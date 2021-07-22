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Кузнецов: «В таком графике и с потерями в составе „Сочи“ будет непросто»

22 июля 2021, 06:53
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Экс-игрок сборных СССР и России Дмитрий Кузнецов накануне матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» поделился мнением о нынешнем положении российского клуба перед стартом нового сезона.

Подобный график [два матча в неделю] всегда непрост, особенно для клуба, впервые играющего в еврокубках и теряющего часть состава. Но после таких удачных сезонов, как прошлый, многие игроки часто уходят в клубы с большими финансовыми возможностями — тут уж ничего не поделаешь. Надо восполнять потери.

В принципе по Кубку Париматч Премьер есть сдержанный оптимизм относительно сочинцев. Да, они провалили первую игру со «Спартаком» (0:4), но затем прибавили и победили «Химки» (3:2) с «Рубином» (3:1). Верю, что дальше будут действовать ещё лучше. Во всяком случае, зная Володю Федотова, с которым играл когда-то за саратовский «Сокол», не сомневаюсь, что он максимально настроит ребят на борьбу, а также найдёт способ точечно усилить игру за счёт внутренних резервов.

Недавно «Сочи» подписал нападающего «Оренбурга».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 08:45
Да лана,это всеголишь Кешля!
Аксинья
Аксинья
22 июля в 08:39
А кому легко? Было время когда Бердыевский "Ростов" был вынужден выставлять на матчи чемпионата России второй состав дабы продвигаться успешно в Еврокубках (спасибо составителям календаря)
Cat01
Cat01
22 июля в 07:41
Всем будет очень трудно
Ванечка
Ванечка
22 июля в 07:40
Нужно будет показать характер
Мaлик
Мaлик
22 июля в 07:30
Проверка на прочность
Сварожич
Сварожич
22 июля в 07:29, ред.
Удачи им в сезоне!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 07:27
Против Реала,Барсы,Баварии и Кешли - завсегда лучше играть основой....
По-другому - без вариантов....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 07:08
В Сочи играют б/у бекиевцы, которые прошли через еврокубки, через огонь и воду. Нобоа и Ко сделают все, чтобы пройти азербайджанский клуб. Команда показывает прагматичный футбол. Может сыграть, как от себя, так и от соперника. В еврокубках, это важный показатель.
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 07:08
Главное в Европе не обделаться.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 07:08
Сезон ещё не начался, а график уже сложный.
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