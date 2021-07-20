Онопко: «Думаю, у Алексея Березуцкого всё получится в ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА поделился мыслями об утверждении в должности главного тренера московского клуба.

Думаю, что у Алексея в этой должности получится. Хочу пожелать ему удачи. Он много лет отдал ЦСКА как игрок, после работал помощником Слуцкого в «Витессе», а затем — Ганчаренко в ЦСКА . Алексей хорошо знает команду изнутри, хорошо знает игроков индивидуально. Да, может быть, большого опыта у него пока нет, но все когда-то начинают работать главными тренерами. В СССР некоторые даже в более молодом возрасте начинали работать в этом качестве. Повторюсь, моё мнение, что у него получится.