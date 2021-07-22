Кузнецов: «В таком графике и с потерями в составе „Сочи“ будет непросто»

Экс-игрок сборных СССР и России Дмитрий Кузнецов накануне матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» поделился мнением о нынешнем положении российского клуба перед стартом нового сезона.

Подобный график [два матча в неделю] всегда непрост, особенно для клуба, впервые играющего в еврокубках и теряющего часть состава. Но после таких удачных сезонов, как прошлый, многие игроки часто уходят в клубы с большими финансовыми возможностями — тут уж ничего не поделаешь. Надо восполнять потери.

В принципе по Кубку Париматч Премьер есть сдержанный оптимизм относительно сочинцев. Да, они провалили первую игру со «Спартаком» (0:4), но затем прибавили и победили «Химки» (3:2) с «Рубином» (3:1). Верю, что дальше будут действовать ещё лучше. Во всяком случае, зная Володю Федотова, с которым играл когда-то за саратовский «Сокол», не сомневаюсь, что он максимально настроит ребят на борьбу, а также найдёт способ точечно усилить игру за счёт внутренних резервов.