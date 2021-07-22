Трефилов: «Мне жалко Черчесова. Нормальный мужик»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России, а также высказался о нападающем национальной команды Артёме Дзюбе.
Честно, мне жалко Черчесова. Нормальный мужик. Он работал с тем, что у нас есть. Дзюба после какого-то турнира написал, имея в виду меня, что нам бы такого тренера. Я ему написал, что если дурака не будешь валять, то станешь классным игроком. Ну давайте вспомним, где он отличился за четыре года. Дурака свалял. Ребята, работа должна быть, пахота.
Ранее стало известно, в каких клубах РПЛ Черчесов может продолжить карьеру.