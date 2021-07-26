Карапузов: «У „Крыльев“ не было моментов, кроме двух дальних ударов»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

Игра получилась тяжелая, очень рад победе и призу [лучшему игроку матча]. Но главное — это победа. Рад голевой передаче на Конате.