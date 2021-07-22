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Смородская: «Блан — интересный кандидат на пост тренера сборной России»

22 июля 2021, 14:13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, кто должен стать главным тренером сборной России.

Лоран Блан — интересный кандидат на пост главного тренера сборной России. Национальную команду не должен тренировать россиянин. Сколько у нас было отечественных тренеров, которые пытались добиться успеха у руля сборной? Никто из наших не добивался успеха.

Наш футбол находится на безрыбье: нет нормальных тренеров и игроков. У нас нет нормального, поступательного развития. Вторая проблема — отсутствие массового футбола в России. Нужно, чтобы в школах и в других заведениях играли в футбол.

Ранее стали известны три главных претендента на должность тренера сборной России.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 07:58
вот же ДУРА!)))))....ну если у нас нет " нормальных" игроков,нет нормального , поступательного развития, массового футбола....так. тогда какая разница, кто будет Гл. тренером нац. Сборной?.....кухарка 69......
mars6791
mars6791 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 01:03
Это сначала будут такие подписи , потом станут такими: Люков и кюн, Уберниев иБлан, и тд
Ислам0926
Ислам0926 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 июля в 21:54
Про Гинера нечего не слышал
zim289
zim289
22 июля в 20:24
Вообще мимо. Не подойдет он нам. И результатов у него особо нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ислам0926 (раскрыть)
22 июля в 19:24
Гинер наверняка тоже против.
59fanxhd7jv3
59fanxhd7jv3
22 июля в 19:08
Сразу Совьен и Блан= Совьен БЛАН )))
RBA
RBA
22 июля в 18:42
О ещё одна вылезла, давно не слышали.
juvenale
juvenale
22 июля в 18:25
мэт ле блан?я думаю подошел бы
Absinthe5
Absinthe5 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 июля в 18:12
Против КББ Гинер и Дюков. Впрочем, как и здесь, кони и бомжи. Они строго придерживаются мнения своих боссов)
Ислам0926
Ислам0926 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 июля в 18:00
А что тут скрывать Миллер не может простить Бердыева за 2 место,Федун за то что отказал Спартаку, вот и вся история а Дюков не хочет иметь 2 олигархов врагов сам слетит по быстрому
112910415
112910415
22 июля в 17:02
поскольку "нет нормальных тренеров и игроков" , один только иноземный тренер не спасёт, ещё и игроков надо иноземных
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
22 июля в 16:49
.
протон1
протон1
22 июля в 16:47
А какие подписи к фото будут зато! "Дюков и Блан", " Губерниев и Блан", "Черданцев и Блан"...уже хотя радует всех что нет усатого. пусть хоть и Блан будет
R.Madrid_83
R.Madrid_83
22 июля в 16:38
Она сказала "нет нормальных тренеров и игроков"... Теперь же, я бы не хотел, чтобы сборную тренировал КББ, ибо вон с какими людьми придётся дело иметь. Начнут провоцировать своими бредовыми цитатами, публичными выступлениями по ТВ и т.д., всё это будет раздражать и мешать работать. Вон пусть приглашают заморских тренеров, бабла навалом в казне, проблем нет. 👌
Absinthe5
Absinthe5
22 июля в 16:11
Знаменитый тренер Евгений Трефилов, который в качестве наставника женской сборной России по гандболу становился чемпионом Олимпийских игр и четырежды — чемпионом мира, объяснил, почему хочет, чтобы главным тренером сборной России по футболу стал Курбан Бердыев.

«Я бы хотел русского тренера. Пусть у него и туркменский паспорт. Имею в виду Бердыева. Он советский, это никуда не денется. Должен тренировать человек, который хочет этого, а не просто зарабатывает деньги.

Я готов за свою родину порвать. Но иногда ловлю себя на мысли: «Как бы я работал за границей?» От забора до обеда! Повезло — выиграл. Не повезло — что ж, ребята, я отработал. А здесь с меня за поражение все спросят»,
Lu4nik
Lu4nik
22 июля в 16:00
да пусть хоть Блан, главное, чтоб не оказался е..н (в рифму)
Predator94
Predator94
22 июля в 15:59
Какой блан блин?? Только бердыев!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Lu4nik (раскрыть)
22 июля в 15:59, ред.
Неа не скажу))
Lu4nik
Lu4nik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 июля в 15:56
а ну говори!)))
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 15:50
....Национальную команду не должен тренировать россиянин...

Когда читаешь такие комментарии - становится печально...

И печальнее всего, что граждане своей страны, в категорической форме не желают, чтобы сборную России тренировал свой, доморощенный тренер... Печально, что эти граждане не понимают, что никакому иностранцу сборная России не нужна. Что в Россию едут только за деньгами... Что даже самый амбициозный тренер, "включает" свои амбиции на максимум, когда тренирует сборную своей страны...!!!

Но ещё становится печальнее, когда у чиновников РФС кандидат №1 на должность главного тренера сборной России, тренер иностранец, который на клубном уровне, тренировал команды низших лиг!
Верг
Верг ответ swed27 (раскрыть)
22 июля в 15:48
каких таких своих? андрюшу оршавена и кержакова чтоли?
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
22 июля в 15:46
Я ваще не понимаю , зачем у таких дЭ би лок спрашивать про футбол! Она Локо чуть не угробила! Или у того же Червя! Хотя понятно!Мы же обсуждаем этих 76(((
drug01
drug01
22 июля в 15:46
Это всё не то.. Не наше
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
22 июля в 15:45
Это будет Шоу на Матч ТВ и вести его будет конечно же the Best Канделаки !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ислам0926 (раскрыть)
22 июля в 15:36
У них бабла хоть булкой жуй). Тут скорее старые счёты, злопамятность. РФС разделился. Одни хотят КББ видеть у руля сборной, другие нет. Я даже чую кто). Но, не скажу).
Поэтому такая канитель.
particular
particular
22 июля в 15:34
Всё жду не дождусь, когда СМИ сведут в заочном поединке Смородскую, Бузову и Зарему... Они много могут рассказать друг про друга и друг другу, ибо, в разное время прикасались к футболу...
А заодно, жёстко, обоснованно и по-женски мило смогут накидать список тренеров и игроков Сборной, соперников для товарняков, а так же предложения по реформированию отечественного футбола...
Будет шоу броское, бессмысленное, но запоминающееся..:))
swed27
swed27
22 июля в 15:33
Что за бред? Своих надо тренеров воспитывать
Бот зануда
Бот зануда
22 июля в 15:21


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


Ислам0926
Ислам0926
22 июля в 15:19
У меня такое ощушение что каждый кто имеет к футболу отношение хочет пропихнуть своего человека потому что имеет долю ,Федун -Тедеско,Смородская-Блан,Миллер -Капелло,Дюков -Раньери а кто народ спросит никто потому что боятся что Бердыев даст результат и они останутся без бабла
За адекватность
За адекватность
22 июля в 15:12
"Никто из наших не добивался успеха." А Черчесов не россиянин? Если брать грубо, то за 30 лет у сборной России всего два успешных выступления на крупных футбольных форумах. Одно под руководством Хиддинка, другое под руководством Черчесова. Ну это в качестве лирического отступления. Теперь по поводу "Национальную команду не должен тренировать россиянин." Вы же госпожа Смородская сами говорите, что " наш футбол на безрыбье, нет нормальных игроков..." и у меня возникает вопрос, зачем же тогда приглашать условно Блана, которому придется положить личку в контракте наверное поболее чем ССЧ, если можно пригласить условно Галактионова ( пусть и неудачно выступившего с молодежной сборной), которому не нужно будет платить бешенных денег по контракту, и я очень сильно сомневаюсь, что результаты сборной будут сильно отличаться. Зачем платить больше? Мысли вслух и как обычно личное субъективное мнение.
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