Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА!»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на победу москвичей над «Уфой» в матче 1-го тура РПЛ .

Победа была очень неубедительная! Я бы даже сказал, тревожная. В первом тайме команда играла растерянно, пропустила два голевых момента. Спасибо Игорю Акинфееву, действительно выручил команду. ЦСКА нельзя так играть против «Уфы», если они хотят претендовать на высокие позиции. Нападение просто не оправдывает надежд. Антон Заболотный слаб, он не уровень армейской команды! Следующий тур у ЦСКА с «Локомотивом», где надеемся вырвать ничью, но не более того.