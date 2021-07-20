Канчельскис — о Жиго в сборной России: «Своих должно хватать»

Экс-игрок МЮ отреагировал на новость о возможной натурализации французского защитника «Спартака» .

Конечно, я не сторонник натурализации. У нас 140 млн живет в стране, своих должно хватать. Но футбол разваливают с такими темпами, что уже невозможно собрать игроков для сборной.

Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мертв. Жиго поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола.

Повторюсь, в сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путем посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах.