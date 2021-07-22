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Сёмин — о Лысове: «Очень обидно, что он завершает карьеру»

22 июля 2021, 11:40

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что бывший защитник «железнодорожников» Михаил Лысов может завершить карьеру в 23 года.

За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее.

Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол — опасный вид спорта.

Ранее стало известно, почему Лысов принял решение завершить карьеру.

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Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 13:05
Понятно , что парень принимал решение по рекомендации врачей, все таки парень молодой и вся жизнь еще впереди и уж если есть противопоказания к игре в футбол, то надо поберечься. Думаю, что парень справится и найдет себя в обычной повседневной жизни.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 12:52
Наигрался человек, надо и отдохнуть!
Байкал-38
Байкал-38
22 июля в 12:18
Палыч никогда не боялся работать с молодыми игроками. В чемпионский сезон смело доверял молодому Лысову ответственные матчи и Миша не подводил тренера.
Михаил может не совсем завершил карьеру, а решил подлечиться и потом вернуться в футбол. Правда время конечно будет упущено, но здоровье на первом месте должно быть.
Михаилу здоровья и успехов в дальнейшем как бы не сложилась его судьба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 11:41
Здоровье прежде всего...
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