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Тренер «Кешли»: «Постараемся удивить в матче с „Сочи“»

22 июля 2021, 07:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Главный тренер азербайджанской «Кешли» Санан Гурбанов поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Сочи» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Мы посмотрели последние товарищеские игры «Сочи» в Москве. Соперник играет хорошо и в обороне, и в атаке, с тремя центральными защитниками. Особенно агрессивно «Сочи» выглядел, когда играл с «Рубином». Несмотря на это, мы будем играть в свою игру.

Помню, мы играли с «Краснодаром» в Лиге Европы. В гостях мы играли хорошо, но проиграли — 1:2. Дома проиграли 0:4. Но это время прошло. Я получил опыт. Мы готовимся к игре с «Сочи», делаем наработки.

Мы хотим играть идеально в двух фазах: и в атаке, и в обороне. В каждой фазе должна принимать участие вся команда. В Лиге конференций нам, конечно, нужна максимальная концентрация. У нас есть план, мы будем ему следовать. Каждый год «Кешля» участвует в еврокубках. Это опыт. Но у нас есть и те футболисты, кто выйдет в первый раз на еврокубковый матч. Мы хорошо подготовились.

Это нормально, что нас не считают фаворитом. Мы верим в нашу команду. Мы будем трудиться, стараться показать нашу лучшую игру. Постараемся в этом матче удивить.

Бывший игрок сборной СССР Дмитрий Кузнецов отметил, что сочинскому клубу будет непросто выступать на два фронта, учитывая кадровые потери команды.

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Все комментарии
Чист
Чист
22 июля в 14:19
Дай бог что бы проиграли - зачем нам такой клуб -если он не хочет что бы его транслировали нам бесплатно
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 09:39
чем удивят? выйдут на поле в кожанках и туфлях?))
mihaluch
mihaluch
22 июля в 09:12
Сочи просто обязан выйграть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 08:24
Сочи - команда РПЛ....её нельзя ничем удивить....
Разве что Кешля выйдет дублем...
ДСА
ДСА
22 июля в 08:17
Порадуют Сочи своей беспомощностью.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 08:13
Ничеи не удивите сочинцев.
Любoмир
Любoмир
22 июля в 08:04
Сочи уверенно выиграют
Дoбрыня
Дoбрыня
22 июля в 08:01
Шансов у вас очень мало
Свeтозар
Свeтозар
22 июля в 07:58
Посмотрим, чем удивите
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