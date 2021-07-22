Канчельскис — о реформе РПЛ: «Все бросились в крайность, РФС паникует»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о реформе российского футбола.
Мы в глубокой яме. Сейчас позвали голландцев, чтобы спасти ситуацию. Наверное, у кого-то есть личный интерес в приглашении именно этой компании.
Все бросились в крайность, РФС паникует. В своё время приглашали немцев. Заплатили им — давайте заплатим теперь кучу денег и голландцам. Следующей страной, которая вызовется спасать наш футбол, станет Китай. Наши посмотрят на их лигу и тоже захотят, чтобы в РПЛ приезжали звезды. Шучу, конечно, но судорожные действия футбольных руководителей не оставляют выбора. Может дойти и до такого.
Все знают, как сделать лучше, но ответственности за решения никто не несет. Похлопают глазками, скажут: «Увы, не получилось», — и продолжат рассказывать небылицы о новом цикле и новых задачах.
Странно, что финальное решение по реформам Hypercube будет принимать Правительство РФ. Ни в одной стране мира футбольные вопросы не решаются на таком уровне. Хотя в РФС сидят как раз нефутбольные люди — что они могут решить без отмашки «сверху»? Вот и делегируют все старшим коллегам, а потом ждут пресс-конференцию Путина, чтобы принять решение по Черчесову.
Чемпионат мира сыграл с нами злую шутку. Получилась красивая декорация российского футбола, которая рухнула при первом же испытании в конкурентной среде.
Ранее стало известно, что реформа РПЛ может затронуть лимит на легионеров.
Мы ( Минспорта и конечно же РФС) действительно находятся в глубокой яме, если не сказать ещё хуже в клоаке . И вся эта беда в футбол пришла, можно сказать прибежала и не может до сих пор остановиться в то время когда Россия выиграла спор о проведении у нас в стране Олимпиады и конечно Чемпионата мира по футболу. Когда в спортивные стройки государство начало вкладывать ОГРОМНЫЕ деньги 💰💰💰💰💰 , эхо которых до сих пор не даёт покоя чиновникам всех мастей . Все эти любители большого куша рванули в спортивные и около спортивные министерства и ведомства. За примером далеко ходить не нужно, это великий Мутко и все ему подобные , которые думали только где и как урвать огромный куш в государственном кармане. Не буду перечислять все эти стройки и объекты просто съеденные чиновниками миллиарды рублей. Одна Фишт Арена стала золотой , со своими ручными бакланами которые питались материалом крыши , ну и т.д и т.п.
Так что прежде всего нужна РЕФОРМА в ГОЛОВАХ ЧИНОВНИКОВ, а уж только потом реформировать весь спорт. А то мы получим ещё большую дыру ,откуда уже будет неизвестно когда и как выбираться. Как-то так !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Мы ( Минспорта и конечно же РФС) действительно находятся в глубокой яме, если не сказать ещё хуже в клоаке . И вся эта беда в футбол пришла, можно сказать прибежала и не может до сих пор остановиться в то время когда Россия выиграла спор о проведении у нас в стране Олимпиады и конечно Чемпионата мира по футболу. Когда в спортивные стройки государство начало вкладывать ОГРОМНЫЕ деньги 💰💰💰💰💰 , эхо которых до сих пор не даёт покоя чиновникам всех мастей . Все эти любители большого куша рванули в спортивные и около спортивные министерства и ведомства. За примером далеко ходить не нужно, это великий Мутко и все ему подобные , которые думали только где и как урвать огромный куш в государственном кармане. Не буду перечислять все эти стройки и объекты просто съеденные чиновниками миллиарды рублей. Одна Фишт Арена стала золотой , со своими ручными бакланами которые питались материалом крыши , ну и т.д и т.п.
Так что прежде всего нужна РЕФОРМА в ГОЛОВАХ ЧИНОВНИКОВ, а уж только потом реформировать весь спорт. А то мы получим ещё большую дыру ,откуда уже будет неизвестно когда и как выбираться. Как-то так !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!