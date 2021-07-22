Сёмин — о Лысове: «Очень обидно, что он завершает карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что бывший защитник «железнодорожников» Михаил Лысов может завершить карьеру в 23 года.
За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее.
Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол — опасный вид спорта.
Ранее стало известно, почему Лысов принял решение завершить карьеру.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Михаил может не совсем завершил карьеру, а решил подлечиться и потом вернуться в футбол. Правда время конечно будет упущено, но здоровье на первом месте должно быть.
Михаилу здоровья и успехов в дальнейшем как бы не сложилась его судьба.
Михаил может не совсем завершил карьеру, а решил подлечиться и потом вернуться в футбол. Правда время конечно будет упущено, но здоровье на первом месте должно быть.
Михаилу здоровья и успехов в дальнейшем как бы не сложилась его судьба.