Тренер «Кешли»: «Постараемся удивить в матче с „Сочи“»

Главный тренер азербайджанской «Кешли» Санан Гурбанов поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Сочи» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Мы посмотрели последние товарищеские игры «Сочи» в Москве. Соперник играет хорошо и в обороне, и в атаке, с тремя центральными защитниками. Особенно агрессивно «Сочи» выглядел, когда играл с «Рубином». Несмотря на это, мы будем играть в свою игру.

Помню, мы играли с «Краснодаром» в Лиге Европы. В гостях мы играли хорошо, но проиграли — 1:2. Дома проиграли 0:4. Но это время прошло. Я получил опыт. Мы готовимся к игре с «Сочи», делаем наработки.

Мы хотим играть идеально в двух фазах: и в атаке, и в обороне. В каждой фазе должна принимать участие вся команда. В Лиге конференций нам, конечно, нужна максимальная концентрация. У нас есть план, мы будем ему следовать. Каждый год «Кешля» участвует в еврокубках. Это опыт. Но у нас есть и те футболисты, кто выйдет в первый раз на еврокубковый матч. Мы хорошо подготовились.

Это нормально, что нас не считают фаворитом. Мы верим в нашу команду. Мы будем трудиться, стараться показать нашу лучшую игру. Постараемся в этом матче удивить.