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Канчельскис — о реформе РПЛ: «Все бросились в крайность, РФС паникует»

22 июля 2021, 10:21

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о реформе российского футбола.

Мы в глубокой яме. Сейчас позвали голландцев, чтобы спасти ситуацию. Наверное, у кого-то есть личный интерес в приглашении именно этой компании.

Все бросились в крайность, РФС паникует. В своё время приглашали немцев. Заплатили им — давайте заплатим теперь кучу денег и голландцам. Следующей страной, которая вызовется спасать наш футбол, станет Китай. Наши посмотрят на их лигу и тоже захотят, чтобы в РПЛ приезжали звезды. Шучу, конечно, но судорожные действия футбольных руководителей не оставляют выбора. Может дойти и до такого.

Все знают, как сделать лучше, но ответственности за решения никто не несет. Похлопают глазками, скажут: «Увы, не получилось», — и продолжат рассказывать небылицы о новом цикле и новых задачах.

Странно, что финальное решение по реформам Hypercube будет принимать Правительство РФ. Ни в одной стране мира футбольные вопросы не решаются на таком уровне. Хотя в РФС сидят как раз нефутбольные люди — что они могут решить без отмашки «сверху»? Вот и делегируют все старшим коллегам, а потом ждут пресс-конференцию Путина, чтобы принять решение по Черчесову.

Чемпионат мира сыграл с нами злую шутку. Получилась красивая декорация российского футбола, которая рухнула при первом же испытании в конкурентной среде.

Ранее стало известно, что реформа РПЛ может затронуть лимит на легионеров.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:33
Все верно. Но будем надеется до последнего.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 15:55
из этой ямы выбраться можно только самим)))ни кто не поможет . все приходят сорвать кучу денег и свалить а яма продолжает расти)))
alexamit
alexamit ответ Ironigor (раскрыть)
22 июля в 14:40
У чиновников нет голов.Только одни карманы для халявных денег.
Predator94
Predator94
22 июля в 13:21
Какой кунц еще? Кто этот ноунейм? Вы там головой тронулись? И его всерьез рассматривать с Бердыевым? Понял бы если это был Тедеско. А тут какой-то левый чел с молодежки Германии. Жесть. Гнать всех с рфс. Оптимальный вариант Бердыев.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 12:49
Целиком и полностью согласен с Андреем .
Мы ( Минспорта и конечно же РФС) действительно находятся в глубокой яме, если не сказать ещё хуже в клоаке . И вся эта беда в футбол пришла, можно сказать прибежала и не может до сих пор остановиться в то время когда Россия выиграла спор о проведении у нас в стране Олимпиады и конечно Чемпионата мира по футболу. Когда в спортивные стройки государство начало вкладывать ОГРОМНЫЕ деньги 💰💰💰💰💰 , эхо которых до сих пор не даёт покоя чиновникам всех мастей . Все эти любители большого куша рванули в спортивные и около спортивные министерства и ведомства. За примером далеко ходить не нужно, это великий Мутко и все ему подобные , которые думали только где и как урвать огромный куш в государственном кармане. Не буду перечислять все эти стройки и объекты просто съеденные чиновниками миллиарды рублей. Одна Фишт Арена стала золотой , со своими ручными бакланами которые питались материалом крыши , ну и т.д и т.п.
Так что прежде всего нужна РЕФОРМА в ГОЛОВАХ ЧИНОВНИКОВ, а уж только потом реформировать весь спорт. А то мы получим ещё большую дыру ,откуда уже будет неизвестно когда и как выбираться. Как-то так !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
112910415
112910415
22 июля в 12:36
негативная селекция довела до ручки наше общество ... на всех этажах любой власти окопались лояльные начальству бездарности ...в итоге разумные идеи не выживают,а перемены никому не нужны
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 июля в 12:10, ред.
У нас ведь все профессионалы своего дела. Министерством спорта долгое время речник руководил, а в Госдуме боксер сидит. Зато верные.. А так надо давно бюджетные деньги и деньги госкорпораций из профессионального футбола убирать и все ограничения снимать. Первые несколько лет после этого будет конечно полный провал. Но спустя время, когда надеюсь, научаться не просто осваивать бюджет а его верстать, когда отпадет как ненужная шелуха куча лишних наживающихся на футболе паразитов, когда футболом начнут заниматься специалисты, а не ставленники государства, имеющие высший дан только в области распиливания бюджетных средств, но парни безусловно преданные и свои в доску, когда российский футбол полностью очиститься, тогда появиться шанс на прогресс и развитие. А пока если, честно все происходящее напоминает затянувшуюся агонию и всевозможные попытки затянуть данный процесс подольше.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 11:46
Половина чиновников от футбола разогнать
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 11:13
Каждый трясется за свое место.
ОПС
ОПС
22 июля в 10:41
Балласт в РФС и вообще в футболе. Очень много лишних людей, которым нужен не футбол, а бабло от него.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 июля в 10:26
Четкой программы нет, но реформа уже идёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 10:24
С Андрюхой можно согласиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 10:24, ред.
Главное здесь то, что нас учит жить заграница.
А у них другой климат, менталитет, жизненные ценности, люди другие.
Они курят травку и ходят по улицам красных фонарей, они пропагандируют радужных и создают однополые браки. Они встали на колено (скоро и на два встанут) перед неграми.
И что, нам идти по их пути? Неужели своих мозгов хватает только на то, шобы заплатить денег и получить за это рекомендации? Которые никак не подходят к нашим условиям...
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