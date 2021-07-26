Карапузов: «У „Крыльев“ не было моментов, кроме двух дальних ударов»

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).
Игра получилась тяжелая, очень рад победе и призу [лучшему игроку матча]. Но главное — это победа. Рад голевой передаче на Конате.
Высокий прессинг? Да, мы нарабатывали прессинг все сборы, сегодня во многом он получился, и мы забили два гола с него. «Крылья Советов» хорошо контролируют мяч, это было видно и в прошлом сезоне ФНЛ, и в Кубке. Так получилось, что подсели, пропустив быстрый гол во втором тайме, пытались на контратаке поймать. Мы контролировали ситуацию. У них не было моментов, кроме двух дальних ударов.
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