ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Каряка: «Шансы „Спартака“ с „Бенфикой“ — 50 на 50»

20 июля 2021, 07:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика04.08.2021 в 20:00 Не начался

Экс-полузащитник «Бенфики» и сборной России Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящих матчей бывшего клуба против «Спартака» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На данный момент у «Бенфики» хороший сбалансированный состав, команда часто попадает в Лигу чемпионов. В этом турнире я за «Бенфикой» и слежу. К тому же у «Спартака» тренер раньше работал в «Бенфике», от этого игры будут ещё интереснее.

Думаю, шансы «Спартака» – 50 на 50. В этой паре всё решат детали. Российскому клубу необходимо как можно надёжнее сыграть на выезде в Португалии, ведь «Бенфика» всегда славилась атакующим футболом. Судя по тому, что я видел от «Спартака» в предсезонке, оборона у Витории отлажена хорошо. Он отлично знаком с «Бенфикой», знает сильные и слабые стороны соперника. Ему явно есть что рассказать спартаковским игрокам. Витория знает все детали, связанные с «Бенфикой», и это, конечно, плюс.

У себя дома «Бенфика» однозначно полезет атаковать. Плюс трибуны, болельщики их должны гнать вперёд, хотя не в курсе, как там сейчас ситуация в Португалии с коронавирусом. У них дома необходимо, в первую очередь, надёжно сыграть в обороне, не дать слабину, «Бенфика» — это команда с мощной атакой. И не забывать искать свои шансы в контратаках.

Спортивный директор «Бенфики» Луизао, в свою очередь, назвал «Спартак» непростым соперником.

Все новости
Защитник «Крыльев»: «Мы на голову сильнее „Нижнего Новгорода“»
Сегодня, 20:08 Комментарии2
Акинфеев: «Мы не привыкли, что ЦСКА занимает 6-е место, я в особенности»
Сегодня, 18:30 Комментарии28
Данил Глебов: «Шутят, что я сын Карпина»
Сегодня, 16:18 Комментарии7
Червиченко: «„Нижний Новгород“ не вылетит из РПЛ. Они с „Зенитом“ друзья»
Сегодня, 15:45 Комментарии41
Масалитин: «Игра ЦСКА с Дзагоевым смотрится по-другому»
Сегодня, 15:34 Комментарии13
Газизов: «К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя»
Сегодня, 15:14 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
20 июля в 22:19
Три раза "ХА-ХА"! Процентов 20,не больше.
Petergoff
Petergoff
20 июля в 15:25
Экс игрок Крыльев, явно льстит московскому клубу.
протон1
протон1
20 июля в 14:20
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо так же считает. не согласен. шансы больше у Бенфики в разы. в бенфики тоже знают какой тренер Витория. а учитывая какие слабые росс. футболисты тут фаворит только Бенфика
1-я конная
1-я конная
20 июля в 11:10
Каряка закосил под блондинку из анекдота
112910415
112910415
20 июля в 10:44
жизнь покажет, сейчас все слова пусты
makkie
makkie
20 июля в 10:24
Слишком оптимистично.
Бенфика - опытный еврокубковый боец, с очень приличным составом под 300 млн евро. У нас в России даже у Зенита не такой дорогой состав.
Я бы оценил шанс 70 на 30 в пользу Бенфики.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 июля в 10:22
О да, в ЛЧ и ЛЕ у нас надежды только на 4-е место в группе цска )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 июля в 10:02
Слишком оптимистичный расклад. "Бенфика" имеет сильную мотивация для попадания в группу - заработать, тем более в прошлый год шанс был упущен и имел место серьезный недобор финансовых средств. Ясно, что "Спартак" с Федуном и в Лиге Европы выживет. Но очень уж хочется, чтобы московский клуб вернулся не только как лидер РПЛ (что в принципе не особо много значит), а как солидный еврокубковый боец. Тем более отдельно на матч заряжен новый тренер и предсезонный турнир был проведен удивительно мощно. Так пожелаем "Спартаку" не слишком радовать слишком радикально настроенных болельщиков "Зенита":
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 10:02
скорее 80на 20 если повезёт спам слабоват))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
20 июля в 09:25
если бояться до матча то уже считай проиграл,думаю бенфика шансы даст лишь бы
наши орлы воспользовались
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 08:55
Много на Спартак даёт
ДСА
ДСА
20 июля в 08:40
Каряка очень оптимистичен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 08:30
Моё мнение: шансы 60 на 40 в пользу португалов. Аргументирую.
1. Спартак традиционно проваливает отборочные матчи, даже с более слабыми по статусу командами.
2. Новый тренер пришёл относительно недавно, вряд ли ещё узнал сильные и слабые стороны игроков. На это нужно время.
3. Ответный матч португалы играют дома, а это всегда плюс для хозяев.
Плюсом для Спартака может выступить начало сезона, Бенфика медленно вкатывается .
Но и Спартак тоже не на пике, хотя на кубке сыграл мощно.
И ещё был конфликт Руя и тренера Бенфики, тому есть что доказывать.
Посмотрим, что из этого противостояния получится. Заодно сравним с Зенитом, который и обыгрывал Бенфику, и встревал тоже.
Удачи нашему клубу!
SHMEL
SHMEL
20 июля в 08:26
Бенфику уже можно поздравлять с выходом в следующий раунд.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 июля в 08:26
А на коней типа есть)) или на Зенит! Да ни на кого нет
beefs
beefs
20 июля в 08:25
теоретически так, а факт скоро увидим...
Cat01
Cat01
20 июля в 08:23
Даже ещё меньше
Стасодзюб
Стасодзюб ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 июля в 08:18
Главное на цска надежды есть))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 08:12
На спартак надежды нет и никогда не было.
Стасодзюб
Стасодзюб
20 июля в 08:11
Шансы всегда есть.
mihaluch
mihaluch
20 июля в 08:07
Бенфика слабо начинает в этом шанс Спартака.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 июля в 07:54
Нужно проходить их
ОПС
ОПС
20 июля в 07:49
Поле и мяч выведут цифры на табло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100