с ЦСКА (1:2).

В первом тайме, к сожалению, было много невынужденных потерь мяча, вследствие чего нам приходилось много обороняться, а вот моментов у ворот соперника до перерыва создать практически не удалось. Вторым таймом в целом доволен. До 75-й минуты мы выглядели очень неплохо, контролировали мяч. Очень жаль, что упустили тот момент, когда армейцы перехватили инициативу.

Но если сравнивать сегодняшнюю игру со спаррингами с «Рубином», есть поступательное движение в правильном направлении. Впереди у нас ещё неделя до старта чемпионата, и она будет посвящена подготовке к домашнему матчу с «Сочи». Мы должны в оптимальном состоянии подойти к этой игре.

Ждать ли ещё новичков до старта РПЛ? Мы очень на это надеемся. Комплектование команды продолжается.

Недавно состав «Нижнего Новгорода» пополнил воспитанник «Зенита».

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 14:17
что они могут дать футболистам. одни физруки. достойных замен нет в росс. футболе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
20 июля в 13:11
Заболотный будет однозначно. Иначе и мощи, ни напора в атаке не будет. Он хотя как обычно транжирить моменты, но хотя бы напрягает. А Чалов игрок умный, но мягковат и резкости не хватает. Только подыгрыш.
oFANATo
oFANATo
20 июля в 12:05
Кержаков, нет у вас просто такого игрока как Ахметов......дубль в ваши ворота его заслуга.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
20 июля в 11:32
Нет, это они такие ранние!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 июля в 11:27
Васин по традиции привёз пенальти, а по игре понравился Тороп, Ахметов, Эджуке и Марио.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 09:47
Кержаков и Березуцкий уже тренеры,неужели я такой старый! 🤣😜
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
20 июля в 09:40
.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 июля в 09:07, ред.
Игра в обороне у них более менее налажена - взломали только за счет индивидуальной техники, а вот в атаке всё плохо. Пока явный аутсайдер чемпионата. Но и у ЦСКА пока всё еще далеко от оптимальных кондиций. Есть еще неделя отшлифовать взаимодействия. Вряд ли в официальных матчах в основе будет Заболотный, скорее Чалов, у которого взаимодействие с партнерами получше будет.
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 08:25
успехов вам)))играйте весело))
SHMEL258
SHMEL258
20 июля в 07:47
Очень надеюсь, что ЦСКА не раскрыл все козыри в этой игре, потому как выглядели не очень, несмотря на выигрыш.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 июля в 07:45
Больше нечего комментировать?
ДСА
ДСА
20 июля в 07:40
Пока Нижний Новгород явный аутсайдер.
sv_1969
sv_1969
20 июля в 07:22
Про комлектование это сильно)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 07:08
Товарняк ниочём.
Cat01
Cat01
20 июля в 06:48
По одной игре судить сложно...
ОПС
ОПС
20 июля в 06:46
Товарняк есть товарняк.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 06:45
Предстоит сложный сезон...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 июля в 06:44
Хочется пожелать Александру удачи, только как бы НН в Тамбов не превратился.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 июля в 06:38
Давай, Александр, добивайся хорошей игры. Только будь бдителен с этим клубом с финансовыми проблемами:
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