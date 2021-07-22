Сёмин — о Лысове: «Очень обидно, что он завершает карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал информацию о том, что бывший защитник «железнодорожников» может завершить карьеру в 23 года.

За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее.

Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол — опасный вид спорта.