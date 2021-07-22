Трефилов: «Мне жалко Черчесова. Нормальный мужик»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился мнением об увольнении с должности главного тренера сборной России, а также высказался о нападающем национальной команды .

Честно, мне жалко Черчесова. Нормальный мужик. Он работал с тем, что у нас есть. Дзюба после какого-то турнира написал, имея в виду меня, что нам бы такого тренера. Я ему написал, что если дурака не будешь валять, то станешь классным игроком. Ну давайте вспомним, где он отличился за четыре года. Дурака свалял. Ребята, работа должна быть, пахота.