Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, кто должен стать главным тренером сборной России.

Лоран Блан — интересный кандидат на пост главного тренера сборной России. Национальную команду не должен тренировать россиянин. Сколько у нас было отечественных тренеров, которые пытались добиться успеха у руля сборной? Никто из наших не добивался успеха.

Наш футбол находится на безрыбье: нет нормальных тренеров и игроков. У нас нет нормального, поступательного развития. Вторая проблема — отсутствие массового футбола в России. Нужно, чтобы в школах и в других заведениях играли в футбол.