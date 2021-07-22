Семак: «„Химки“ будут играть на победу в матче с „Зенитом“»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок».

Кардинально за прошедшую неделю после игры за Суперкубок ничего не случилось. Игроки, которым нужно больше работать, так и делают, чтобы улучшить свое состояние. Кто смог набрать необходимые кондиции — готовятся к стартовому матчу нового чемпионата с «Химками».

Неудачных моментов в подготовке «Химок» не вижу. Что касается результатов в межсезонье, это только ее часть. А сама подготовка, думаю, была хорошей. Команда очень непростая, это видно и по результатам прошлого сезона, особенно по его второй части. С приходом Игоря Черевченко «Химки» показывали очень хорошие результаты. Поэтому говорить, что команда не подготовилась — абсолютно не правильно. Она готова, будет играть на победу, поэтому нас ждет тяжелый матч.