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Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА!»

вчера, 12:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на победу москвичей над «Уфой» в матче 1-го тура РПЛ.

Победа была очень неубедительная! Я бы даже сказал, тревожная. В первом тайме команда играла растерянно, пропустила два голевых момента. Спасибо Игорю Акинфееву, действительно выручил команду. ЦСКА нельзя так играть против «Уфы», если они хотят претендовать на высокие позиции. Нападение просто не оправдывает надежд. Антон Заболотный слаб, он не уровень армейской команды! Следующий тур у ЦСКА с «Локомотивом», где надеемся вырвать ничью, но не более того.

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что сомневается в перспективах Заболотного в ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:28
тут сложно сказать, чтоб никого не обидеть ...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 17:15
Вот и чудненько, что перерос, особенно это видно пре переходе из пятой команды в шестую. Помниться вы его совсем недавно деревяшкой называли, а тут раз и кардинально мнение о нем поменялось. Так же было с Кокориным, когда он только в Спартак пришёл.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:22
Ну уж локо-то он давно перерос...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:21
По крайней мере у нас появился игрок умеющий играть головой, а дальше поглядим, как он себя проявит.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:44
Заболотный забил победный гол....и принес тем самым ЦСКА 3 очка ...вот все что нужно знать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:10
А про какой уровень говорит Владимир Пономарёв?
Если про уровень ЦСКА нулевых и начала десятых годов, то да Заболотный не уровень ЦСКА, а если сегодняшнего ЦСКА, то Заболотный полностью подходит, даже можно его назвать топ игроком для нынешнего состава.
swed27
swed27
вчера в 13:03, ред.
Антон попал не в свои сани
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:02
Вернётся Гайч надо будет его использовать.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:54
.
ДСА
ДСА
вчера в 12:52
Заголовок как-то не по теме получился.
makkie
makkie
вчера в 12:51
А кто лучше Зе Болотного в атаке сейчас?
Чалов? Не смешите ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:50
Парень, забивший решающий гол, оказывается не подобающего уровня? Да Заболотный полностью самодостаточный:
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:50, ред.
Что команда играла растерянно, согласен, нужно быть собраннее. Что касается Заболотного, он делает то, что умеет (борется, скидывает, бьет) и не делает того, чего не умеет или не может (дриблинг, скоростные рывки). Старания через край, физика в порядке, техника не всегда хороша. Но это тот игрок, которому в атаке нужен напарник. В одиночку с него будет мало толку. И что касется уровня Заболотного, так и общий уровень нынешнего ЦСКА пока не очень высок, как и уровень всей РПЛ. Так что вполне соответствует.
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