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Канчельскис — о Жиго в сборной России: «Своих должно хватать»

20 июля 2021, 13:43

Экс-игрок МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Конечно, я не сторонник натурализации. У нас 140 млн живет в стране, своих должно хватать. Но футбол разваливают с такими темпами, что уже невозможно собрать игроков для сборной.

Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мертв. Жиго поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола.

Повторюсь, в сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путем посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах.

Накануне Жиго ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
20 июля в 23:36
Кто не мог найти? Черчесов?). Есть игроки для сборной. А Жиго закрыл бы проблему в обороне, или хотя бы свёл, эту проблему к минимуму. Фернандес ваш играет. Ничего не случилось. Про лимит промолчу. Есть, как плюсы, так и минусы.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
20 июля в 20:42, ред.
Если мы сейчас не можем найти достойных одиннадцать футболистов для сборной, то с отменой лимита в сборной ВСЕ игроки будут натурализованными.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 июля в 19:57
Канчельскис верно рассуждает, но время, годы уходят и хочется увидеть сборную на больших турнирах, ни завтра, ни послезавтра, а уже сегодня. Жиго отличный вариант. С Джикией закроют центр обороны, это очень важно, надёжно, стабильно. Француза надо брать. Ничего не случится и небо не упадет на землю, если ещё одному легионеру дадут гражданство.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 июля в 17:06
Спасибо, конечно, Марио за ЧМ 2018. Но на этом предлагаю тему натурализации закрыть. Если своих не хватает, значит нужно менять что-то внутри страны. Иначе можно заиграться и натурализовать 11 бразильцев. Натурализация убивает весь смысл сборных!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 июля в 16:28
Если бы хватало, не ходили бы такие разговоры
sir_Alex
sir_Alex ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
20 июля в 15:54
А дело в лимите на легионеров, который ещё и ужесточить собираются.
протон1
протон1
20 июля в 15:14
своих много. а толку мало. бездари. как заиграют 5 минут а затем ходят как дохлые кошки по полю. им бы клубнику собирать ...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
20 июля в 13:57
лимит есть ,а где молодые никого не видно потому что развращают деньгами
и эти юноши забивают болт на футбол
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
20 июля в 13:49
Большое спасибо!!!!!!! ....все работает....ВЫ Молодцы!!!!
shlomo
shlomo
20 июля в 13:47
Ну да....скоро Россиянами будут кто угодно...
протон1
протон1
20 июля в 13:46
Согласен что убили футбол. но в 140 млн у нас нет норм футболистов это очевидно. приходится давать паспорта. а что делать? не могут играть свои. так пусть другие хоть радуют...убили школы по футболу своим бездарным кровожадным правлением ...
sv_1969
sv_1969
20 июля в 13:44
Щас это модно к сожалению
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