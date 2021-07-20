Каряка: «Шансы „Спартака“ с „Бенфикой“ — 50 на 50»

Экс-полузащитник «Бенфики» и сборной России поделился ожиданиями от предстоящих матчей бывшего клуба против «Спартака» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На данный момент у «Бенфики» хороший сбалансированный состав, команда часто попадает в Лигу чемпионов. В этом турнире я за «Бенфикой» и слежу. К тому же у «Спартака» тренер раньше работал в «Бенфике», от этого игры будут ещё интереснее.

Думаю, шансы «Спартака» – 50 на 50. В этой паре всё решат детали. Российскому клубу необходимо как можно надёжнее сыграть на выезде в Португалии, ведь «Бенфика» всегда славилась атакующим футболом. Судя по тому, что я видел от «Спартака» в предсезонке, оборона у Витории отлажена хорошо. Он отлично знаком с «Бенфикой», знает сильные и слабые стороны соперника. Ему явно есть что рассказать спартаковским игрокам. Витория знает все детали, связанные с «Бенфикой», и это, конечно, плюс.

У себя дома «Бенфика» однозначно полезет атаковать. Плюс трибуны, болельщики их должны гнать вперёд, хотя не в курсе, как там сейчас ситуация в Португалии с коронавирусом. У них дома необходимо, в первую очередь, надёжно сыграть в обороне, не дать слабину, «Бенфика» — это команда с мощной атакой. И не забывать искать свои шансы в контратаках.