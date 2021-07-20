Онопко: «Думаю, у Алексея Березуцкого всё получится в ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мыслями об утверждении Алексея Березуцкого в должности главного тренера московского клуба.
Думаю, что у Алексея в этой должности получится. Хочу пожелать ему удачи. Он много лет отдал ЦСКА как игрок, после работал помощником Слуцкого в «Витессе», а затем — Ганчаренко в ЦСКА. Алексей хорошо знает команду изнутри, хорошо знает игроков индивидуально. Да, может быть, большого опыта у него пока нет, но все когда-то начинают работать главными тренерами. В СССР некоторые даже в более молодом возрасте начинали работать в этом качестве. Повторюсь, моё мнение, что у него получится.
Не все эксперты считают, что у Алексея Березуцкого получится проявить себя в роли главного тренера ЦСКА. Некоторые выражают мнение, что назначение Березуцкого в московский клуб — «рискованное мероприятие».
И вот эти аргументы являются весомыми, чтобы поставить на должность главного тренера в команду которая является одной из самых титулованных в России, от которой ждут чемпионства, титулов, завоевания кубков, хорошей красивой игры в еврокубках? И это должен принести в клуб Березуцкий? Может сначала надо было, как говорит бывший игрок ЦСКА Пономарев, где-нибудь постажировался бы в низшей лиге, набрался опыта, а там уже сойдет вся эта плеяда с футбольной арены с кем он сам как игрок был в ЦСКА, добиться каких либо успехов, а только потом браться в более серьёзный проект как ЦСКА. А так это назначение Березуцкого, выглядит как просто какая-то безысходность в руководстве клуба. Ну то что уже сделано то сделано, а нам приходится принять и ждать когда же опыты над командой закончатся. Думаю пол сезона точно. Просто за пол года три раза это даже для опытов многовато, Ганчаренко - Олич - Березуцкий - ... Ждём, наедимся на чудо, вроде все взрослые, а всё в сказки верим! Это моё субъективное мнение, спорить не собираюсь. Спасибо за понимание.
Всем Добра !!!
И вот эти аргументы являются весомыми, чтобы поставить на должность главного тренера в команду которая является одной из самых титулованных в России, от которой ждут чемпионства, титулов, завоевания кубков, хорошей красивой игры в еврокубках? И это должен принести в клуб Березуцкий? Может сначала надо было, как говорит бывший игрок ЦСКА Пономарев, где-нибудь постажировался бы в низшей лиге, набрался опыта, а там уже сойдет вся эта плеяда с футбольной арены с кем он сам как игрок был в ЦСКА, добиться каких либо успехов, а только потом браться в более серьёзный проект как ЦСКА. А так это назначение Березуцкого, выглядит как просто какая-то безысходность в руководстве клуба. Ну то что уже сделано то сделано, а нам приходится принять и ждать когда же опыты над командой закончатся. Думаю пол сезона точно. Просто за пол года три раза это даже для опытов многовато, Ганчаренко - Олич - Березуцкий - ... Ждём, наедимся на чудо, вроде все взрослые, а всё в сказки верим! Это моё субъективное мнение, спорить не собираюсь. Спасибо за понимание.
Всем Добра !!!