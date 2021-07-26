Газизов: «Общая масса игроков „Уфы“ не против вакцинации»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что общая масса игроков клуба готова пройти вакцинацию от коронавируса, однако стоит дождаться паузы в чемпионате.

Футболисты и тренерский штаб еще не вакцинировались. Мы не можем этого сделать, потому что через каждые 6-7 дней игры. Сейчас нужно дождаться хотя бы паузу на сборные, а там уже либо вакцинируемся, либо еще что-то. Общая масса игроков не против вакцинации.