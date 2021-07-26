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Карапузов: «У „Крыльев“ не было моментов, кроме двух дальних ударов»

сегодня, 00:45
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

Игра получилась тяжелая, очень рад победе и призу [лучшему игроку матча]. Но главное — это победа. Рад голевой передаче на Конате.

Высокий прессинг? Да, мы нарабатывали прессинг все сборы, сегодня во многом он получился, и мы забили два гола с него. «Крылья Советов» хорошо контролируют мяч, это было видно и в прошлом сезоне ФНЛ, и в Кубке. Так получилось, что подсели, пропустив быстрый гол во втором тайме, пытались на контратаке поймать. Мы контролировали ситуацию. У них не было моментов, кроме двух дальних ударов.

Ранее Андрей Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:44
смешной карапуз только один удар Сергеева чего стоит да и в первом тайме голевые подходы были два или три стопудовых момента
ДСА
ДСА
сегодня в 08:21
Ахмат посильнее будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:20
Крылышки ещё проявят себя первая игра ничём не говорит.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:20
Они только знакомятся с реалиями
shlomo
shlomo
сегодня в 08:19
Рано Крылья хоронить....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:07
Крылья переоценили свои возможности и не перестроились с ФНЛ на РПЛ.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:01
Думаю с Крыльями не будет просто никому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
Однако из двух они один забили...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:35
Не смотря на поражение Крылья смотрелись.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:13
Крылья первый матч играли и думаю для первого раза сыграли неплохо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:33
Крылья новички,им простительно!
swed27
swed27
сегодня в 05:45
Самарцы смотрелись не очень хорошо но на гол наиграли
ОПС
ОПС
сегодня в 04:49
Выиграли и ладно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:50
Выиграли и можно поговорить
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:34
Талалаев победил Осинькина тактически , не дав тому освоиться на домашнем поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:17
Прикольная у него фамилия...
Gahi
Gahi
сегодня в 02:34, ред.
Игра между командами Крылья Советов и Ахмат, почему-то многие специалисты, да и букмекеры, отдавали предпочтение Крыльям, коэффициент на победу у которых был 2,25 а у Ахмат 3,45, видимо уверенный выход команды в РПЛ и стал основанием надеяться что игра пройдёт под диктовку хозяев. Но, как обычно бывает в таких случаях, гости удивили своей игрой. Ахмат с первых минут предложил прессинг который уже на 6 минуте воплотился в гол который забил Уткин, а на 20 минуте Канате удвоил счёт. После перерыва Крылья смогли забить один мяч - на 49 минуте отличился Сарвели, но большего хозяева так и не могли сделать в этом матче. Так что каждая игра для Крылья Советов будет проходить так же как этот матч, в упорной борьбе чтобы добиться нужного результата нужно будет приложить максимум усилий. Удачи
протон1
протон1
сегодня в 01:09
ну что сказать надо карапузов?. ахмад сила!!
beefs
beefs
сегодня в 00:55
Ух, какие молодуцы...
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