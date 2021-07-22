Тренер «Кешли»: «Постараемся удивить в матче с „Сочи“»

Главный тренер азербайджанской «Кешли» Санан Гурбанов поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Сочи» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
Мы посмотрели последние товарищеские игры «Сочи» в Москве. Соперник играет хорошо и в обороне, и в атаке, с тремя центральными защитниками. Особенно агрессивно «Сочи» выглядел, когда играл с «Рубином». Несмотря на это, мы будем играть в свою игру.
Помню, мы играли с «Краснодаром» в Лиге Европы. В гостях мы играли хорошо, но проиграли — 1:2. Дома проиграли 0:4. Но это время прошло. Я получил опыт. Мы готовимся к игре с «Сочи», делаем наработки.
Мы хотим играть идеально в двух фазах: и в атаке, и в обороне. В каждой фазе должна принимать участие вся команда. В Лиге конференций нам, конечно, нужна максимальная концентрация. У нас есть план, мы будем ему следовать. Каждый год «Кешля» участвует в еврокубках. Это опыт. Но у нас есть и те футболисты, кто выйдет в первый раз на еврокубковый матч. Мы хорошо подготовились.
Это нормально, что нас не считают фаворитом. Мы верим в нашу команду. Мы будем трудиться, стараться показать нашу лучшую игру. Постараемся в этом матче удивить.
Бывший игрок сборной СССР Дмитрий Кузнецов отметил, что сочинскому клубу будет непросто выступать на два фронта, учитывая кадровые потери команды.
Разве что Кешля выйдет дублем...
Разве что Кешля выйдет дублем...