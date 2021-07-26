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Газизов: «Общая масса игроков „Уфы“ не против вакцинации»

вчера, 09:15

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что общая масса игроков клуба готова пройти вакцинацию от коронавируса, однако стоит дождаться паузы в чемпионате.

Футболисты и тренерский штаб еще не вакцинировались. Мы не можем этого сделать, потому что через каждые 6-7 дней игры. Сейчас нужно дождаться хотя бы паузу на сборные, а там уже либо вакцинируемся, либо еще что-то. Общая масса игроков не против вакцинации.

Ранее стало известно, футболисты какой российской команды якобы отказались вакцинироваться.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 10:13
Здоровье прежде всего.
berda2003
berda2003
вчера в 09:33
он со своей массой - пол команды...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:19
Игроков теперь измеряют не в человеках, а в килограммах (масса).
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