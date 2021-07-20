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Онопко: «Думаю, у Алексея Березуцкого всё получится в ЦСКА»

20 июля 2021, 22:33

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мыслями об утверждении Алексея Березуцкого в должности главного тренера московского клуба.

Думаю, что у Алексея в этой должности получится. Хочу пожелать ему удачи. Он много лет отдал ЦСКА как игрок, после работал помощником Слуцкого в «Витессе», а затем — Ганчаренко в ЦСКА. Алексей хорошо знает команду изнутри, хорошо знает игроков индивидуально. Да, может быть, большого опыта у него пока нет, но все когда-то начинают работать главными тренерами. В СССР некоторые даже в более молодом возрасте начинали работать в этом качестве. Повторюсь, моё мнение, что у него получится.

Не все эксперты считают, что у Алексея Березуцкого получится проявить себя в роли главного тренера ЦСКА. Некоторые выражают мнение, что назначение Березуцкого в московский клуб — «рискованное мероприятие».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Чист (раскрыть)
вчера в 21:59
Сто процентов с вами согласен. Остался , - Спорт ради спорта , остальное всё деньги 💰💰💰💰💰 ... 💰
Чист
Чист ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Это происходит по тому что нет ответственности за дело бабло бюджетное -тратят как хотят -на следующий год ещё выделят -не получится другого попробуем - ну кто что теряет окромя болельщиков а им что от это-го -весь спорт по тихому превращается в шоу - нынче юбилей у Спартака наверняка станет чемпионом -так и в других видах спорта - теряется болезнь за клуб за честную борьбу - всё по какой то схеме -пример Нижний Новгород в связи 700 -летие города
Чист
Чист
вчера в 21:46
Думаю ничего хорошего не будет -кому только в голову пришло доверить такой клуб ему -за какие отличия
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:01
во всяком случаи желаем ему удачи)))
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:06
Всем болельщикам ЦСКА очень хочется, чтобы у Лёши все получилось.
112910415
112910415
вчера в 06:32
не очень вероятно, что получится
1-я конная
1-я конная ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 02:28
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ 1-я конная (раскрыть)
    вчера в 00:41
    Оччччень много ! ))))))))))))
    1-я конная
    1-я конная ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 00:40
    Хорошо, что ты много думал об этом )))
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    вчера в 00:33
    Хорошие тренеры в основном, неяркие игроки. Алексей много полировал лавку, было много времени для взглядов со стороны на игру и мыслей для своих идей. Удачи парню.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 00:15
    А никто не знает где сейчас Аленичев и другие наши бывшие звёзды футбола ,которые возомнили себя Мауриньями , Фергюссонами , Венгерами .....? Пральна ,в ....опе ! И этот там будет !
    ABir
    ABir
    20 июля в 23:56
    Тут, как говорится 50 на 50, либо получится, либо нет, но попробовать стоит
    Ironigor
    Ironigor
    20 июля в 23:42, ред.
    Вот очень хочется узнать как и чем руководствуется Онопко когда говорит - Думаю, что у Алексея в этой должности получится. Он много лет отдал ЦСКА как игрок, после работал помощником Слуцкого в «Витессе», а затем — Ганчаренко в ЦСКА. Алексей хорошо знает команду изнутри, хорошо знает игроков индивидуально, с некоторыми играл и сам.
    И вот эти аргументы являются весомыми, чтобы поставить на должность главного тренера в команду которая является одной из самых титулованных в России, от которой ждут чемпионства, титулов, завоевания кубков, хорошей красивой игры в еврокубках? И это должен принести в клуб Березуцкий? Может сначала надо было, как говорит бывший игрок ЦСКА Пономарев, где-нибудь постажировался бы в низшей лиге, набрался опыта, а там уже сойдет вся эта плеяда с футбольной арены с кем он сам как игрок был в ЦСКА, добиться каких либо успехов, а только потом браться в более серьёзный проект как ЦСКА. А так это назначение Березуцкого, выглядит как просто какая-то безысходность в руководстве клуба. Ну то что уже сделано то сделано, а нам приходится принять и ждать когда же опыты над командой закончатся. Думаю пол сезона точно. Просто за пол года три раза это даже для опытов многовато, Ганчаренко - Олич - Березуцкий - ... Ждём, наедимся на чудо, вроде все взрослые, а всё в сказки верим! Это моё субъективное мнение, спорить не собираюсь. Спасибо за понимание.
    Всем Добра !!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    20 июля в 23:35, ред.
    Витя ! Не надо думать ,тебе не идёт ! В последний раз когда ты подумал ,ты поцеловал эмблему ЦСКА ! ))))
    oFANATo
    oFANATo
    20 июля в 23:21
    Время покажет.....или ещё как говорится - поживем увидим.
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 июля в 23:08
    В чемпионате все увидем.
    Ironigor
    Ironigor
    20 июля в 23:00
    Ну Онопко как всегда тем кто ближе , лишь бы быть рядом. ))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 июля в 22:51, ред.
    Пока - это все смахивает на уравнение со многими неизвестными. Что и как будет даже господу богу не известно. Первые выводы можно будет делать после семи-восьми туров. Да и ТО надо пережить, ведь кто, куда и откуда - пока неизвестно. Так что рано делать оптимистичные заявления.
    Ждем начала чемпионата.
    Всем здоровья.
    Futurista
    Futurista
    20 июля в 22:36
    Получится...только ЧТО получится пока непонятно...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 июля в 22:36
    Не получится, дак выгонят...
    протон1
    протон1
    20 июля в 22:34
    посмотрим пол года. уже можно будет сказать. верное решение было рук. клуба о назначении. лично мое мнение не думаю что верное
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