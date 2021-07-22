Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, кто должен стать главным тренером сборной России.
Лоран Блан — интересный кандидат на пост главного тренера сборной России. Национальную команду не должен тренировать россиянин. Сколько у нас было отечественных тренеров, которые пытались добиться успеха у руля сборной? Никто из наших не добивался успеха.
Наш футбол находится на безрыбье: нет нормальных тренеров и игроков. У нас нет нормального, поступательного развития. Вторая проблема — отсутствие массового футбола в России. Нужно, чтобы в школах и в других заведениях играли в футбол.
Ранее стали известны три главных претендента на должность тренера сборной России.
Когда читаешь такие комментарии - становится печально...
И печальнее всего, что граждане своей страны, в категорической форме не желают, чтобы сборную России тренировал свой, доморощенный тренер... Печально, что эти граждане не понимают, что никакому иностранцу сборная России не нужна. Что в Россию едут только за деньгами... Что даже самый амбициозный тренер, "включает" свои амбиции на максимум, когда тренирует сборную своей страны...!!!
Но ещё становится печальнее, когда у чиновников РФС кандидат №1 на должность главного тренера сборной России, тренер иностранец, который на клубном уровне, тренировал команды низших лиг!
Когда читаешь такие комментарии - становится печально...
И печальнее всего, что граждане своей страны, в категорической форме не желают, чтобы сборную России тренировал свой, доморощенный тренер... Печально, что эти граждане не понимают, что никакому иностранцу сборная России не нужна. Что в Россию едут только за деньгами... Что даже самый амбициозный тренер, "включает" свои амбиции на максимум, когда тренирует сборную своей страны...!!!
Но ещё становится печальнее, когда у чиновников РФС кандидат №1 на должность главного тренера сборной России, тренер иностранец, который на клубном уровне, тренировал команды низших лиг!