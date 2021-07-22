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Семак: «„Химки“ будут играть на победу в матче с „Зенитом“»

22 июля 2021, 12:42
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок».

Кардинально за прошедшую неделю после игры за Суперкубок ничего не случилось. Игроки, которым нужно больше работать, так и делают, чтобы улучшить свое состояние. Кто смог набрать необходимые кондиции — готовятся к стартовому матчу нового чемпионата с «Химками».

Неудачных моментов в подготовке «Химок» не вижу. Что касается результатов в межсезонье, это только ее часть. А сама подготовка, думаю, была хорошей. Команда очень непростая, это видно и по результатам прошлого сезона, особенно по его второй части. С приходом Игоря Черевченко «Химки» показывали очень хорошие результаты. Поэтому говорить, что команда не подготовилась — абсолютно не правильно. Она готова, будет играть на победу, поэтому нас ждет тяжелый матч.

Ранее стало известно, сколько фанатов сможет посетить матч «Химки» — «Зенит».

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1-я конная
1-я конная
22 июля в 16:01
О как. А я думал наоборот. Ну - посмотрим
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 июля в 15:04
арендованные вроде свалили обратно, это уже другой состав и другие Химки...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 14:09
Разве бывает иначе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 14:03, ред.
В РПЛ нет команд которые играют с Зенитом на победу....есть команды которым Зенит по-ленивке проигрывает...но это бывает не часто...2-3 раза за год....как в 2019-2020-м....и в 2020-2021-м...
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 13:46
смешно будет если проиграете)))
beefs
beefs
22 июля в 13:28
ну а что он скажет, что составы команд совершенно в разных весовых?...
mihaluch
mihaluch
22 июля в 13:17
Зенит более подготовлен чем Химки.
Аксинья
Аксинья
22 июля в 13:15
Знамо дело Химки это не Урал и не Сочи))
112910415
112910415
22 июля в 13:15
Химки явно не в форме
потому Зенит настроится на лёгкую победу
в результате случится ничья
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 13:10
Крупно бы не проиграли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 13:09
У Богдановича все интервью под одну копирку). Переставляй фамилии и команды, смысл один.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 июля в 12:50
Зачем лукавить семаку. Химки сейчас в разобранном состоянии. Так на всякий случай...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 12:48
Будет голевая ничья!
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