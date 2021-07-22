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Трефилов: «Мне жалко Черчесова. Нормальный мужик»

22 июля 2021, 08:22

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России, а также высказался о нападающем национальной команды Артёме Дзюбе.

Честно, мне жалко Черчесова. Нормальный мужик. Он работал с тем, что у нас есть. Дзюба после какого-то турнира написал, имея в виду меня, что нам бы такого тренера. Я ему написал, что если дурака не будешь валять, то станешь классным игроком. Ну давайте вспомним, где он отличился за четыре года. Дурака свалял. Ребята, работа должна быть, пахота.

Ранее стало известно, в каких клубах РПЛ Черчесов может продолжить карьеру.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:36
Нормальные мужики в отставку подают после таких позоров, как с Сербией и Данией...
Predator94
Predator94
22 июля в 13:41
Мне жалко себя что не получаю такую зп как у усатого *%^$?
Garrincha58
Garrincha58
22 июля в 13:24
нормальный мужик это не означает хороший тренер, а тренер он так себе
Мага Шульман
Мага Шульман
22 июля в 12:24
А кто говорит, что он " ненормальный мужик" ? Он тренер хреновый. а мужик - ого-го!
112910415
112910415
22 июля в 11:58
толковым тренером он не является, это главное
cska1948
cska1948
22 июля в 11:11
В России, в любом виде спорта, чтобы добиться результата нужен тренер-тиран! Каким был сам Трефилов, Тарасов, Карполь и далее по списку. Российскому человеку, для достижения результата, нужен, в первую очередь, кнут и только потом пряник.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 июля в 11:06
На последний конференции вместо сказать что-либо внятное по игре сборной яростно демонстрировал лояльность к своему руководству и государственным управленцам, только отсылок к святому Георгию в стиле Газзаева не хватало. Простите, так нормальный мужик себя не ведет.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 10:44
Совсем не жалко, итак упали ниже плинтуса
Союзник противников
Союзник противников
22 июля в 10:30
Как говаривали во времена моей молодости :На флоте должности "хороший парень" нет! Кроме того,в самом его высказывании заложено противоречие :С одной стороны,-"материал такой",а.с другой, -не смог заставить их пахать.Когда ты понимаешь,что НЕ МОЖЕШЬ(синоним-"не тянешь"),то уходи ,даже если сам впрягся ошибочно.А этого общенародной метлой едва выперли.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 10:03
А Черчесову болельщиков всей страны не жалко???
Gahi
Gahi
22 июля в 10:02
Евгений Васильевичу лучше всех понятно как бывшему тренеру мужской и женской сборных команд по гандболу что такое отставка когда нет результата. Трефилов сам был очень жёстким тренером который порой в выражениях не стеснялся мог себе позволить и крепким словечком подбодрить и заставить пахать на тренировках чтобы было легче в игре и на турнирах. Поэтому у него результаты были с мужской и женской командой становился чемпионом мира, а на последней Олимпиаде в Бразилии 2016 году женская сборная под его руководством выиграла Олимпиаду. Но Станислав Саламович не смог как Трафилов заставить пахать как он заставлял своих девчат, игроков сборной команды работать так, чтобы они не дурака валяли а занимались подготовкой к каждому матчу. Может тогда и был бы результат положительный для сборной команды по футболу. Может Станислав Саламович Черчесов мужик и не плохой, но для того чтобы работать со сборной нужно быть отличным тренером который способен выигрывать трофеи для своих болельщиков как это сделали Вы Евгений Васильевич. Удачи
Lu4nik
Lu4nik ответ cska1948 (раскрыть)
22 июля в 09:59
именно! а если не пашет - вон из сборной
cska1948
cska1948
22 июля в 09:40
"...Ребята, работа должна быть, пахота."
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А разве не от тренера зависит, чтобы футболисты на тренировках ПАХАЛИ?
Максим Черкасов
Максим Черкасов
22 июля в 09:21
Очень жалко.....2,5млн*5=12,5.$....Бедненький и несчастненький. Давайте всей страной пожалеем! «Классного мужика»
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 09:09
Чего его жалеть? У него всё в порядке.
LOpp
LOpp
22 июля в 08:55, ред.
Ну да, давайте пожалеем нормального мужика, который получал зарплату 2,5 млн евро в год.
particular
particular
22 июля в 08:44
Мужик-то он может и нормальный, но как тренер он - не достиг, не проявил и не выполнил... Лишь, тешил своё упрямство и самодурство...
Futurista
Futurista
22 июля в 08:41
Нормальный мужик это не профессия...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 08:37, ред.
А что с Черчесовым то ??
Почему его жалко Трефилову ??

Его лишили лицензии ???
Его заставили вернуть все деньги за работу в сборной ???
Ему обещали пожизненное тренерство в сборной ???
Ему не сказали что пригласят Руя Виторию???
Его лишили наград ???
Ему запретили 10 лет заниматься тренерской деятельностью ???
Смысл и повод для жалости ??
Caniggia
Caniggia
22 июля в 08:36
Если Трефилов считает, что для нормальных мужиков самодурство и хамство - это тоже нормально, тогда да - Черчесов самый что ни на есть нормальный мужик.
Аксинья
Аксинья
22 июля в 08:35
Черчесову надо было в сборной подготавливать молодняк, а он зациклился на дзюбаноидах - результат три года топтания на месте и опуск сборной ниже плинтуса))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 08:31, ред.
Насколько я помню Евгений Трефилов тренер женских команд ....
Всвязи с этим что он имел ввиду говоря Дзюбе "Не валяй дурака"...
beefs
beefs
22 июля в 08:26
сейчас настали очень тяжелые времена в российском футболе...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 08:25
Нормальный мужик сам бы подал в отставку.
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