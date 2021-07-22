Канчельскис — о реформе РПЛ: «Все бросились в крайность, РФС паникует»

Бывший игрок сборной России поделился мнением о реформе российского футбола.

Мы в глубокой яме. Сейчас позвали голландцев, чтобы спасти ситуацию. Наверное, у кого-то есть личный интерес в приглашении именно этой компании.

Все бросились в крайность, РФС паникует. В своё время приглашали немцев. Заплатили им — давайте заплатим теперь кучу денег и голландцам. Следующей страной, которая вызовется спасать наш футбол, станет Китай. Наши посмотрят на их лигу и тоже захотят, чтобы в РПЛ приезжали звезды. Шучу, конечно, но судорожные действия футбольных руководителей не оставляют выбора. Может дойти и до такого.

Все знают, как сделать лучше, но ответственности за решения никто не несет. Похлопают глазками, скажут: «Увы, не получилось», — и продолжат рассказывать небылицы о новом цикле и новых задачах.

Странно, что финальное решение по реформам Hypercube будет принимать Правительство РФ . Ни в одной стране мира футбольные вопросы не решаются на таком уровне. Хотя в РФС сидят как раз нефутбольные люди — что они могут решить без отмашки «сверху»? Вот и делегируют все старшим коллегам, а потом ждут пресс-конференцию Путина, чтобы принять решение по Черчесову.

Чемпионат мира сыграл с нами злую шутку. Получилась красивая декорация российского футбола, которая рухнула при первом же испытании в конкурентной среде.